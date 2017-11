Podemos pide que se reúna el Consejo Insular de Protección Animal para analizar lo ocurrido en el refugio Tierra Blanca

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha solicitado la convocatoria urgente del Consejo Insular de Bienestar y Protección Animal para analizar los hechos delictivos y vandálicos acaecidos este fin de semana en el centro de protección animal Tierra Blanca.



En un comunicado de prensa, Podemos recuerda que en dicho centro, que depende del Cabildo de Tenerife, se robaron dos de los perros requisados durante el operativo policial, en Güímar, que descubrió en febrero una red de cría, apuestas y peleas de perros en la isla.



Además, se produjo rotura de vallas, apertura de jaulas y suelta de otros perros, lo que generó peleas entre ellos que se saldaron con la muerte de dos animales, varios canes heridos y la huida de otros.



La consejera insular de Podemos Mila Hormiga apunta que, aunque para tener información certera de lo ocurrido en Tierra Blanca hay que esperar a las conclusiones de la investigación policial, "no parece casualidad que hayan sido robadas precisamente las dos perras más preciadas por la citada red de apuestas ilegales y peleas clandestinas con animales, ambas, al parecer, propiedad de uno de los máximos responsables de esa supuesta red delictiva".



Añade que la gravedad de lo ocurrido "justifica de sobra" la convocatoria urgente del Consejo Insular de Bienestar y Protección Animal, para analizar lo ocurrido y estudiar medidas para que este tipo de actos vandálicos no vuelvan a suceder.



Incide en que, entre otras posibles medidas de prevención, es necesario analizar la propuesta de dotar al refugio de animales de Tierra Blanca de un servicio nocturno de vigilantes jurados, ya que ha quedado de manifiesto que la mera instalación de cámaras de vigilancia no garantiza la seguridad y el bienestar de los animales acogidos en este refugio dependiente del Cabildo de Tenerife.