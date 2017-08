Agenda para moverse en Santa Cruz el fin de semana

VIERNES 25 DE AGOSTO

Espacio Enter Canarias

TEA acoge la novena edición del Festival Internacional de la Creatividad, Innovación y Cultura Digital, Espacio Enter Canarias. Este festival, que se desarrollará en el Cuarto Oscuro de TEA, supone un encuentro internacional de todos los sectores relacionados con el arte y la cultura digital, de las ideas que permitirán diseñar el futuro y de la innovación tecnológica. Se trata de una buena oportunidad para descubrir las últimas producciones digitales de los cinco continentes.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Fiestas en el barrio La Salud Bajo

Fiestas patronales en honor a la virgen de Nuestra Señora de la Candelaria, que este viernes tienen como actividades religiosas principales el rezo meditado del Santo Rosario, al que seguirá la Bajada de la Virgen desde la ermita y la colocación en su trono. A continuación, celebración de la santa misa y procesión de la venerable imagen por las calles del barrio.

Lugar: diferentes ubicaciones del barrio

Horario: desde las 18.30

Cine: ‘50 primaveras’

TEA proyecta esta película francesa, de este mismo año y dirigida por Blandine Lenoir. La producción cinematográfica, protagonizada por Agnès Jaoui y Thibault de Montalembert, se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en español en dos pases diarios. La trama se inicia cuando Aurore Tabort, que ya ha sufrido una ruptura cuando tenía 40 años y ahora, a los 50, es abuela sin empleo. Pero Aurore dice que tiene un nombre de princesa, no se resigna y empieza a buscar a su príncipe azul.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Cine de verano: ‘Kalo Pothi, un pueblo de Nepal’

Especial de cine independiente con la proyección en VOSE. En un pequeño pueblo al norte de Nepal, Kiran y Prakash, dos amigos inseparables a pesar de pertenecer a diferentes castas, deciden criar una gallina para ganar algo de dinero mediante la venta de sus huevos. Pero un día la gallina desaparece. Para encontrarla inician un viaje, sin pensar en el peligro existente debido al frágil alto el fuego en la guerra civil que asola al país. Película vencedora de la Settimana Internazionale de la Crítica del Festival de Venecia de 2015.

Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Meridiano Summer Live

En este día, la organización pretende que los peques disfruten del arte. Precisamente por eso se dispondrá del taller Cultiv-arte. Para los mayores, música a tope con el djs.

Lugar: terraza del centro comercial Meridiano

Horario: 20.30

Precio: entrada libre

Fiesta patronales en Roque Negro

Organizadas por la Asociación de Vecinos Nube Gris, con motivo de las fiestas patronales en honor a la virgen de Fátima, tendrán como actos destacados las galas de elección de la miss y el míster, además del festival de variedades

Lugar: plaza del pueblo

Horario: desde las 20.30

Fiestas en el barrio La Alegría

Fiestas patronales en honor a San Roque. Este viernes destaca entre sus actividades el maratón de orquestas.

Lugar: plaza del barrio de La Alegría

Horario: desde las 23.00 hasta las 5.00

‘Remember Disc’

La Puerta Verde de Santa Cruz de Tenerife presenta el evento Remember Disc. Con los estilos musicales funk, disco, rock, pop, rock and roll..., habrá más de cuatro horas de música en directo con auténticos hits de cuatro décadas. La propuesta es una invitación para disfrutar de la mejor música en lo que sin duda será una noche llena de nostalgia.

Lugar: La Puerta Verde

Horario: 23.30

Precio: entrada libre

Música en vivo: Local 54

Este grupo de rock & roll, nacido en noviembre de 2011, está compuesto por Olga Cordero (batería), Neld Gutiérrez (voz), Dani (bajos) y Marcos (guitarras), y toma el nombre del local en el que tanto tiempo pasaron haciendo música.

Lugar: Cine+Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada libre

Música en vivo: ‘A kind of magic’

A kind of magic es un espectáculo que, desde su puesta en marcha, ha significado imprimir toda su energía en rendir tributo a la mítica banda británica Queen, que, liderada Freddie Mercury, alcanzó éxito mundial en los años ochenta. El proyecto de este tributo nace de la inquietud de conocer y profundizar en el lenguaje musical de Queen, que creó una auténtica revolución dentro del movimiento musical de la época.

Lugar: Berlín 89

Horario: 23.30

Precio: entrada libre

SÁBADO 26 DE AGOSTO

Espacio Enter Canarias

TEA acoge la novena edición del Festival Internacional de la Creatividad, Innovación y Cultura Digital, Espacio Enter Canarias. Este festival, que se desarrollará en el Cuarto Oscuro de TEA, supone un encuentro internacional de todos los sectores relacionados con el arte y la cultura digital, de las ideas que permitirán diseñar el futuro y de la innovación tecnológica.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Fiestas en el barrio La Salud Bajo

Fiestas patronales en honor a la virgen de Nuestra Señora de la Candelaria. Tiene como actividades religiosas principales los actos marianos a cargo de la Hermandad. A estos seguirán las promesas y ofrendas (los alimentos deberán ser imperecederos) y la celebración de la santa misa.

Lugar: templo parroquial de la Candelaria (La Salud Bajo)

Horario: desde las 18.00

Cine: ‘50 primaveras’

TEA proyecta esta película francesa, de este mismo año y dirigida por Blandine Lenoir. La producción cinematográfica, protagonizada por Agnès Jaoui y Thibault de Montalembert, se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en español en dos pases diarios. La trama se inicia cuando Aurore Tabort, que ya ha sufrido una ruptura cuando tenía 40 años y ahora, a los 50, es abuela sin empleo. Pero Aurore dice que tiene un nombre de princesa, no se resigna y empieza a buscar a su príncipe azul.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Meridiano Summer Live

Entre las actividades de ocio y de tiempo libre previstas por la organización, destaca el concierto de Valle N’Clan. Posteriormente, el dj preparará el ambiente pichando la mejor música.

Lugar: terraza del centro comercial Meridiano

Horario: 20.30

Precio: entrada libre

Fiestas en el barrio La Alegría

Fiestas patronales en honor a San Roque. Tiene como actividades destacadas el festival y la verbena.

Lugar: plaza del barrio de La Alegría

Horario: desde las 21.30

Fiestas patronales en Roque Negro

Organizadas por la Asociación de Vecinos Nube Gris, con motivo de las fiestas patronales en honor a la virgen de Fátima, tendrá como destacados el santo rosario y la posterior procesión de la venerada imagen de Fátima. Exhibición pirotécnica y verbena popular con Los Concejales y Víctor Déniz.

Lugar: plaza del pueblo

Horario: desde las 22.00

Música en vivo: Lady Rock

Versiones de rock de todos los tiempos, con Celeste Barambio (voz), Jose L. Ryter (guitarra y coros), Gabriel Cruz (bajo y coros) y Alberto Fuentes (batería y coros).

Lugar: La Puerta Verde

Horario: 23.30

Precio: entrada libre

Música en vivo: Material de Contrabando

Material de Contrabando es un grupo del norte de Tenerife formado en el año 2006. Cuentan con una primera maqueta editada este año y con tres trabajos anteriores, el segundo, con el nombre II Acto, vio la luz en 2010; Palos Na’ Más, que salió en el verano de 2013, y Parte del paisaje, de finales de 2015.

Lugar: Berlín 89

Horario: 23.30

Precio: cinco euros

Música en vivo: Tok2byrock

Banda canaria de rock con composiciones propias que acompañan al cantautor Toni González Jiménez para sacar todas sus composiciones, creando un buen ambiente musical y mucha marcha. Tok2byrock es una banda nacida en la playa de La Garita entre marisco, arena negra y salitre, con composiciones rockeras para notas melódicas y letras con mucho sentimiento.

Lugar: Lone Star

Horario: 23.30

Precio: tres euros

DOMINGO 27 DE AGOSTO

Espacio Enter Canarias

TEA acoge la novena edición del Festival Internacional de la Creatividad, Innovación y Cultura Digital, Espacio Enter Canarias. Este festival, que se desarrollará en el Cuarto Oscuro de TEA, supone un encuentro internacional de todos los sectores relacionados con el arte y la cultura digital, de las ideas que permitirán diseñar el futuro y de la innovación tecnológica.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Fiestas en el barrio La Salud Bajo

Fiestas patronales en honor a la virgen de Nuestra Señora de la Candelaria, que tiene como actividades religiosas principales la misa solemne. A la finalización de esta, retorno de la venerable imagen desde el templo parroquial hasta su ermita.

Lugar: templo y varias calles

Horario: desde las 11.00

Fiestas en el barrio La Alegría

Fiestas patronales en honor a San Roque, que estarán repletas de actividades para toda la familia, pero sin música en directo.

Lugar: barrio de La Alegría

Horario: desde las 8.00

Fiesta patronales en Roque Negro

Organizadas por la Asociación de Vecinos Nube Gris, con motivo de las fiestas patronales en honor a la virgen de Fátima, tendrá como actividades destacadas la santa misa y procesión posterior, con quema de tracas en el trayecto. A la finalización, verbena con Trío Diamantes, Pepe Benavente y Grupo KDTS.

Lugar: plaza del pueblo

Horario: desde las 14.00

Cine: ‘50 primaveras’

TEA proyecta esta película francesa, de este mismo año y dirigida por Blandine Lenoir. La producción cinematográfica, protagonizada por Agnès Jaoui y Thibault de Montalembert, se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en español en dos pases diarios. La trama se inicia cuando Aurore Tabort, que ya ha sufrido una ruptura cuando tenía 40 años y ahora, a los 50, es abuela sin empleo. Pero Aurore dice que tiene un nombre de princesa, no se resigna y empieza a buscar a su príncipe azul.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

Precio: entrada libre hasta septiembre

‘Abstracción móvil’

Primera exposición colectiva que se organiza a partir de los fondos de vídeo y videoarte de la reconocida Colección Brillembourg. Llega por primera vez a Europa para presentarse en el marco del Espacio Cultural El Tanque. La muestra, integrada por una selección de obras que datan de 2008 a 2016, recorre la práctica de la abstracción que caracteriza la línea de la colección y que se encuentra igualmente muy presente en sus fondos de vídeo y videoarte. Autores como el sudafricano William Kentridge (recientemente reconocido con el Premio Princesa de Asturias), la cubano-americana Gladys Triana o la británica Anna Barham protagonizan una muestra donde la abstracción es abordada en diversas investigaciones sobre la voz pública, la ciudad o el neoconcretismo. Podrá visitarse hasta el 9 de septiembre.

Lugar: Espacio Cultural El Tanque

Horario: martes-viernes, 17.00-20.00; sábado, 11.00-14.00. Lunes y festivos, cerrado

Precio: entrada libre

‘La Gesta en una pluma’

Un año más, el Museo Histórico Militar de Canarias se suma a La Gesta del 25 de Julio de 1797. En este 220 aniversario, se mostrará cómo el comandante general de las Islas Canarias, el teniente general Antonio Miguel Gutiérrez González, después de su llegada a la isla, comprueba y prepara sus fortificaciones defensivas ante un posible ataque. Ya pasada la batalla, se desgrana el inventario de pertrechos existentes en la fortaleza principal, despliegues de tropas y la historia de los presentes en la firma de la capitulación. Podrá visitarse hasta el 31 de agosto.

Lugar: Museo Histórico Militar de Tenerife. Cuartel de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14:00

Precio: acceso libre y aparcamiento gratuito

‘Tenerife en la memoria. Archivos de Porta Campillos’

La Sala Azul del Círculo de Bellas Artes alberga la exposición de esta serie de fotografías inéditas de la isla, de los años 1900 a 1919 y de autores anónimos. Abierta hasta el 30 de agosto.

Lugar: Círculo Bellas Artes de Tenerife

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.30-21.00; sábado, 11.00-14.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

MiniTEA: ‘Luz, tierra, isla’

El Espacio MiniTEA es un lugar que TEA ha creado para que los niños, acompañados de sus familias, puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica. Ahora habrá una nueva exposición y más actividades. En esta ocasión, la MiniExpo, titulada Luz, tierra, isla , se compone de dos pinturas y una escultura de tres artistas canarios contemporáneos: Gonzalo González, Carmen Cólogan y Juan López Salvador. Permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Paisaje-Identidad-Lenguaje’

Esta exposición parte de tres preguntas que han conformado la condición insular: la búsqueda de quiénes somos a partir de las miradas que han indagado en esa idea del individuo; el encuentro con el paisaje nativo como lugar de reflexión, y el lenguaje como herramienta de experimentación que condujo al isleño al hallazgo de nuevos caminos para la expresión artística. Es a partir de este crisol de miradas como se puede descubrir las confluencias y rupturas que han guiado los pasos de los artistas a la hora de expresar lo inefable del ser humano. Podrá visitarse hasta el 16 de septiembre.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30

Precio: entrada libre

‘1987: los inicios de un museo, Almeyda’

Con este título, en la zona noble del Museo Histórico Militar de Canarias tiene lugar la exposición fotográfica dedicada al inicio de remodelación de la Batería Administrativa de la Plana Mayor de Mando del Regimiento Mixto de Artillería nº 93, actual RACA 93, para convertirla en un museo. De este acontecimiento se conmemoran 30 años este 2017. Podrá visitarse hasta el 31 de agosto. En la muestra se realzará la figura del coronel Juan Arancibia de Torres, artífice, principal propulsor y fundador del actual museo.

Lugar: Museo Histórico Militar de Canarias, cuartel de Almeyda

Horario: lunes-viernes, 9.00-15.00; sábados, 10.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Huellas y metáforas’

La sala central del Espacio de Arte La Recova, perteneciente al Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acogerá la exposición de fotografía Huellas y metáforas , del artista cordobés Antonio Morales. Podrá disfrutarse hasta el próximo 30 de agosto. La exposición la componen 70 obras que discurren por un mundo de retratos construidos desde un discurso pausado y poético.

Lugar: Sala Central del Espacio de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX’

Se concibe como un espacio de reflexión y de reconocimiento que ofrece y dilucida algunos aspectos esenciales del imaginario de las islas y que se presenta inserto en un diálogo internacional y contemporáneo de la cultura. A partir de algunos autores esenciales de la pintura, como son Néstor, Óscar Domínguez, Jorge Oramas, César Manrique o Manolo Millares; de la poesía, como Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, Pedro García Cabrera o Luis Feria, y de algunos símbolos y los elementos (aire, agua, tierra, fuego, luz, cuerpo o historia), se desarrollan las líneas argumentales de una exposición de tesis. Se podrá visitar hasta el 15 de octubre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Materia contemporánea. 50 años de arquitectura’

TEA acoge hasta el 8 de octubre esta exposición que lleva por título Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vicente Saavedra. 50 años de arquitectura . Para valorar la aportación de la arquitectura al conjunto de la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años, resulta imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Javier Díaz-Llanos.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Summer Exhibition’

Exposición colectiva de ámbito internacional que reúne la obra de 71 artistas en torno a sus visiones y recreaciones de la época estival. Podrá visitarse hasta el 9 de septiembre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Exposición itinerante sobre el Patrimonio Histórico

La exposición, compuesta por 12 paneles de grandes dimensiones, hace un repaso por los elementos más singulares del patrimonio de Santa Cruz, estén o no declarados como Bien de Interés Cultural (BIC). Así, a través de textos y material gráfico diverso, se propone un recorrido que incluye la mención de bienes arqueológicos tan importantes como el barranco del Muerto, el del Pilar o La Gallega; de edificaciones de interés etnográfico e histórico vinculadas a actividades agrícolas tradicionales, como la hacienda de Las Palmas de Anaga o los molinos de Llano del Moro, Barranco Grande y Cuevas Blancas. Permanecerá hasta el próximo 30 de septiembre.

Lugar: hall de la Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Las frases que nunca escribiré… Colección Los Bragales’

TEA presenta esta exposición, que ofrece una selección de obras de la colección de Jaime Sordo, quien en la década de los ochenta inició su actividad como coleccionista de arte, impulsando la creación de la Asociación de Coleccionistas 9915, que actualmente preside, y estableciendo distintos acuerdos de colaboración con museos. La muestra, que cuenta con el patrocinio de JTI, se podrá visitar en ese espacio hasta el 17 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: siete euros

‘The witch and the bitch’

TEA presenta hasta el 3 de septiembre una nueva exposición en Área 60, The witch and the bitch , de Mariokissme y Mariana Echeverri y comisariada por Raisa Maudit.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Paisajes’

La sala temporal del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias acoge la exposición de pintura que, con el título de Paisajes , presenta el pintor canario Tomás Alberto Muñoz Felipe. Podrá visitarse del 5 al 31 de agosto.

Lugar: Museo Histórico Militar de Tenerife (Almeyda)

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14.00

Precio: acceso libre con aparcamiento gratuito