Agenda para moverse en la capital el fin de semana

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE

‘Una ruta de la tapa de película’

Casi una veintena de locales de restauración ubicados en la avenida Francisco La Roche y su entorno participarán en la iniciativa gastronómica Una ruta de la tapa de película, coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité). Esta iniciativa parte de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Avenida Marítima (AECAM), cuenta con el patrocinio de Dorada y con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, de Iberostar Gran Hotel Mencey y de la agencia Sieteviajes.com.

Lugar: diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inmediaciones

Precio: tres euros (bebida y tapa)

Festival Índice

TEA acoge la segunda edición del Festival Índice, una cita a través de la cual se promociona y fomenta el interés por la lectura y la escritura desde diferentes formatos y lenguajes. Se presenta esta nueva entrega bajo el lema Leer es comunicar, e incluye en su agenda más de medio centenar de actividades gratuitas dirigidas tanto a profesionales y a docentes como a jóvenes, niños, familias y público en general. Talleres, ponencias, mesas redondas, debates, musicales, conciertos y cine, entre otras actividades.

Lugar: TEA

Horario: 10.00-22.00

Precio: entrada gratuita

Beer Festival Tenerife

Gran variedad de cervezas, incluidas las sin gluten. Diferentes establecimientos gastronómicos de referencia en Tenerife y food trucks de especialidades y distintas actividades dentro del recinto (juegos, sorteos, regalos...). Además, con la participación y conciertos de Ni 1 Pelo de Tonto, Escuela de Calor, Funktasticband, La Chalana, The Taxman, Simón Salinas y Carlos Rodríguez, entre otros. Dos zonas de acceso para facilitar la entrada y salida al recinto. Una zona infantil más amplia que dispone de dos castillos hinchables, ludoteca con tres talleres creativos y de manualidades, personajes de Disney, etcétera.

Lugar: plaza de la Alameda del Duque de Santa Elena

Horario: 17.00-2.00

Precio: adulto, tres euros; niños, dos

La hora del cuento en familia: ‘Soñando voy’

Con el narrador oral Mon Peraza, habrá cuentos que son en realidad sueños enredados o cuentos para antes de dormir, cargados de bostezos y de anécdotas para desperezarse. Para niñas y niños a partir de 6 años.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

Charla: ‘Irlanda’

Irlanda es un país pequeño y encantador, con castillos medievales, emblemáticos monasterios y milenarias abadías que hablan de nobles vestigios de la antigua Eire. Los misteriosos lagos de ese país, con sus cristalinas aguas arropadas por el verdor de sus montes, valles y el gris del cielo ofrecen un paisaje especial. El blog de viajes El Vuelo de Hermes, de Roberto González Martínez, descubre esta maravillosa isla en una ruta circular que incluye los hermosos rincones de Irlanda.

Lugar: Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Fimucité: ‘Espada y brujería’

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) ofrece un concierto titulado Espada y brujería. La Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir, bajo la batuta de la prestigiosa compositora y directora Eimear Noone, realizarán un apasionante recorrido por las más inolvidables bandas sonoras de aquellas gestas heroicas con las que la gran pantalla ha hecho vibrar a los espectadores.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.00

Precio: 30 euros

Teatro: ‘El hijo que quiero tener’

Se trata de una reflexión sobre la educación y el papel del padre, de los abuelos, de los maestros y de los hijos en el proceso de aprendizaje. Una propuesta no exenta de autocrítica, de humor, ternura e ironía sobre cómo se proyectan en los otros los miedos propios, carencias o expectativas. El Pont Flotant es una compañía de teatro estable que nace el año 2000 como grupo de investigación sobre la técnica del actor. Sus piezas son el resultado de un trabajo de creación colectiva, caracterizado por una clara voluntad de búsqueda y reflexión a propósito de nuevas formas de comunicación y expresión teatrales contemporáneas. Paralelamente a la producción propia, los miembros de El Pont Flotant desarrollan una amplia y variada actividad pedagógica y de investigación teatral en el espacio que ellos mismos gestionan.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Teatro: ‘La coleccionista’

Vivir en el caos o convivir con el caos. Esta es la disyuntiva de la peculiar Violeta Rincón, una profesional de clase media obligada por las circunstancias a convertirse en ama de casa. ¿Ha logrado Violeta ser feliz en la frustración? Violeta tiene más de una respuesta en este divertido torrente de palabras que hacen de esta obra el más hilarante, y aun así inteligente, de los shows. Protagonizado por la versátil Crisol Carabal, acompañada por María Laura Marrero y Gabriela Andrade.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Festival MusaIndia

DJ Tariq nació en Manchester (Reino Unido) y creció con la escena underground de Bhangra en los años ochenta. En 2000 llegó a Tenerife y desde entonces ha participado en varios festivales, como Inspiration, Skalextric, CATH y Freerotation, así como en el carnaval. DJ Kali, apasionada de la música y viajera, tiene como meta transmitir sonidos que vengan de cualquier lugar del planeta, reflejando sus gustos y cuidando la calidad de los temas, haciendo disfrutar y vibrar al público. Hace de la música un viaje estimulante e intenso a través de diferentes sonidos y ritmos bailables.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 21.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

The Blues Bordes: José Boto & Ismael Beiro

Cuando se juntan dos tipos peculiares suelen darse situaciones peculiares… y además con mucho humor y música, bueno música, música… Uno de los Blues Bordes ha vivido toda su vida enganchado a una guitarra y sin saber qué hacer con ella, escuchando en la radio canciones de José Luis Perales, Raphael o el mismísimo Manolo Escobar, y eso le ha dejado huella. El otro miembro de los Blues Bordes, y cuando se dice otro miembro no va con segunda intención, aunque él presuma de ello, no ha visto un instrumento en su vida, no ha ido a un concierto nunca y la única música que entraba en su casa lo hacía por la ventana de su habitación los domingos por la mañana, ya que vivía junto a una iglesia en el centro de Cádiz. El destino, el azar o quizá la mala suerte hizo que estos dos Blues Bordes se conocieran en el parking de una gasolinera mientras hacían aguas menores. A partir de ese momento fueron inseparables.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: 10 euros

Festival Índice: cine, ‘El profesor de violín’

TEA proyecta esta película brasileña, dirigida por Sergio Machado. El filme, que forma parte de la programación del Festival Índice, se pasa en versión original en portugués con subtítulos en español. La película se basa en la historia del maestro Silvio Bacarelli, que en los años 90 consiguió estimular la inclusión social y cultural de los jóvenes de una de las favelas más grandes de São Paulo.

Lugar: TEA

Horario: 21.30

Precio: entrada libre previa retirada de las invitaciones en taquilla

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE

Festival Índice

TEA acoge la segunda edición del Festival Índice, una cita a través de la cual se promociona y fomenta el interés por la lectura y la escritura desde diferentes formatos y lenguajes. Se presenta esta nueva entrega bajo el lema Leer es comunicar, e incluye en su agenda más de medio centenar de actividades gratuitas dirigidas tanto a profesionales y a docentes como a jóvenes, niños, familias y público en general. Talleres, ponencias, mesas redondas, debates, musicales, conciertos, cine, entre otras actividades.

Lugar: TEA

Horario: 10.00-22.00

Precio: entrada gratuita

‘Equinoccio Añaza 2017’

Una cita para compartir: arte, deporte y medio ambiente. La iniciativa se enmarca en el proyecto denominado Campaña de concienciación ambiental en Añaza, que actualmente se está desarrollando en el entorno del muelle de este enclave de la capital tinerfeña y que cuenta con la financiación de la Fundación Ecoembes. La novedosa propuesta mostrará y valorará la recuperación de un espacio costero con un programa en el que participarán activamente diversos colectivos sociales locales.

Lugar: zona marítima de Añaza

Horario: 11.00-18.00

Títeres: ‘Cuida tus calles’

La compañía Garabatos-K trae esta obra dirigida a la concienciación de los más pequeños sobre el entorno que los rodea. Farolas, bancos y papeleras deciden alzar la voz para que se reconozca lo útiles y necesarios que son. Con Garabatos-K, aprenderán de una forma divertida la importancia del cuidado y buen uso del mobiliario urbano en Cuida tus calles. Los niños deben estar acompañados por un adulto.

Lugar: Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 11.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Beer Festival Tenerife

Gran variedad de cervezas, incluida las sin gluten. Habrá diferentes establecimientos gastronómicos de referencia en Tenerife y food trucks de especialidades. Distintas actividades dentro del recinto (juegos, sorteos, regalos, etc.). Además, con la participación y conciertos de Ni 1 Pelo de Tonto, Escuela de Calor, Funktasticband, La Chalana, The Taxman, Simón Salinas y Carlos Rodríguez, entre otros. Dos zonas de acceso para facilitar la entrada y salida al recinto. Una zona infantil más amplia que dispone de dos castillos hinchables, ludoteca con tres talleres creativos y de manualidades, personajes de Disney, etcétera.

Lugar: plaza de la Alameda del Duque de Santa Elena

Horario: 12.00-2.00

Precio: adulto, tres euros; niños, dos

‘Una ruta de la tapa de película’

Casi una veintena de locales de restauración ubicados en la avenida Francisco La Roche y su entorno participarán en la iniciativa gastronómica Una ruta de la tapa de película, coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité). Esta iniciativa parte de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Avenida Marítima (AECAM) y cuenta con el patrocinio de Dorada y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, del Iberostar Gran Hotel Mencey y de la agencia Sieteviajes.com.

Lugar: diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inmediaciones

Precio: tres euros (bebida y tapa)

Fiestas patronales en Chamorga

Con motivo de la festividad de Nuestra Señora Inmaculada Concepción, la Asociación de Vecinos Roque Chinoble tiene entre los actos previstos la celebración de la santa misa y la posterior procesión por las calles del pueblo. Ya por la noche, verbena popular.

Lugar: Parroquia, calles y plaza del pueblo

Horario: desde las 13.00

Teatro: ‘Pinocho’

El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo realidad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: Pinocho. En esta adaptación se incluyen canciones, elementos y personajes que enriquecen la historia y permiten a la familia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Concierto: Noriel (menores)

Es un exitoso cantante y compositor puertorriqueño del género urbano, particularmente de trap. Noriel actualmente se posiciona como una de las nuevas grandes promesas del género. Sus canciones de trap lo llevaron a hacerse muy popular en Puerto Rico y ahora el resto del mundo también está enfocando su atención en este joven talentoso. Él es considerado como uno de los exponentes más destacados de la nueva escuela. Conciertos para adultos.

Lugar: Sala Cubik

Horario: desde las 18.00

Precio: desde 15 euros

Fimucité: ‘Galería nocturna’, de Stephen King

Con este concierto se clausura de la XI edición de Fimucité. Está interpretado por la Orquesta Sinfónica de Tenerife bajo la batuta del compositor tinerfeño Diego Navarro, director de Fimucité, donde se disfrutará de un fascinante recorrido por las más reconocidas bandas sonoras de obras maestras cinematográficas basadas en relatos literarios de uno de los autores de novela más influyentes de las últimas décadas: el célebre Stephen King.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: 45 euros

Teatro: ‘¿Y tú quién eres?’

El día siguiente a la celebración de su aniversario de 25 años de casada, Estela despierta en su cama espantada al descubrir que a su lado hay un hombre que no es su marido, y este, de nombre Bruno, también se espanta al descubrir que la mujer que está a su lado no es su novia, pero entre las sábanas también aparece el marido de Estela llamado Armando, y también con su mente completamente borrada de recuerdos. Ahora este matrimonio tendrá que recordar cómo Bruno amanece en su lecho conyugal.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Teatro: ‘El hijo que quiero tener’

Se trata una reflexión sobre la educación y el papel del padre, de los abuelos, de los maestros y de los hijos en el proceso de aprendizaje. Una propuesta no exenta de autocrítica, de humor, ternura e ironía sobre cómo se proyectan en los otros los miedos propios, carencias o expectativas. El Pont Flotant es una compañía de teatro estable que nace el año 2000 como grupo de investigación sobre la técnica del actor. Sus piezas son el resultado de un trabajo de creación colectiva, caracterizado por una clara voluntad de búsqueda y reflexión a propósito de nuevas formas de comunicación y expresión teatrales contemporáneas. Paralelamente a la producción propia, los miembros de El Pont Flotant desarrollan una amplia y variada actividad pedagógica y de investigación teatral en el espacio que ellos mismos gestionan.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Teatro: ‘Medida por medida’

Comienza su localización en Viena. El Duque, regente de la ciudad, la abandona y otorga el poder a Ángelo para que aplique las leyes severas que están en desuso. Claudio será el primero en sufrir la dureza de la ley, pues ha dejado embarazada a Julieta y en dos días le cortarán la cabeza. Solo Isabel, su hermana, una bella novicia, puede hacer cambiar la ley entregando su virginidad al deseo de Ángelo. Un gobierno corrupto, una ciudad asfixiante, cárceles, burdeles, justicia, Dios, el sexo y la muerte son algunos de los temas propuestos por Inextremis y José Padilla en esta versión de Medida por medida, de Willian Shakespeare.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 20 euros

Fiestas patronales de Cueva Bermeja

En honor a Nuestra Señora Virgen de Loreto, la Asociación de Vecinos del mismo nombre y la Comisión de Fiestas prevén la santa misa y, a continuación, procesión acompañando a la venerada imagen por las principales calles del barrio. Al finalizar, fuegos artificiales y gran baile amenizado por la orquesta Acapulco.

Lugar: Parroquia, calles y plaza del barrio

Horario: desde las 20.30

Festival Índice: cine, ‘El profesor de violín’

TEA proyecta esta película brasileña, dirigida por Sergio Machado. El filme, que forma parte de la programación del Festival Índice, se pasa en versión original en portugués con subtítulos en español. La película se basa en la historia del maestro Silvio Bacarelli, que en los años 90 consiguió estimular la inclusión social y cultural de los jóvenes de una de las favelas más grandes de São Paulo.

Lugar: TEA

Horario: 21.30

Precio: entrada libre previa retirada de las invitaciones en taquilla

Concierto: Noriel (adultos)

Se trata de un exitoso cantante y compositor puertorriqueño del género urbano, particularmente de trap. Noriel actualmente se posiciona como una de las nuevas grandes promesas del género. Sus canciones de trap lo llevaron a hacerse muy popular en Puerto Rico y ahora el resto del mundo también está enfocando su atención en este joven talentoso. Está considerado como uno de los exponentes más destacados de la nueva escuela. Concierto para adultos.

Lugar: Sala Cubik

Horario: 23.55

Precio: desde 15 euros

DOMINGO 1 DE OCTUBRE

‘Ven a Santa Cruz’

Programa de dinamización comercial al aire libre con múltiples actividades de animación dirigida a todos los públicos. En esta edición habrá un gran ludoparque Family Shopping Day en la plaza de la Candelaria; Una ruta de la tapa de película, en la avenida Francisco La Roche (más conocida como avenida de Anaga), talleres infantiles, divertidos pasacalles, Clavel Market, música, castillos hinchables, títeres, talleres educativos de ONG y la complementaria oferta de ocio de Santa Cruz de Tenerife, también en recintos cerrados y teatros de la ciudad.

Lugar: zona de gran afluencia turística

Horario: 10.00-22.00

Teatro de calle: ‘Romeo y Julieta’

El área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha organizado una actividad teatral en la calle que se centrará en los personajes de ‘Romeo y Julieta’. Representarán diferentes pasajes de la obra de Shakespeare. Actores, bailarines, cantantes y un historiador del arte conducirán la ruta teatralizada. Elenco de actores (por orden alfabético): Nacho Almenar, Abigail Borges, Carlos Brito, Aranza Coello, Elisabeth Estévez, Charo Febles, Zebenzuí Felipe, Baltasar Isla, Tairuma Méndez Uviedo, Rocío Narbona, Salvador Ortega, Gregorio Rodríguez, José Manuel Segado, Néstor Verona y César Yanes. Dirección escénica y adaptación del texto: Nacho Almenar. Producción: Burka Teatro.

Lugar: puertas del Teatro Guimerá, con recorrido por distintos puntos

Horario: desde las 12.00

‘Una ruta de la tapa de película’

Casi una veintena de locales de restauración ubicados en la avenida Francisco La Roche y su entorno participarán en la iniciativa gastronómica Una ruta de la tapa de película, coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité). Esta iniciativa parte de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Avenida Marítima (AECAM) y cuenta con el patrocinio de Dorada y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, del Iberostar Gran Hotel Mencey y de la agencia Sieteviajes.com.

Lugar: diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inmediaciones

Precio: tres euros

Teatro: ‘Cada loco con su tema’

Cuatro historias interpretadas por los estudiantes de teatro del Círculo de Bellas Artes a cargo de su directora, Crisol Carabal. La batuta, que narra la historia de un hombre que está vistiéndose en su casa para ir a dar un concierto. Es director de orquesta. Pero le dice a su mujer, de repente, que no va a ir. Que lo deja, que está harto de su trabajo. Que él, en realidad, no es un director de orquesta de verdad. Que él no hace nada, vamos. Su mujer no puede creérselo. Ella es pintora. Pero él descubrirá que tampoco ella es la artista auténtica que él consideraba. Ataque zombie: en las calles no hay vida, solo zombies. Si muerden, solo hay 15 minutos para convertirse en uno de ellos. Esta no es exactamente una historia de zombies, es una historia de pareja. Él llega a casa después de haber sido mordido. Y solo tiene 15 minutos para decirle algo muy importante a su esposa. Pero ella también tiene algo que contarle. El tiempo pasa. Ninguno se atreve a hablar. El tiempo está llegando a su fin. El hombre seco: Jorge ha tenido que sufrir los prejuicios de los demás toda la vida. Porque Jorge no es normal. A Jorge, por ejemplo, no se le moja la piel. Un día, en la playa, conoce a María y le cuenta todas sus anomalías. Y María lo encuentra fascinante. Jorge no se lo puede creer porque la gente siempre ha huido de él. Cuando están a punto de tener algo real entre los dos, Jorge nos sorprende con una actitud imprevisible, tan rara como su piel. Brat Pitt no existe: el observador modifica la realidad y si el observador no ve nada, pues no hay nada. Brad Pitt no existe. ¡Una historia donde la cordura se fue de vacaciones!

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

Festival Índice: cine, ‘El profesor de violín’

TEA proyecta esta película brasileña, dirigida por Sergio Machado. El filme, que forma parte de la programación del Festival Índice, se pasa en versión original en portugués con subtítulos en español. La película se basa en la historia del maestro Silvio Bacarelli, que en los años 90 consiguió estimular la inclusión social y cultural de los jóvenes de una de las favelas más grandes de São Paulo.

Lugar: TEA

Horario: 21.30

Precio: entrada libre previa retirada de las invitaciones en taquilla

Teatro: ‘El hijo que quiero tener’

Se trata una reflexión sobre la educación y el papel del padre, de los abuelos, de los maestros y de los hijos en el proceso de aprendizaje. Una propuesta no exenta de autocrítica, de humor, ternura e ironía sobre cómo se proyectan en los otros los miedos propios, carencias o expectativas. El Pont Flotant es una compañía de teatro estable que nace el año 2000 como grupo de investigación sobre la técnica del actor. Sus piezas son el resultado de un trabajo de creación colectiva, caracterizado por una clara voluntad de búsqueda y reflexión a propósito de nuevas formas de comunicación y expresión teatrales contemporáneas. Paralelamente a la producción propia, los miembros de El Pont Flotant desarrollan una amplia y variada actividad pedagógica y de investigación teatral en el espacio que ellos mismos gestionan.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

‘Teje Peques’

Seis días permanecerá abierta esta muestra, que se inauguró el lunes 25 y que concluirá este sábado. El trabajo de los participantes en este proyecto social, de la Fundación Emmasa, está organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y su objetivo no es otro que abrir la puerta a nuevas opciones laborales, ofreciendo formación ocupacional a personas con conocimientos mínimos previos en confección textil y profundizando en la especialidad de patronaje infantil. En esta exposición se puede ver la ropa infantil y accesorios confeccionados en el taller, que serán donados a familias con pocos recursos.

Lugar: Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 9.30-21.30

Precio: entrada gratuita

‘Combinar visible’

TEA presenta la exposición Combinar visible, la tercera y última de las muestras que conforman la séptima temporada de Área 60. En esta ocasión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes firman la propuesta, comisariada por Raisa Maudit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las identidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad que se mueve entre silencios, en capas de información que se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde conviven esas capas de realidades, de contextos que se superponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero que definen esa zona tanto emocional como física. Combinar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de realidad aumentada diferentes narraciones sobre el contexto local y la relación con el territorio…”. Podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Canarios, Superhéroes en USA’

Muestra de dibujantes de cómic de este archipiélago que juegan en la primera liga del cómic Marvel y DC Cómic: Javier Pulido, Ángel Hernández, Paolo Armitano y David López. Hasta el próximo 8 de octubre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00; domingo, 17.30-20.30; lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Steampunk y Retrofuturismo’

Steampunk es una corriente estética que se conocerá mediante esta exposición colectiva, con César Rodríguez Jaubert, Conrado Díaz Ruiz, Leticia Zamora, Dr Zenon, Juan Francisco Pérez Pérez, Juan Antonio Hernández González, Juan Carlos Sánchez Lezcano, Eliezer Mayor, Florencio Pérez García, Aída Díaz Jaén, Aída Cecilia Hernández, Miguel González, Eduardo Yanes Hernández, Yaron Labez, Ariam L. Pérez Barrios y Eric Iglesias Fernández. Hasta el 8 de octubre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00; domingo, 17.30-20.30; lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Cómic Sans Frontières’

Descubrir el universo del cómic. Exposición colectiva de Jen del Pozo, Luis Suárez, Juanan Rodríguez, Eduardo González, Alicia Warhola, Juan Carlos Mora, Alberto Hernández, Tamo Castellano, Ángel Marrero, Iván Retamas, Frigault García, Judith Gómez, Rubén Armiche y Armitano. Como padrino excepcional, el gran maestro Moebius. Hasta el 8 de octubre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00; domingo, 17.30-20.30; lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Trending Typic’

Se trata de una exposición del artista Víctor Jaubert, que con ese título presenta 25 ilustraciones elaboradas con técnica mixta sobre papel y collage realizadas con mucho detalle y colores muy vivos. En esta muestra, el autor repite el mismo discurso que en exposiciones anteriores: extravagantes y glamurosos personajes cuentan a lo largo de las diferentes ilustraciones cómo el saber estar y la buena compostura no están reñidos con el hábito del día a día, de lo cotidiano. La exposición se podrá visitar hasta el 30 de septiembre.

Lugar: Centro de Arte de la Recova

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 16.00-21.00

Precio: entrada libre

‘Print In’

Se trata de una colectiva que es el resultado de un logrado equilibrio entre el interés común que aúna a estos creadores en los soportes y técnicas con las que realizan sus obras, junto a la expresión individual de cada artista. Una muestra de las múltiples y singulares posibilidades de la creación gráfica contemporánea. Los artistas que exponen sus obras son Alejandra Villarmea, Beatriz Hernández, Begoña Vispe, Eliezer Mayor, Fabián Castilla, Isaac Correa, José Manuel Sabina, Julio Almeida, Leonardo Izquierdo, Lucia Salomone, Michaela Konrad, Norma Guzmán, Óscar Alonso, Pablo Álava, Patricia Delgado, Samuel Hernández, Teresa González y Valle Martín. Permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos y festivos, 10.00-15.00

Precio: entrada libre

‘Rafael Arozarena: Letras Canarias 2017’

Las Letras Canarias están dedicadas este año a Rafael Arozarena (Santa Cruz de Tenerife, 1929-2009). Este autor cultivó tanto la prosa como la poesía y su obra está considerada tanto por el público como por la crítica como una de las contribuciones más interesantes a la literatura canaria de la segunda mitad del siglo XX. Perteneció al grupo fetasiano. En 1988 obtuvo, junto a Isaac de Vega, el Premio Canarias de Literatura y en 2000 ingresó en la Academia Canaria de La Lengua. Mararía es su obra más conocida y fue llevada al cine en 1998 a cargo del director Antonio José Betancor.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-21.00

Precio: entrada gratuita

‘Passarola. Sueño y conciencia’

Se inaugura el 1 de septiembre, con presentación a cargo de la doctora en Filología Inglesa Violetta Jojo Verge. Permanecerá abierta hasta 29 de septiembre. Se exponen trece de las casi cien obras que componen Passarola, entre acuarelas, grafitos y óleos, aparte de los innumerables bocetos que parten de textos extraídos de obras de José Saramago, como Ensayo sobre la ceguera, Ensayo sobre la lucidez, Levantado del suelo, El hombre duplicado, Historia del cerco de Lisboa, Todos los nombres, La caverna…

Lugar: Museo de las Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-1400 Precio: entrada gratuita

‘Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX’

Se concibe como un espacio de reflexión y de reconocimiento que ofrece y dilucida algunos aspectos esenciales del imaginario de las islas y que se presenta inserto en un diálogo internacional y contemporáneo de la cultura. A partir de algunos autores esenciales de la pintura, como son Néstor, Óscar Domínguez, Jorge Oramas, César Manrique o Manolo Millares; de la poesía, como Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, Pedro García Cabrera o Luis Feria, y de algunos símbolos y los elementos (aire, agua, tierra, fuego, luz, cuerpo o historia), se desarrollan las líneas argumentales de una exposición de tesis. Se podrá visitar hasta el 15 de octubre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Materia contemporánea. 50 años de arquitectura’

TEA acoge hasta el 8 de octubre esta exposición que lleva por título Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vicente Saavedra. 50 años de arquitectura . Para valorar la aportación de la arquitectura al conjunto de la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años, resulta imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Javier Díaz-Llanos.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Exposición itinerante sobre el Patrimonio Histórico

La exposición, compuesta por 12 paneles de grandes dimensiones, hace un repaso por los elementos más singulares del patrimonio de Santa Cruz, estén o no declarados como Bien de Interés Cultural (BIC). Así, a través de textos y material gráfico diverso, se propone un recorrido que incluye la mención de bienes arqueológicos tan importantes como el barranco del Muerto, el del Pilar o La Gallega; de edificaciones de interés etnográfico e histórico vinculadas a actividades agrícolas tradicionales, como la hacienda de Las Palmas de Anaga o los molinos de Llano del Moro, Barranco Grande y Cuevas Blancas. Permanecerá hasta el próximo 30 de septiembre.

Lugar: hall de la Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘The Fall’

Israel Pérez y María Requena presentan en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) un conjunto de piezas de carácter escultórico junto a una serie de dibujos. Se inauguró el jueves 14 septiembre, y permanecerá expuesta hasta el 27 de octubre. En su propuesta abren un espacio que invita a analizar la pertinencia de las imágenes dentro del contexto artístico, así como la capacidad para generar un relato. Desde los intersticios de las formas inacabadas y la mezcla de materiales consistentes e inconsistentes, se fuerzan a un constante ejercicio de revisión y reinvención, un acto de montaje continuo que les permite mantener una posición de desconfianza frente a las imágenes.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre