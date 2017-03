Agenda para moverse en Santa Cruz el fin de semana

VIERNES 17 DE MARZO

Cuentos en familia

Segunda sesión de la temporada de 2017 de cuentos en familia. En esta ocasión, el espectáculo estará a cargo de los narradores Miguel Ángel Granados e Isabel Bolívar, que presentarán a las familias la sesión Viaja con nosotros, una propuesta dinámica y divertida que va dirigida a toda la familia, de manera especial a las que tengan niños menores de tres años.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: Entrada libre. Información: 922 849 060

‘Relatos de gigantes’

Se cuenta que los gigantes habitaron la Tierra hace mucho, mucho tiempo, y aún quedan sus huellas y sus historias en el mundo. Para familias con niños mayores de 6 años.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio:entrada libre hasta completar aforo

Presentación del libro ‘Mientras mueres’

Desde el primer instante, Thomas Vettel fue consciente de que nadie lo sacaría del atolladero en que estaba metido, pero quienes se empeñan en creer que pueden elegir su destino son unos ilusos: vivir o morir en muchas ocasiones no es una opción. Mientras mueres es, de principio a fin, una danza de muerte, un relato donde todos los personajes terminan aceptando que es muy probable que no alcancen a sobrevivir. El autor de esta obra literaria es Javier Hernández-Velázquez, abogado y funcionario de carrera.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘Felices sueños’

TEA proyecta la película italiana Felices sueños (Fai bei sogni), de Marco Bellochio (Turín, 1969). La idílica infancia de Massimo se ve truncada a los nueve años por la muerte de su madre. Treinta años después, tras pasar por la guerra de Sarajevo como reportero, Massimo empieza a sufrir ataques de pánico. Protagonizada por Bérénice Bejo, Emmanuelle Devos y Valerio Mastandrea, se podrá ver en versión original en italiano y con subtítulos en español, en dos pases diarios. No recomendada a menores de 12 años.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Fiestas en el Suculum

Las celebraciones en este barrio, que durarán todo este mes de marzo, se inician este viernes con la inauguración de la exposición de los trabajos de pintura y manualidades realizados por los vecinos de este núcleo cercano a San Andrés.

Lugar: sede de la asociación de vecinos Los Pedacitos

Horario: 19.00

Quantum Ensemble: ‘Onírico’

El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge un nuevo concierto de Quantum Ensemble, un conjunto de música de cámara que asienta su prestigio y la base de su repertorio en las obras clásicas de los grandes compositores, pero que en sus ejecuciones va más allá intentando innovar y crear nuevos espacios para la música en Tenerife. En esta quinta cita de la presente temporada de Quantum Ensemble, titulada Onírico, será con los músicos Camille Levecque (arpa), David Ballesteros (violín), Irina Peña (violín), Macarena Pesutic (viola) David Barrera (violonchelo), Francisco García (flauta) y Cristo Barrios (clarinete).

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario:19.30

Precio: 10 euros

Recital en CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias continúa con su programación del ciclo Pasionari@s, esta vez con la actuación del dúo compuesto por la cantante italiana Maria Mazzotta y el violonchelista de origen albanés Redi Hasa. Presentarán su primer trabajo discográfico conjunto, titulado Ura, que une los Balcanes y los Cárpatos con las regiones del sur de Italia.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz

Horario: 20.00

Precio: 12 euros

Teatro: ‘Ligeras, Cómplices y Psicóticas’

Cómplices son dos mujeres despechadas que se unen para cometer un asesinato. Ligeras son otras dos divorciadas que quieren seguir manteniendo su estatus social. Y en Psicóticas, todo trascurre en un consultorio médico psiquiátrico, donde no se sabe quién está más loca. Prepárense para disfrutar y reír, y puede que en algún momento se sientan identificadas.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros; socios, siete

SÁBADO 18 DE MARZO

II Festival Atlántico Tenerife Noir

Sesión de juegos TFN: En la escena del crimen y Crímenes imposibles. Actividad dirigida a los jóvenes. Coordinador: Javier Rivero Grandoso.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 10.30-20.00

Precio: entrada libre

Taller ‘Papá cuentacuentos’

Además de contar cuentos, se realizará una manualidad para los padres. Los niños deben estar acompañados por un adulto.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 11.30

Precio: entrada libre

Títeres clásicos

Garabatos-K se inspira en el clásico títere italiano para acercar historias rebosantes de color y diversión, con personajes tradicionales, algunos olvidados y otros recreados, de la comedia del arte. Una excusa perfecta para que adultos y niños se den cita alrededor de un retablo en el que convergen ocio y arte. Organizado por el Círculo de Bellas Artes, está dirigido por Elisa González y cuenta con la participación de Tiffany de Pablos, Daniela Alcalay, Isabella Vargas y Adrian Teijeiro.

Lugar: Teatro Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.00

Precio: cinco euros; socios, cuatro

Fiestas en el Suculum

Las celebraciones en este barrio, que durarán todo este mes de marzo, incluyen este sábado varias actividades. Desde las 16.00, fiesta Infantil en la plaza Miguel Díaz; a las 20.30, misa canaria, con el grupo Paiba de San Andrés; a las 21.00, entrega de los Suculuneros de Honor 2017, y a las 21.30, procesión por las calles del barrio con el grupo Paiba de San Andrés.

Lugar: varios enclaves del Suculum

Horario: desde las 16.00

Musical: ‘La Bella Durmiente’

La malvada bruja Malicia ha cumplido su encantamiento y ha sumido a la princesa Alba en un eterno sueño. Solo las hadas podrán otorgar algo de esperanza a la Bella Durmiente, buscando a un príncipe que la despierte con un beso de amor verdadero. Pero todo se complica cuando el príncipe que encuentran las tres hadas no resulta ser tal y, como ellas esperaban, carece de memoria y ni siquiera él sabe quién es. Un gran musical para toda la familia.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 17.00 y 21.30

Precio: desde 12 euros

Teatro infantil: ‘Travesuras en el circo’

La payasa Yasa y la maga Abracadabra se disponen a anunciar la llegada del circo a la ciudad, pero una quisquillosa vecina hará de las suyas para impedirlo. Sin embargo, estas amigas circenses no descansarán en su afán de llenar de sonrisas cada rincón del mundo y, entre magias y payasadas, intentarán burlar a la vecina. La obra de Traspunte Producciones, dirigida por Elisa González, está colmada de colorido y musicalidad. La interpreta por ella misma, acompañada por Adriana Zalma y Verónica Núñez.

Lugar: Teatro Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: cinco euros; socios, cuatro

Ópera de Tenerife: ‘Norma’

Norma es una tragedia lírica en dos actos con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Felice Romani. Fue estrenada en La Scala de Milán el 26 de diciembre de 1831. Norma se considera un ejemplo de la mayor altura de la tradición belcantista. Casta diva fue una de las arias más conocidas en el siglo XIX y continúa siendo una de las más populares del repertorio lírico. Interpretada en los papeles de Norma, por Yolanda Auyanet, y Adalgisa, por Lamia Beuque.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 20 euros

Cine: ‘Felices sueños’

TEA proyecta la película italiana Felices sueños (Fai bei sogni), de Marco Bellochio (Turín, 1969). La idílica infancia de Massimo se ve truncada a los nueve años por la muerte de su madre. Treinta años después, tras pasar por la guerra de Sarajevo como reportero, Massimo empieza a sufrir ataques de pánico. Protagonizada por Bérénice Bejo, Emmanuelle Devos y Valerio Mastandrea, se podrá ver en versión original en italiano y con subtítulos en español, en dos pases diarios. No recomendada a menores de 12 años.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Campeonato de Europa de kickboxing

Se trata de una velada estelar que contará con la presencia sobre el cuadrilátero de muchos de los mejores kickboxers tinerfeños del momento. Como colofón, el Campeonato de Europa, donde el tinerfeño José Bello competirá por el cinturón continental de la ISKA, dentro del peso medio.

Lugar: pabellón Pancho Camurria

Horario: 19.30

Precio: desde 15 euros

Teatro: ‘Sacrilegio’

La historia se desarrolla en un convento que se encuentra justo al lado de un centro de entrenamiento de futbolistas. Allí permanece la madre superiora, una mujer muy estricta con las reglas y normas que impera en la Iglesia católica y que inculca en el resto de las monjas de la congregación. Sin embargo, entre sus religiosas se encuentra sor Jazmín y sor Violeta, cansadas de la vida monástica acogidas al celibato, la obediencia, la castidad y la clausura.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros; socios, siete

‘Clarabett’

El convento es un local de cabaret arruinado. Está montando un nuevo espectáculo para salir del bache económico en que se encuentra. Mientras los miembros de dicho espectáculo ensayan los números, regresa al local la gran diva del Cabaret, Clara Aranguren. Con su regreso tiene una desagradable intención, vengarse.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 22.30

Precio: ocho euros; socios, siete

Ciclo de creaciones canarias de danza

En Los zuecos van hacia sus buenos hábitos, la pieza se fundamenta en el trabajo de investigación del movimiento y en el cuerpo como motor de la acción y el argumento coreográfico. Este trabajo se adentra en el cuerpo y su presencia. Lo que es y lo que él explica. El uso de lo cotidiano puede tener un fin mayor que el previsible. Coger un objeto y darle vueltas hasta ver en él lo poético de la existencia.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

DOMINGO 19 DE MARZO

Bandas: ‘Primavera Musical’

El concierto número 2 contará con la banda de José Manuel Cabrera, que interpretará Sisco (marcha mora), de Daniel Ferrero Silvaje; Pasadena (obra de concierto), de Jacob de Haan, y Crearte (pasodoble), de José Luis Peiró Reig. Todo bajo la dirección de Juan Alexis González Rodríguez. También actuará la banda Nuestra Señora de Lourdes, que ofrecerá Fiesta en la Caleta (pasodoble), de Texidor; Robinson Crusoe, de Bert Appermont; Skyfall, con arreglos de Jay Bocook (Alba Pérez, voz); One Moment in Time, de A. Hammond (Alba Pérez, voz), y Coldplay on Stage, con arreglos de Michael Brown. Estarán irigidos por Samuel Hernández Ávila. Para terminar, la banda Nivaria, que interpretará El Cachoncho (pasodoble de concierto), de Óscar Navarro; Expedition (obra sinfónica), de Óscar Navarro, y Cabeza Compostizo (fantasía española), de Ferrer Ferrán. Todas serán interpretadas bajo la batuta de Miguel Ángel Expósito Marrero.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada gratuita

Fiestas en el Suculum

Las celebraciones en este barrio, que durarán todo este mes de marzo, incluyen este domingo la misa, con la participación del Coro Parroquial de San Pedro Apóstol de Igueste.

Lugar: ermita de San José de Nazaret

Horario:12.00

Teatro: ‘Un encantamiento mágico’

Cuenta la leyenda que en las profundidades de un hermoso bosque se produjo un encantamiento mágico sobre un hombre, el cual fue dotado de poderes mágicos. El mago Fran Lorenzo invita a adentrarse en un bosque encantado, en el cual se desarrolla un mágico mundo donde no faltarán los duendes, las hadas y otras criaturas mágicas.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.00

Precio: seis euros

Musical: ‘La Bella Durmiente’

La malvada bruja Malicia ha cumplido su encantamiento y ha sumido a la princesa Alba en un eterno sueño. Solo las hadas podrán otorgar algo de esperanza a la Bella Durmiente, buscando a un príncipe que la despierte con un beso de amor verdadero. Pero todo se complica cuando el príncipe que encuentran las tres hadas no resulta ser tal y, como ellas esperaban, carece de memoria y ni siquiera él sabe quién es. Un gran musical para toda la familia.

Lugar:Teatro Guimerá

Horario: 17.00 y 21.30

Precio: desde 12 euros

Teatro: ‘Soy feliz porque me da la gana... ¡Y punto!’

Carrera, a la desesperada, de las mujeres protagonistas por encontrar marido “antes de que sea tarde”. Por eso, según su intérprete, Elisa Escámez, esta obra “ofrece verdades; vivencias que toda mujer conoce y que los hombres intuyen o ignoran. Sabiduría cotidiana y mucha agudeza femenina”.

Lugar: Teatro Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: ocho euros; socios, siete

Cine: ‘Felices sueños’

TEA proyecta la película italiana Felices sueños (Fai bei sogni), de Marco Bellochio (Turín, 1969). La idílica infancia de Massimo se ve truncada a los nueve años por la muerte de su madre. Treinta años después, tras pasar por la guerra de Sarajevo como reportero, Massimo empieza a sufrir ataques de pánico. Protagonizada por Bérénice Bejo, Emmanuelle Devos y Valerio Mastandrea, se podrá ver en versión original en italiano y con subtítulos en español, en dos pases diarios. No recomendada a menores de 12 años.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Ciclo de creaciones canarias de danza

Programa doble con Laura Marrero y Daniel Morales, que presentan dos solos y un dúo: Descarga, de Laura Marrero. Belleza, vida, espacio, ausencia, luz, igualdad, libertad, respeto, responsabilidad, humildad, sinceridad, honestidad, ausencia…

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. http://palmetumtenerife.es.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

‘Santa Cruz sobre papel’

Varios artistas agrupados en torno a la Escuela de Artes Gráficas del Centro de Arte La Recova y espacios culturales vinculados al arte gráfico se han unido para compartir una visión del entorno que los rodea, la ciudad que ven y contemplan cada día. La muestra se podrá visitar hasta el 19 de marzo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: lunes a viernes, 10.00-14.00 y 17.30-21.00; sábado: 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘El lugar de mi recreo’, de Ana Beltrá

Exposición de la artista Ana Beltrá inaugurada el jueves 23 de febrero en el Centro de Arte La Recova. Incluye piezas a mitad de camino entre la pintura y la instalación. La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 24 de marzo, está dividida en tres series de lienzos de mediano y gran formato ( El lugar de mi recreo, Manifestación floral y Mapa conceptual: las plantas se plantan) y tres instalaciones: Vivero de banderas, Plancartas y El patio de la oficina del Sindicato del Plantón Unido.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: martes a sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingo: 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Abysal’, de Nuria Meseguer

La artista propone un viaje a los fondos marinos habitados por personajes solitarios que flotan en la grandiosidad azul. Su universo líquido inundará la Sala de Arte Contemporáneo, con su propuesta Abysal, hasta el 7 de abril. Licenciada en Bellas Artes (Pintura) por la Universidad de La Laguna, Nuria Meseguer ha expuesto en muestras individuales y colectivas desde los años noventa y ha ganado numerosos premios por su trabajo.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes a viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘¿Hay amor en el aire?’

Desde el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, si no tienes con quién compartir, estás de suerte. No se exigirá acompañante para disfrutar de esta exposición… protesta contra la manufacturada y comercial fecha de San Valentín y su edulcorado mundo amoroso. Podrá visitarse hasta el 18 de marzo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: lunes a viernes, 10.00-14.00 y 17.30-21.00; sábado, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

Exposición sobre María Callas

Hasta el 20 de marzo, se podrá disfrutar en el hall y la sala de prensa del Auditorio de Tenerife Adán Martín de una exposición conmemorativa del 40 aniversario de la muerte de la diva greco-norteamericana María Callas, una de las voces más emocionantes del siglo XX. La exposición cuenta con documentos inéditos.

Lugar: Auditorio de Tenerife

Horario: horario habitual de apertura

Precio: entrada libre

‘Óscar Domínguez en Checoslovaquia’

TEA presenta, hasta el próximo 30 de abril, la muestra del artista tinerfeño universal Óscar Domínguez, que se centra, en esta ocasión, en su etapa en Checoslovaquia, entre los años 1946 y 1949.

Lugar: TEA

Horario: martes a domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; residentes canarios, gratuita

‘Luz. La sombra del tiempo’, de Amparo Sard

TEA acoge hasta el 19 de marzo de 2017 Luz. La sombra del tiempo, de Amparo Sard. Es un proyecto comisariado por Fernando Gómez de la Cuesta que sugiere bordear los límites, recorrerlos, definirlos y superarlos, encontrar los intersticios y los puntos de quiebra, meter los dedos en las grietas y palpar las cavidades, apartar las ramas con las manos, hallar los claros del bosque y localizar las zonas de conflicto, procurar la experiencia y el desvelamiento desde la creación contemporánea.

Lugar: TEA

Horario: martes a domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; residentes canarios: dos

‘Embed_IMG’

TEA acoge desde el jueves 26 de enero y hasta el 3 de mayo Embed_IMG, la primera exposición de la séptima temporada de Área 60. Bajo el comisariado de Alby Álamo, presenta creaciones de Judith Dorothea Gerke, Christin Kaiser, Lindsay Lawson y María León. La exposición propone insertar en el contexto artístico canario el trabajo de cuatro artistas que desarrollan su labor en Berlín.

Lugar: TEA

Horario: martes a domingo, 10.00-20.00

Precio: gratuita

‘Participación: poéticas y documentos’

Desde el 10 de febrero hasta el 7 mayo, en el Cuarto Oscuro del Tenerife Espacio de las Artes (TEA), podrá visitarse la muestra de vídeos Participación: poéticas y documentos. El día de la inauguración, los comisarios -el equipo PSJM- harán una presentación de los vídeos y, tras ella, se celebrará una mesa de debate con dos de los artistas participantes, Avelino Sala y Democracia.

Lugar: TEA

Horario: martes a domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘I Guerra Mundial. La guerra que acabaría con todas las guerras’

En el fuerte de Almeyda, sede del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, la I Guerra Mundial pretende transmitir al visitante una visión del primer conflicto mundial que asoló el mundo. La muestra comienza en junio de 1914, tratando los antecedentes del conflicto, y lleva al espectador desde el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo a las batallas de Verdún o el Somme, pasando por el desembarco aliado en Gallipoli y llegando finalmente a la revolución rusa y a la firma de la paz y la nueva división de Europa tras el conflicto.

Lugar: Museo Histórico Militar, en el fuerte Almeyda

Horario: martes a viernes, 9.00-15.00; sábado y domingo, 10.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Óleos de Santa Cruz’, de Rafael Siles

La muestra de Rafael Siles Milena reúne una serie de catorce obras, óleos sobre lienzo, en las que se reproducen con gran fidelidad imágenes de edificios y monumentos emblemáticos de Santa Cruz. Abierta hasta el 30 de marzo.

Lugar: Centro de Arte Gráfico de La Recova

Horario: martes a sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingo y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Punto & Coma’, de Beatriz Socas

Beatriz Socas es ingeniera técnico agrícola especializada en jardinería, hortofruticultura y paisajismo. Tras un primer contacto con el diseño de zonas verdes, se avivó en ella el interés por la fusión de la botánica y la geometría en el espacio con su orden-desorden que abarca el paisajismo. La muestra podrá verse del 7 al 25 de marzo.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural El Corte Inglés

Horario: lunes a sábado, 9.30-21.30

Precio: entrada libre

‘Reminiscencias sorollescas’

Pintor, artista multidisciplinar, retratista, artista plástico, acuarelista, óleos, acrílicos, artista visual… Celestino Mesa presenta, en esta ocasión, un conjunto de obras con el nombre de Reminiscencias sorollescas, del 17 al 31 de marzo.

Lugar: Círculo de Amistad XII de Enero

Horario: lunes-viernes, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; sábados, 11.00-13.00

Precio: entrada libre

Fotografía: ‘México: etnografías del camino’

Hasta el 26 de marzo, en la sala de exposiciones tendrá lugar la muestra fotográfica con ese título genérico, de Fortunata Velázquez y Oresta López, organizada y promovida por la Asociación Cultural TuSantaCruz.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: horario habitual del Casino de Tenerife

Precio: entrada libre