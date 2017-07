El papa anima a valorar "la diversidad de culturas" y advierte contra erigir muros

El papa Francisco alentó hoy mediante un vídeomensaje enviado a jóvenes reunidos en Jerusalén a valorar "la diversidad de culturas" y advirtió en contra de la construcción de muros.

"En las personas podemos unirnos valorando la diversidad de culturas para alcanzar, no la uniformidad, no, sino la armonía, y ¡cuánto necesita este mundo tan atomizado!", dijo el pontífice en ese mensaje.

"Este mundo que le teme al diferente, que a partir de ese temor a veces construye muros que terminan haciendo realidad la peor pesadill,a que es vivir como enemigos", continuó el papa.

"En este momento jóvenes y adultos de Israel, de Palestina y de otras partes del mundo, de diferentes nacionalidades, credos y realidades, todos respiramos el mismo aire, todos pisamos la misma tierra, nuestra casa común", dijo.

Defendió "la educación, que nos abre a lo desconocido, que nos lleva a ese lugar en el que todavía no se separaron las aguas. Libre de prejuicios. Es decir libre de juicios previos que nos bloquean, para desde allí soñar y buscar nuevos caminos".

"De ahí que nosotros, los adultos, no podemos quitarles a nuestros niños y jóvenes la capacidad de soñar, ni de jugar, que en cierta manera es un soñar despiertos. Si no dejamos que el niño juegue es porque nosotros no sabemos jugar y si nosotros no sabemos jugar no entendemos ni la gratitud, ni la gratuidad, ni la creatividad", añadió.

El papa envió su mensaje en la ceremonia de cierre del congreso de Scholas Occurentes celebrado hasta hoy en la Universidad Hebrea de Jerusalén con el tema "Entre la Universidad y la Escuela, construyendo la paz a través de la cultura del encuentro".

La fundación es una Organización Internacional de Derecho Pontificio creada por el papa Francisco en 2013, con presencia en 190 países, que busca "promover la integración social y la cultural a través de la educación" y cuenta con una plataforma que abarca más de 446.000 escuelas y redes educativas.