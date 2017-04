El Cabildo vuelve a dar largas a Podemos en los gastos con tarjetas en Turismo de Tenerife

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife tendrá que esperar al menos hasta el verano para poder consultar la información detallada del gasto de 1,3 millones de euros realizado con tarjetas de crédito de la sociedad insular Turismo de Tenerife (antigua SPET) durante el pasado mandato.

En concreto, el consejero responsable de esa sociedad, Alberto Bernabé Teja (de CC), ha aclarado este viernes en comisión plenaria a la consejera de Podemos Mila Hormiga que podrá acceder a esa documentación “a partir de junio”, una vez sea miembro de facto del consejo de administración de esa empresa pública dependiente del Cabildo de Tenerife.

Esa cuestión implica que la formación morada tardará aún más en poder analizar si esos pagos con tarjetas fueron justificados y éticos. "Con suerte, lo podrá hacer en el mes de julio. Es un auténtico escándalo, pues estamos intentando fiscalizar esos gastos desde enero”, subrayó la representante de Podemos Mila Hormiga.

Hormiga, de momento, solo puede participar en el citado consejo de administración en calidad de invitada porque aún no se ha formalizado su incorporación como representante de la formación morada en esa sociedad pública. Hormiga dijo este viernes que esa restricción de acceso a información sobre un gasto público “resulta cuando menos sorprendente”. “Cuesta entender que los cargos públicos de la Corporación insular no tengamos acceso a información relevante como esa si no formamos parte de los consejos de administración de las empresas del Cabildo”.