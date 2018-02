Consigue entradas para 'Nada que perder'

La obra de teatro ‘Nada que perder’ sigue cosechando éxitos allá por donde va. Después de recorrer numerosas ciudades por todo el territorio nacional e internacional, esta obra vuelve a la programación de la Sala Teatro Cuarta Pared, ampliando así su 4º temporada hasta el 17 de febrero.

Las críticas, y el público han premiado con aplausos y galardones tanto a la obra como al elenco de actores, y por eso, en eldiario.es no queremos que te pierdas esta última oportunidad para poder verla. Si aún no has escuchado hablar de ella, no te pierdas este adelanto:

Esta obra dirigida por Javier Yagüe es un espectáculo de serie negra. Un asesinato es el punto de partida de esta obra que se estructura en ocho interrogatorios sucesivos. Interrogatorios no sólo entre policías y sospechosos, sino también entre abogados y empresarios, psiquiatras y pacientes, jefes y empleados, padres e hijos… A través de los interrogatorios iremos descubriendo que el pasado siempre vuelve y que es peligroso llevar a alguien hasta un extremo en que ya no tiene nada que perder. Pero en esta obra, como en todas las buenas historias de serie negra, no se habla sólo de un asesinato sino también de códigos de conducta y valores, o mejor dicho de su ausencia, porque, en definitiva, nos estamos introduciendo en las corrientes subterráneas y en las cloacas de una sociedad en crisis, una crisis que no es sólo económica.

Para participar, rellena el siguiente formulario antes del martes13 de febrero, y consigue una de las 10 entradas dobles que tenemos para ti en la Sala Teatro Cuarta Pared (C/Ercilla, 17) el jueves 15 de febrero a las 21h.

¡Suerte!