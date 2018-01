El Cabildo de Tenerife pasa de gestionar el albergue de animales de Valle Colino

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Cabildo de Tenerife, Jesús Morales, ha asegurado este jueves que la Corporación insular no puede asumir la gestión del albergue de animales de Valle Colino (en una situación crítica por el impago de las ayudas comprometidas con el centro por al menos dos ayuntamientos: La Laguna y Tegueste), sito en el municipio de La Laguna, porque esa acción solo la puede hacer la administración pública a la que está adscrito, el Ayuntamiento de La Laguna.

Tras reunirse la concejal de esta Corporación local, Mónica Martín; de Santa Cruz, Carlos Correa, y de Tegueste, Javier Galván (no estuvo el miembro de El Rosario), el consejero ha manifestado que la institución insular colaborará para resolver ese problema, tan complejo.



La respuesta de Morales, que ha convocado para el lunes un encuentro más técnico, no ha satisfecho a los ediles ya que, como ha declarado Mónica Martín, con lo planteado por el consejero "no se resuelve nada" y se necesita una solución "ya".



Mónica Martín ha explicado que durante la reunión han puesto de manifiesto el modelo de gestión del albergue de Bañaderos, en Gran Canaria, y ha comentado que desde el Cabildo de Tenerife se les ha dicho que se estudiará.



En cuanto a la posibilidad de que el Ayuntamiento de La Laguna asuma la gestión del albergue solo para mascotas abandonadas en ese municipio, esto es algo que no le gusta a Mónica Martín, quien ha insistido en que las corporaciones municipales quieren agotar todas las vías antes de impedir que se acojan animales de otros lugares.



El albergue de Valle Colino está gestionado por la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (Fecapap) y controlado por los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario y Tegueste, según se señala en la web del centro.



Jesús Morales ha insistido en que el Cabildo de Tenerife no puede asumir la gestión, pero sí colaborará con los ayuntamientos para resolver la situación que afecta al recinto, algo que pasa, ha añadido, por que La Laguna siga gestionando la instalación junto a los otros tres ayuntamientos.



El Cabildo de Tenerife ayudará a resolver o paliar los problemas de financiación que tenga el albergue, ha afirmado Jesús Morales, quien ha reiterado que para solucionar la situación es preciso modificar el plan general de ordenación de La Laguna, para que el centro se pueda ampliar con los suelos anexos.



El consejero ha dicho que la Corporación insular se compromete a financiar la ampliación del centro y luego, cuando se apruebe una nueva ley de protección animal, se evaluará la gestión del albergue por parte del Cabildo de Tenerife.



Morales ha insistido en que el Cabildo de Tenerife está comprometido con el albergue, ya que, lo construyó para luego cederlo. El pasado año le dio una subvención económica.