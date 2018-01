Podemos denuncia que el Gobierno insular no desarrolla y además se apropia de iniciativas aprobadas a esta formación

El consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife y portavoz de la formación morada, Fernando Sabaté, ha lamentado este martes que la mayoría de las propuestas de su partido se aprueban en los plenos o comisiones del Cabildo pero luego no se lleven a cabo por parte del grupo de gobierno de CC-PP en esa Administración insular.



De las 120 mociones presentadas por Podemos, 67 han sido aprobadas íntegramente y 14 de forma parcial, mientras que 30 han sido rechazadas, precisado Sabaté en un comunicado.



Según señaló Podemos en la nota de prensa, el balance de actividad y de las propuestas que ha presentado el grupo insular de Podemos desde su llegada al Cabildo de Tenerife demuestra que, aunque la mayoría de las propuestas que formulan en comisiones y plenos son aprobadas total o parcialmente, sin embargo, el Gobierno insular de CC-PSOE no las desarrolla o las ejecuta de forma tal adulterada que vulneran su sentido original.



Podemos sostiene que los datos demuestran que las propuestas del programa electoral, la mayoría elaboradas en colaboración con colectivos y movimientos sociales de Tenerife, son razonables, positivas y beneficiosas para la isla, "a pesar de la gran distancia que nos separa de los grupos que integran el Gobierno insular en cuanto a ideología", se asegura en la nota.



Sin embargo, lamentan que, aunque votan sí a las propuestas de Podemos, luego "no quieren o no saben" llevarlas a cabo, o las desarrollan de forma adulterada y, en todo caso, dando prioridad al rédito electoral de los partidos gobernantes y a la ocultación de Podemos.



Entre los acuerdos no llevados a cabo, Podemos cita como ejemplos la creación de oficinas comarcales de asesoramiento y acompañamiento a personas afectadas por desahucios; la incorporación de criterios de responsabilidad social y medioambiental a todas las licitaciones y contrataciones de personal vinculadas al Cabildo, y la defensa de la reorganización y mejora de los servicios de urgencias sanitarias.



Podemos también ha propuesto impulsar el trabajo autónomo en la isla; desarrollar medidas de lucha contra la pobreza energética; avanzar en la apuesta por las energías renovables; propiciar la declaración de reservas marinas en la isla o dar prioridad a la apuesta por el transporte en guagua.



Entre los acuerdos llevados a cabo de forma adulterada, cita el relativo al derecho a la vivienda, la defensa de las condiciones de trabajo de las camareras de piso, la creación del Consejo Insular de Bienestar y Protección Animal o la creación de becas de investigación en el IASS.



"Esas iniciativas se están llevando a cabo de forma sesgada, vulnerando principios básicos de representación y participación ciudadana e, incluso, propiciando redes clientelares", apostilló Sabaté.



Entre los acuerdos que sí se están cumpliendo al pie de la letra, menciona el de que los estudiantes de otras islas puedan beneficiarse de las ventajas de Bono Joven de Transporte, "un ejemplo entre muchos de cómo CC invisibiliza a los grupos de la oposición y se atribuye nuestras propuestas públicamente anteponiendo el rédito político por encima de todo", ha criticado.



A pesar de todo ello, el balance de resultados del grupo insular de Podemos es positivo, pues incluso en propuestas que rechazan, por ejemplo en materia de igualdad, empleo, movilidad, medio ambiente, protección animal y gasto público, "se va notando un cambio de tendencia que se acerca cada vez más a los postulados de Podemos y, en general, a las demandas de los movimientos sociales de la isla".