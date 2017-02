Podemos desvela deficiencias en la gestión del dinero en metálico del Recinto Ferial desde 2012

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha acusado al consejero insular de CC Efraín Medina (responsable del área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico) de haber mentido al pleno insular, el celebrado el viernes pasado, al asegurar que ha entregado a esa formación política toda la documentación que se le había solicitado sobre la Institución Ferial de Tenerife (empresa adscrita a su área), incluida la auditoría encargada a Ernst & Young, tras detectarse una supuesta malversación de caudales públicos de un mínimo de 124.000 euros en esa sociedad pública del Cabildo.

Concepción también centró la atención en el hecho demostrado por las auditorías de que ha habido deficiencias en la gestión del dinero en metálico en el Recinto Ferial desde al menos el año 2012, pues este se ha gestionado hasta hoy sin la implantación de un manual de procedimiento, algo que de forma constante han reclamado los auditores.

Según el consejero insular de Podemos, “a l reprochar a Efraín Medina en el pleno del pasado viernes que incumpliera su promesa de entregar antes de Navidad la auditoría realizada a esa sociedad pública y preguntarle por los motivos de ese veto censor, respondió con tanta rotundidad que nos había entregado absolutamente todo lo que le habíamos pedido que nos hizo hasta dudar”.

Pero, añade Concepción, tras examinar toda la documentación facilitada a Podemos, “nos ha quedado claro que es un artista de la mentira”, y explicó por qué: “No solo mintió al pleno, sino que se puso de víctima acusándome de mentiroso a mí, lo cual dice mucho de la falta de escrúpulos de este miembro del Gobierno insular que gestiona los fondos y recursos de la sociedad tinerfeña. Debería caérsela la cara de vergüenza”, subrayó.

El consejero de Podemos sostuvo que, además de reiterar la petición de entrega de esa auditoría, “acudiendo a los tribunales si fuera preciso”, también se pedirá copia del peritaje contable que, según señaló Efraín Medina, acaba de ser llevado a la Fiscalía. Para Podemos, la mentira plenaria de ese gobernante de CC “reafirma nuestra convicción de que debemos personarnos en la causa, pues no podemos fiarnos de que el Gobierno insular vaya a entregar todas las pruebas del desfalco a la Fiscalía ni a los tribunales”.

Julio Concepción argumentó que “la censura de esa auditoría no es casual, sino totalmente intencionada, probablemente para intentar ocultar la dejación de funciones del Gobierno de CC-PSOE en sus responsabilidades de control de los fondos públicos”.

En relación con esa sospecha, Concepción subrayó que, en la documentación que sí se ha entregado a su formación tras ser solicitada vía registro insular, destaca una auditoría externa de 2010 en la que se informa que parte de las cuentas no se pudieron fiscalizar por una rotura de los discos duros de la sociedad. Destacan también tres auditorías externas de los años 2012, 2013 y 2014, en las que se reitera “que no existe manual de procedimientos documentados y formalizados para la gestión de la tesorería; esto es, para el control del dinero en metálico que se maneja en ese organismo”.

Concepción insistió en que el órgano auditor viene recomendando desde 2012 la elaboración de un manual de procedimiento que regule la caja en metálico de Iftesa, incluyendo en este la fijación de los límites, el periodo de realización de los arqueos, las personas autorizadas para ello y la forma de justificación del dinero.

En 2013, prosigue el mismo consejero, la empresa auditora detectó una diferencia no conciliada de 6.020 euros en una de las cuentas bancarias de la Institución Ferial y, además, volvió a reiterar la necesidad de regular el manejo del dinero metálico de esa sociedad. “Pero hasta 2016, año en el que se detectó el desfalco que estamos investigando, no se acordó la elaboración de ese reglamento, que, todo sea dicho, aún no se ha realizado”.

Concepción avanzó que el grupo Podemos va a dirigir una queja formal al presidente del Cabildo, Carlos Alonso, “por la falta de ética y de escrúpulos evidenciada por uno de los integrantes de su equipo de Gobierno y además de su partido, de Coalición Canaria, durante un pleno insular, órgano al que los cargos públicos deben respeto y que no debe ser entendido como el escenario de un teatro ni de un show en el que quepa la mentira”.