Agenda para disfrutar de la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 27 DE OCTUBRE

‘Cuentos en familia’: ‘¿De dónde vengo?’

Cuentos en Familia regresa a la Biblioteca con Teatro del Eclipse, que presentará la sesión De dónde vengo. Es una propuesta de Marianexy Yanes y Levis Aliaga dirigida al público familiar y basada en cuentos contados y cantados, con títeres y música en vivo, para trabajar la identidad y dar valor a todo aquello que permite ser diferentes y especiales. Permite un acercamiento a varios países del mundo con sus peculiaridades y formas de entender la vida para hacer partícipe al público de este fantástico mundo. Los Cuentos en familia están recomendados para niños a partir de 3 años.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada libre. No es necesaria inscripción previa

Acampadas infantiles en el Museo: ‘Pequeñas aves nocturnas’

Pequeñas aves nocturnas pretende acercar la naturaleza y la prehistoria de las islas a los niños de entre 6 y 14 años que deseen embarcarse en esta trepidante aventura. El objetivo es que descubran por ellos mismos el Museo, que experimenten sensaciones, reflexionen sobre lo que han visto, y que, una vez terminada la acampada, sean capaces de recordar esta convivencia como una experiencia inolvidable. En esta ocasión las pequeñas aves nocturnas podrán venir disfrazadas por Halloween.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 18.00 del viernes-11.00 del sábado

Precio: 20 euros (incluido desayuno)

‘Mariquita y Tontón. Viaja con nosotros’

Mariquita y Tontón son dos amigos aventureros que invitan a los asistentes a hacer un viaje por el mundo de los cuentos. Allí conocerán historias llenas de imaginación y fantasía, y personajes maravillosos. Es un espectáculo de cuentos dinámico y divertido, para toda la familia. Para niños a partir de 6 años. En las voces de los narradores orales Miguel Ángel Granados e Isabel Bolívar.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada libre. No se necesita inscripción

Ópera: ‘I Capuleti e i Montecchi’

Esta ópera es una tragedia lírica en dos actos y de Vincenzo Bellini, con libreto de Felice Romani sobre la historia de Romeo y Julieta, basada en fuentes italianas como Luigi da Porto y Matteo Bandello. Se estrenó el 11 de marzo de 1830 en el teatro La Fenice de Venecia. Ineludible testimonio del primer bellcanto, con una orquestación inteligente y grandes momentos de lirismo. Esta obra de Bellini que presenta Opera (e)Studio trata del amor imposible entre Romeo y Giulietta.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 15 euros

43 Rallye Orvecame Isla de Tenerife

El Rallye Orvecame Isla de Tenerife contará con muchos de los mejores pilotos de las islas, entre ellos Enrique Cruz, Alfonso Viera y José Mari Ponce, que forman parte de los más de 133 inscritos en una prueba que recorrerá una distancia total de 403 kilómetros, 105 de ellos cronometrados. Tras la ceremonia de salida en la plaza de España de la capital tinerfeña, se disputarán nueve tramos divididos en cuatro secciones. Entre ellos, destaca la recuperación del tramo entre Tabaiba y Las Caletillas, en una prueba que supera el medio siglo de vida.

Lugar: salida en la avenida Marítima de Santa Cruz

Horario: 20.00

Conferencia: ‘De mar a mar. El Sáhara’

Conferenciante: José López Rondón. Presentación a cargo de la doctora Ana María Díaz Pérez.

Lugar: Círculo de Amistad XII de Enero

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

DocuRock 3

TEA acoge una nueva edición del DocuRock. En esta tercera edición, se proyectarán un total cinco de documentales musicales realizados durante este último año. Este viernes se exhibe la nueva película de Juanma Bajo Ulloa, Rock and Rollers, tras la presentación del periodista especializado en cine Antonio Cárdenes. Este estreno en Canarias muestra la historia del Azkena Rock, festival vasco en el que han actuado leyendas del rock como Bob Dylan, Alice Cooper, Pearl Jam o Slash, de Guns N’ Roses.

Lugar: TEA

Horario: 20.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Recital de música en el Círculo de Amistad XII de Enero

Augusto Brito (barítono) y Miguel Ángel Dionis (piano).

Lugar: Círculo de Amistad XII de Enero

Horario: 20.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Teatro: ‘La coleccionista’

Vivir en el caos o convivir con el caos. Esta es la disyuntiva de la peculiar Violeta Rincón, una profesional de clase media obligada por las circunstancias a convertirse en ama de casa. ¿Ha logrado Violeta ser feliz en la frustración? ¿Con qué propósito conserva meticulosamente cuanta caja, periódico, trasto o tareco inservible aparece en su círculo doméstico? ¿Cómo se las arregla para congeniar con su familia y el mundo sus ansias de coleccionar objetos inservibles? ¿Es ella la víctima o el victimario? Violeta tiene más de una respuesta en este divertido torrente de palabras que hacen de esta obra el más hilarante, y aun así inteligente, de los shows. Protagonizado por la versátil Crisol Carabal, acompañada por María Laura Marrero y Gabriela Andrade.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

‘Drácula’, de Abubukaka

Drácula de Abubukaka es lo que se sabe de este personaje, toda la imaginería que abigarra la catedral erigida en honor a las sombras por tantos mitos, leyendas, libros, películas, cómics… Lo único es que Abubukaka no solo quiere iluminar esa catedral, sino que pretende bailar un vals vehemente sobre las losas para que cada paso reverbere con grandilocuencia en su bóveda. Una provocación en toda regla, o todo lo contrario.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 21.00

Precio: desde 10 euros

SÁBADO 28 DE OCTUBRE

Jornadas de iniciación: ‘Running para mujeres’

El Servicio de Deportes del Cabildo de Tenerife organiza dentro de su programa Mujeres y Deporte unas jornadas de iniciación a la práctica físico-deportiva dirigidas exclusivamente a mujeres con el objetivo de fomentar la actividad física en este colectivo, mediante la puesta en marcha de actividades de iniciación que, por sus características, favorecen una mayor conciliación con la vida familiar y profesional. Público destinatario: mujeres mayores de 18 años. Las jornadas se desarrollarán de forma descentralizada y con un formato teórico-práctico en diferentes zonas de la isla de Tenerife: norte, sur y área metropolitana, y serán dirigidas por Diana de la Rosa, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Tere Linares, atleta profesional. Más información: info@colefcanarias.com o llamando al teléfono 822 106 094.

Lugar: Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT)

Horario: 9.00-12.00

Precio: gratuita, previa inscripción. Incluye servicio de cuidado de menores

‘En familia con la OST’: ‘Cuentos con cuerdas’

El violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo… Los instrumentos de cuerda tienen muchos años, muchos siglos. Por eso conocen tantas historias que esperan a ser escuchadas. El suave roce de su arco y de los dedos de los músicos de la Sinfónica de Tenerife despertará sus voces para que todos puedan escuchar lo que tienen que contar. Cuentos breves y melodías maravillosas que harán volar la imaginación mientras se conocen los secretos de esta familia. Un concierto muy especial para familias con bebés menores de 3 años.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.00-12.30

Precio: cinco euros

Taller de Robotix

La clave de esta actividad es que se experimente, al tiempo que se construye y se prueban diferentes robots, aprendiendo nuevas tecnologías mientras se juega y se divierte el participante. Una actividad desarrollada por Lego Education, especialmente dirigida a niños de entre 6 y 13 años.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Teatro: ‘Pinocho’

El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo realidad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: Pinocho. En esta adaptación se incluyen canciones, elementos y personajes que enriquecen la historia y permiten a la familia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

DocuRock 3

TEA acoge una nueva edición del DocuRock. En esta tercera edición, se proyectarán un total cinco de documentales musicales realizados durante este último año. Este sábado se inicia con Chavela , inspirado en una entrevista exclusiva a Chavela Vargas en 1991, un documental donde se teje un retrato sorprendente de una mujer que se atrevió a retar al mundo con su forma de vestir, cantar y soñar. A las 20.00, se estrenará en Tenerife Casamance , donde el cantante español Depedro inicia un viaje iniciático al corazón de África buscando la esencia musical del continente africano. Para acabar el día, a las las 22.00, llega Sad vacation. The last days of Sid Vicious and Nancy Spungen. Este estreno en Canarias es el documental definitivo sobre la pareja más infame del punk rock: Sid Vicious (bajista de Sex Pistols) y Nancy Spungen, haciendo hincapié en el asesinato de Spungen, gruppie de Aerosmith, New York Dolls o Iggy Pop.

Lugar: TEA

Horario: desde las 18.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

‘Drácula’, de Abubukaka

Drácula de Abubukaka es lo que se sabe de este personaje, toda la imaginería que abigarra la catedral erigida en honor a las sombras por tantos mitos, leyendas, libros, películas, cómics… Lo único es que Abubukaka no solo quiere iluminar esa catedral, sino que pretende bailar un vals vehemente sobre las losas para que cada paso reverbere con grandilocuencia en su bóveda. Una provocación en toda regla, o todo lo contrario.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 18.30 y 21.00

Precio: desde 10 euros

Keroxen 17

El Espacio Cultural El Tanque volverá a ser el escenario que acoja esta propuesta ecléctica y multidisciplinar en su novena edición: una ocasión para conectar, experimentar y descubrir con más de 30 nombres en cartel.

Lugar: Espacio Cultural El Tanque

Horario: 19.30

Precio: desde 15 euros

Ópera: ‘I Capuleti e i Montecchi’

Esta ópera es una tragedia lírica en dos actos y de Vincenzo Bellini, con libreto de Felice Romani sobre la historia de Romeo y Julieta, basada en fuentes italianas como Luigi da Porto y Matteo Bandello. Se estrenó el 11 de marzo de 1830 en el teatro La Fenice de Venecia. Ineludible testimonio del primer bellcanto, con una orquestación inteligente y grandes momentos de lirismo. Esta obra de Bellini que presenta Opera (e)Studio trata del amor imposible entre Romeo y Giulietta.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 15 euros

Concierto de música sacra

Con motivo del XX aniversario del Comedor de la Noria, de las Hijas de la Caridad, tendrá lugar un concierto de música sacra a cargo del Coro Municipal de Voces Jóvenes.

Lugar: parroquia Nuestra Señora de la Concepción

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

43 Rallye Orvecame Isla de Tenerife

El Rallye Orvecame Isla de Tenerife contará con muchos de los mejores pilotos de las islas.

Lugar: llegada en la avenida Marítima de Santa Cruz

Horario: 20.15, aproximadamente

Teatro: ‘¿Y tú quién eres?’

El día siguiente a la celebración de su aniversario de 25 años de casada, Estela despierta en su cama espantada al descubrir que a su lado hay un hombre que no es su marido, y este, de nombre Bruno, también se espanta al descubrir que la mujer que está a su lado no es su novia, pero entre las sábanas también aparece el marido de Estela, llamado Armando, también con su mente completamente borrada de recuerdos.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Fiestas patronales de San Gerardo, en La Salud

Con motivo de las fiestas patronales en honor a San Gerardo, la Asociación de Vecinos y la Asociación de Mayores del mismo nombre han previsto la gala de elección de la reina gay.

Lugar: aparcamientos del mercado de La Salud

Horario: 21.00

DOMINGO 29 DE OCTUBRE

Fiestas patronales de San Gerardo, en La Salud

Con motivo de las fiestas patronales en honor a San Gerardo, la Asociación de Vecinos y la Asociación de Mayores del mismo nombre han previsto varias actividades para toda la familia, entre ellas la carrera del saco, de la manzana y del huevo.

Lugar: aparcamientos del mercado de La Salud

Horario: desde las 11.00

Ópera: ‘I Capuleti e i Montecchi’

Esta ópera es una tragedia lírica en dos actos y de Vincenzo Bellini, con libreto de Felice Romani sobre la historia de Romeo y Julieta, basada en fuentes italianas como Luigi da Porto y Matteo Bandello. Se estrenó el 11 de marzo de 1830 en el teatro La Fenice de Venecia. Ineludible testimonio del primer bellcanto, con una orquestación inteligente y grandes momentos de lirismo. Esta obra de Bellini que presenta Opera (e)Studio trata del amor imposible entre Romeo y Giulietta.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 18.00

Precio: desde 15 euros

Teatro: ‘Cada loco con su tema’

Cuatro historias interpretadas por los estudiantes de teatro del Círculo de Bellas Artes a cargo de su directora, Crisol Carabal. La batuta, que narra la historia de un hombre que está vistiéndose en su casa para ir a dar un concierto. Es director de orquesta. Pero le dice a su mujer, de repente, que no va a ir. Que lo deja, que está harto de su trabajo. Que él, en realidad, no es un director de orquesta de verdad. Que él no hace nada, vamos. Su mujer no puede creérselo. Ella es pintora. Pero él descubrirá que tampoco ella es la artista auténtica que él consideraba. Ataque zombie: en las calles no hay vida, solo zombies. Si muerden, solo hay 15 minutos para convertirse en uno de ellos. Esta no es exactamente una historia de zombies, es una historia de pareja. Él llega a casa después de haber sido mordido. Y solo tiene 15 minutos para decirle algo muy importante a su esposa. Pero ella también tiene algo que contarle. El tiempo pasa. Ninguno se atreve a hablar. El tiempo está llegando a su fin. El hombre seco: Jorge ha tenido que sufrir los prejuicios de los demás toda la vida. Porque Jorge no es normal. A Jorge, por ejemplo, no se le moja la piel. Un día, en la playa, conoce a María y le cuenta todas sus anomalías. Y María lo encuentra fascinante. Jorge no se lo puede creer porque la gente siempre ha huido de él. Cuando están a punto de tener algo real entre los dos, Jorge nos sorprende con una actitud imprevisible, tan rara como su piel. Brat Pitt no existe: el observador modifica la realidad y si el observador no ve nada, pues no hay nada. Brad Pitt no existe. ¡Una historia donde la cordura se fue de vacaciones!

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

Música: ‘¡Qué noche la de aquel año!’

Jeita está formado por 18 músicos experimentados, con gran formación musical, que se unen con la vocación de innovar dentro de la nueva música canaria ofreciendo en su actuación “buena música y una cuidada escenografía”, dentro de “un espectáculo que une tradición y modernidad” y que se espera que llegue a “un público muy diverso”, a tenor de los diferentes autores y estilos cuyas canciones tocarán. Dirección musical: Jeremías Martín. Coros y solistas: Alejandro Mendoza, Josué Villanueva, Montse García, Sandra Morales, Aarón Santana, Tobías Báez, René Ramos, Yeray Jiménez, Sergio Arteaga, Omar Díaz y José Ledesma. Púas: Olivia Martín, Natalia Delgado y Jorge. Piano: José Alayón. Guitarras: Horacio Martel y Yeray Jiménez. Bajo: Francisco Díaz. Batería: Luis Suárez.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 19.00

Precio: 10 euros

DocuRock 3

TEA acoge una nueva edición del DocuRock. En esta tercera edición, se proyectarán un total cinco de documentales musicales realizados durante este último año. Llega el turno de Omega. Enrique Morente recobra vida en esta película que se estrena en Tenerife. Morente y Largartija Nick rompieron moldes en 1994 al publicar el elepé Omega, que fusionó rock y flamenco y unió la poesía de Federico García Lorca y las partituras de Leonard Cohen.

Lugar: TEA

Horario: 20.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

Exposición: ‘Egipto: en busca de la eternidad’

Esta exposición, con más de un centenar de obras procedentes de los fondos del Museu Egipci de Barcelona, acerca al público a diferentes aspectos de una civilización única. El liderazgo indiscutible del faraón, la escritura jeroglífica, joyas, instrumentos musicales, objetos relacionados con la cosmética o la medicina, herramientas, armas, vasos en piedra, cerámica o fayenza indican un alto nivel de sofisticación para un pueblo que quiso disfrutar de la vida en el privilegiado entorno del valle del Nilo, a la vez que agradecer a sus dioses este maravilloso don. Podrá visitarse hasta el 27 de enero de 2018.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30. Domingos y festivos, cerrado.

Precio: entrada libre

Colectivo El Chapatal

El colectivo de pintura El Chapatal, que recibe el nombre por desarrollar su trabajo creativo en la asociación de vecinos del mismo nombre, expone desde el 5 de octubre una selección de los trabajos realizados por sus integrantes durante los últimos meses. El colectivo está integrado actualmente por 12 personas de diferentes edades, desde jóvenes de 20 años hasta jubiladas que aprenden a pintar y mejorar su técnica bajo la supervisión de Florentina Pérez. La exposición la integran aproximadamente 40 cuadros realizados con distintas técnicas, desde óleo y acuarela hasta acrílicos. La temática elegida ha sido muy variada y los artistas principalmente han plasmado personas, animales y casas típicas, así como paisajes naturales y urbanos. En esta ocasión exponen Ana Ramón, Kenia Mesa, Isabel Castañeda, Ángeles Infante, Dilenia Rodríguez, María del Carmen Álvarez, Julieta Lleornelas, Lorena, Lini González, Adela Baptista, Amanda Herrera y la propia Florentina Pérez. La muestra se podrá visitar hasta el 29 de octubre.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Combinar visible’

TEA presenta la exposición Combinar visible, la tercera y última de las muestras que conforman la séptima temporada de Área 60. En esta ocasión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes firman la propuesta, comisariada por Raisa Maudit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las identidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad que se mueve entre silencios, en capas de información que se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde conviven esas capas de realidades, de contextos que se superponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero que definen esa zona tanto emocional como física. Combinar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de realidad aumentada diferentes narraciones sobre el contexto local y la relación con el territorio…”. Podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Rafael Arozarena: Letras Canarias 2017’

Las Letras Canarias están dedicadas este año a Rafael Arozarena (Santa Cruz de Tenerife, 1929-2009). Este autor cultivó tanto la prosa como la poesía y su obra está considerada tanto por el público como por la crítica como una de las contribuciones más interesantes a la literatura canaria de la segunda mitad del siglo XX. Perteneció al grupo fetasiano. En 1988 obtuvo, junto a Isaac de Vega, el Premio Canarias de Literatura y en 2000 ingresó en la Academia Canaria de La Lengua. Mararía es su obra más conocida y fue llevada al cine en 1998 a cargo del director Antonio José Betancor.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-21.00

Precio: entrada gratuita

‘The Fall’

Israel Pérez y María Requena presentan en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) un conjunto de piezas de carácter escultórico junto a una serie de dibujos. Se inauguró el jueves 14 septiembre, y permanecerá expuesta hasta el 27 de octubre. En su propuesta abren un espacio que invita a analizar la pertinencia de las imágenes dentro del contexto artístico, así como la capacidad para generar un relato. Desde los intersticios de las formas inacabadas y la mezcla de materiales consistentes e inconsistentes, se fuerzan a un constante ejercicio de revisión y reinvención, un acto de montaje continuo que les permite mantener una posición de desconfianza frente a las imágenes.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘César Manrique en Santa Cruz. César Manrique en el mundo’

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta una exposición retrospectiva sobre la figura del artista César Manrique y su particular conexión con la capital tinerfeña. Permanecerá abierta con acceso libre en la Casa de la Pólvora, de martes a domingo y hasta el 30 de noviembre. La exposición cuenta con contenidos multimedia, un conjunto de paneles informativos y una unidad didáctica pensada para la visita de centros escolares.

Lugar: Casa de la Pólvora

Horario: Lunes a sábados, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

Taller Municipal de Dibujo

El alumnado que ha formado parte del Taller Municipal de Dibujo en el curso 2016/2017 expone una selección de los trabajos realizados durante el último año. La exposición alberga obras de Luciano Arbelo Afonso, Emma Bertuzzo, Beatriz Herrera Morán, Soledad León Hernández, Carmen Martínez de Molina, Antonia de Miguel Negredo, Fuensanta Murcia Periáñez y Marta de Fau Reyna. Desde el 17 de octubre.

Lugar: Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova

Precio: entrada libre

‘Rostros de viajeros científicos por Canarias’

Esta exposición está organizada por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia (Fundoro), con la colaboración de diversas entidades, entre las que se encuentra el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Consiste en una colección de dibujos de viajeros científicos que pasaron por Canarias del pintor José Luis Sánchez Perera. Podrá visitarse hasta el próximo día 31 de octubre.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘Educación, Universidad y Milicia’

Esta muestra está organizada por el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, dentro de la Cátedra General Gutiérrez, y presenta, por una parte, una serie de documentos sobre la aportación del Mando Económico de Canarias a la adquisición de los terrenos para la construcción de la Universidad de La Laguna, así como aquellas obras que, en beneficio de la educación, fueron construidas con fondos del Mando. Por otra parte, recoge una muestra fotográfica de aquellos jóvenes universitarios que optaron por prestar su servicio militar como oficiales y suboficiales en la IPS y la Escala de Complemento, algunos de los cuales con el tiempo llegarían a ostentar importantes cargos políticos. Podrá visitarse hasta el próximo día 31 de octubre.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘Adán Martín. Mucho más que un político’

Muestra de Carlos González, en la Sala Azul, compuesta de fotografías sobre Adán Martín, del periodo comprendido entre el 2003 y 2007. Se inauguró el pasado martes, día 10 de octubre, y permanecerá hasta el 8 de noviembre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados y domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Pintura e ilustración de moda’

Exposición en la que se han seleccionado 12 lienzos, entre retratos y pintura costumbrista, de distintos pintores de los siglos XIX y XX, exhibidos en la actualidad en el almacén. Estas obras han servido de pretexto para que la ilustradora de moda Judit García-Talavera, con sus tintas y acuarelas, elabore doce ilustraciones de moda sugeridas por esos cuadros, con lo que se establece un diálogo entre el pasado y el presente a partir del mundo de la moda. Sus creaciones evocan nombres como Yves Saint Laurent, Balenciaga o Elsa Schiaparelli, entre otros.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados-domingos, 10.00-15.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre

‘Canary Flavour’

Muestra colectiva de pintura y algún que otro montaje a cargo de los artistas Louis Lambert, Iker Muro & Friends. Podrá ser visitada hasta el día 3 de noviembre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados y domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘El vacío’

El artista Antonio Díaz Pérez expone hasta el 31 de octubre una amplia selección de esculturas. La muestra consta de 44 obras realizadas en distintos formatos. En su trabajo escultórico el artista busca un equilibrio y una armonía a través de las formas y del color, para lo que ha utilizado tres diferentes tipos de materiales: el gres con óxidos metálicos, el bronce patinado y una combinación de gres-corten, sin obviar que todos los apoyos son de hierro a los que ha aplicado una pátina. Díaz Pérez ni modela, ni esculpe, sino que transforma y descontextualiza.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita