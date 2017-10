Agenda para moverse en Santa Cruz el fin de semana

VIERNES 6 DE OCTUBRE

‘Una ruta de la tapa de película’

Casi una veintena de locales de restauración ubicados en la avenida Francisco La Roche y su entorno han participado en esta iniciativa gastronómica, coincidiendo muchos días con la celebración del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) y que este viernes llega a su fin. La iniciativa parte de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Avenida Marítima (AECAM) y cuenta con el patrocinio de Dorada y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, del Iberostar Gran Hotel Mencey y de la agencia Sieteviajes.com.

Lugar: diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inmediaciones

Precio: tres euros (bebida y tapa)

Feboda 2017

Decimotercera edición de la feria. Los visitantes podrán ver toda la oferta existente en la isla en lo que a bodas y celebraciones se refiere. Feboda se ha consolidado como un evento anual debido a la gran importancia que tiene para el sector. La edición de 2017 mantendrá los precios de los expositores del año anterior, por lo que siguen los descuentos especiales que se han aplicado en las tres últimas ediciones. Dado el éxito y la alta calidad en la presentación de los stands del año anterior, se mantiene el premio al mejor expositor de la feria.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.30-20.30

Precio: cuatro euros/día; ocho/tres (bono)

Sesión de ‘Bebecuentos’: ‘¡Al agua, patos!’

Agua de río, agua de mar, agua de lago… ¿qué agüita será? Así comienza este Bebecuentos dedicado al agua y a los seres maravillosos que habitan en ella: ranas, peces y patos contarán y cantarán historias, haciendo uso de diferentes recursos: objetos, títeres y luces, entre muchas sorpresas más. A cargo de la narradora oral Isabel Bolívar. Promoción y fomento de la lectura desde edades tempranas. Esta actividad va dirigida a familias con bebés en edades comprendidas entre los 0 y los 36 meses. Las sesiones son gratuitas y acompañando a cada bebé podrá asistir un máximo de dos personas.

Lugar: sala infantil de la Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita. Inscripción 922 849 060, 9.00-20.30

‘Once upon a time’, con Laura Escuela

Sesión de cuentos en inglés. Historias tradicionales, álbumes ilustrados clásicos en el mundo infantil anglosajón, juegos, canciones y objetos para hacer llegar las historias de un modo dinámico y accesible. Para niñas y niños a partir de 6 años.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada libre. No se necesita inscripción

Acampada en el Museo de Bellas Artes

La programación incluye conciertos, debates y otras actividades destinadas a convertir la pinacoteca en un lugar participativo y de encuentro. La finalidad es familiarizar a los más pequeños con este espacio a través de experiencias interactivas, utilizando el juego como principal herramienta de aprendizaje, lo que dará la oportunidad de conocer el museo por dentro y sin público.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: desde las 18.00 del viernes hasta las 11.00 del sábado

Precio: 20 euros

Leo Jiménez en concierto

Concierto de rock bajo la marca comercial Apocalipsis Events, con la actuación principal de Leo Jiménez, uno de los más importantes exponentes del heavy metal en España, al que acompañarán dos de las mejores bandas locales del momento: Esclavitud y Meridian Zero. No faltará la fantasía, el terror, el merchadising alternativo y, cómo no, el bodypainting.

Lugar: sala Ocean

Horario: 19.00

Precio: desde 15 euros

Cine: ‘El lado oscuro del corazón’

TEA proyecta esta película argentina del año 1992, de Eliseo Subiela. El filme, que se reestrena en cines con motivo de su 25 aniversario, se pasa en versión original en español. No recomendada para menores de 16 años. Un poeta inconformista deambula por Buenos Aires perseguido por una representación alegórica de la muerte y en busca del amor. Se llama Oliverio y es un treintañero que lleva una existencia bohemia, en la que disfruta de la compañía de sus amigos, cambia versos por monedas y se recrea en la obra poética de Mario Benedetti, Juan Gelmán y Oliverio Girondo. Pero su búsqueda amorosa resulta estéril. Muchas son las mujeres que pasan por su vida, pero ninguna la elegida. En su vagabundear, Oliverio llega hasta Montevideo. En la capital uruguaya conoce a Ana, una prostituta que cambia su concepción de la vida. Quizá en ella encuentre lo que tanto anhela. La única exigencia que el poeta no está dispuesto a negociar es que ella sepa volar.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Concierto nº 1 de abono, de la OST

El inicio de temporada presenta varias novedades absolutas, comenzando por una obertura operística del genial compositor barroco francés Jean-Philipe Rameau. El compositor uruguayo Efraín Oscher se educó en Venezuela a través del famoso y alabado Sistema de José Antonio Abreu y cuenta también con una distinguida carrera como flautista. Su Concierto Mestizo le fue encargado por el Sistema para el trompetista de fama internacional Pacho Flores, quien lo estrenó y lo presenta en esta velada. Primer Premio del Concurso Internacional Maurice André, Flores también se hará cargo del muy virtuoso Concierto para trompeta del poco conocido compositor clasicista checo J. B. Neruda. La batuta la lleva el director hongkonés Perry So, quien no deja de debutar con las mejores orquestas de los cinco continentes. Para rematar la velada se propone la visionaria y muy evocadora Symphonie Fantastique, del gran romántico francés Hector Berlio.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 17 €

Concierto: Conducta Cero

Se trata de un grupo español de pop-rock con pinceladas dance formado en Tenerife en 2010, año en el que grabaron su primera maqueta y videoclip. Gracias al sencillo Paula y al fenómeno de las redes sociales se dieron a conocer rápidamente en la isla. 2011 es el año de la banda, pues fue nombrada por los medios de comunicación como el grupo revelación del pop en Canarias.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural El Corte Inglés

Horario:19.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Presentación libro: ‘Corazón de escamas’

Rafael Clavijo, periodista en el diario digital AtlánticoHoy y graduado en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la Universidad Europea de Madrid, da a conocer su libro. La presentación correrá a cargo de Juan Carlos González Xuancar, periodista y jefe de Deportes de la cadena COPE.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: 20.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Danza contemporánea: ‘Una mirada sutil’

Se vive lo mismo creyendo que se respira algo nuevo. Y se intenta bailar diferente, para no diluirse en un paisaje sin formas, para no ser nadie, sino parte de una masa… Y es que puede que la existencia se base en defenderse de la nada. Cuando todo pierde sentido, cuando ya no hay nada nuevo que buscar, uno parece morir. Espectáculo a cargo de Provisional Danza, que busca las relaciones, las vidas, los sentimientos que intérpretes y público construyen interactuando dentro de su escena. Desde Provisional Danza, y con la ayuda de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura, se han fomentado y desarrollado constantes vínculos de colaboración para contribuir, a través de unos criterios y métodos de máxima exigencia, a la formación de futuras generaciones de artistas tanto nacionales como internacionales.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Teatro: ‘La coleccionista’

Vivir en el caos o convivir con el caos. Esta es la disyuntiva de la peculiar Violeta Rincón, una profesional de clase media obligada por las circunstancias a convertirse en ama de casa. ¿Ha logrado Violeta ser feliz en la frustración? ¿Con qué propósito conserva meticulosamente cuanta caja, periódico, trasto o tareco inservible aparece en su círculo doméstico? ¿Cómo se las arregla para congeniar con su familia y el mundo sus ansias de coleccionar objetos inservibles? ¿Es ella la víctima o el victimario? Violeta tiene más de una respuesta en este divertido torrente de palabras que hacen de esta obra el más hilarante, y aun así inteligente, de los shows. Protagonizado por la versátil Crisol Carabal, acompañada por María Laura Marrero y Gabriela Andrade.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Espectáculo musical: ‘Entre cuerdas’

Contará con la actuación de Chago Melián, Yanira Martín y Emilio Martín. Y tendrá como artista invitado a José Manuel Ramos. Con la colaboración del Gobierno de Canarias.

Lugar: Círculo de Amistad XII de Enero

Horario: 20.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

SÁBADO 7 DE OCTUBRE

Plenilunio Santa Cruz: ‘Alunizante’

La séptima edición de Plenilunio Santa Cruz refuerza el programa infantil y adulto, con el fin de proporcionar una amplia oferta de actividades para todos los públicos. En esta ocasión, el programa cuenta con actividades para niños, pero se ha tenido muy en cuenta abarcar un rango más amplio de edad, logrando proponer acciones como talleres de robótica, demostraciones de First Lego League o las tradicionales representaciones teatrales para un público joven. Desde el Consistorio capitalino y en colaboración con instituciones públicas y privadas, se ha logrado confeccionar un completo programa, haciendo un especial hincapié en reforzar las actividades infantiles e incorporando algunas dirigidas a un público más juvenil. La capital volverá a vivir una de las jornadas culturales, gastronómicas y comerciales más largas del año. Decenas de actividades distribuidas por las calles de Santa Cruz, de las que podrá disfrutar toda la familia. Conciertos, artes escénicas, literatura, talleres infantiles, food trucks e infinidad de sorpresas entre el casi centenar de actividades.

Lugar: zona de gran afluencia turística

Horario: 9.00-24.00

Crossfast Cívico-militar

Dentro de la programación de Plenilunio Santa Cruz, Crossfast es una prueba cívico-militar del Ejército de Tierra Español, donde el esfuerzo y la superación, junto al trabajo en equipo y el liderazgo, son las claves del éxito. Competición deportiva con el objetivo de promover el acercamiento entre la sociedad y su ejército.

Lugar: Muelle de Santa Cruz de Tenerife

Horario: 9.00-15.00

Un día con Ayoze Pérez

Presentación, charla con Ayoze Pérez y desayuno. Inicio de entrenamiento. Tentempié. Partido de fútbol. Organiza: Beach Info Publi, SL.Teléfono: 922 245 955.

Lugar: palacio Quico Cabrera y campo Juan Santamaría

Horario: 10.00-14.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Feboda 2017

Decimotercera edición de la feria. Los visitantes podrán ver toda la oferta existente en la isla en lo que a bodas y celebraciones se refiere. Feboda se ha consolidado como un evento anual debido a la gran importancia que tiene para el sector. La edición de 2017 mantendrá los precios de los expositores del año anterior, por lo que siguen los descuentos especiales que se han aplicado en las tres últimas ediciones. Dado el éxito y la alta calidad en la presentación de los stands del año anterior, se mantiene el premio al mejor expositor de la feria.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.30-20.30

Precio: cuatro euros/día; ocho/tres (bono)

Regata Trofeo Infantas de España

“Esta regata es el buque insignia de las regatas de crucero organizadas por el Real Club Náutico de Tenerife. En su preparación se implica a un gran número de personas y todas ellas aportan lo mejor de sí para que cada edición resulte un éxito”, asegura Eduardo Fernández, capitán náutico del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT). Es un evento que forma parte del Calendario Oficial de la Real Federación Española de Vela y se constituye como regata puntuable para el Campeonato de España ORC Zona Canaria. Se ha previsto la participación de embarcaciones de las siguientes clases: ORC-0, 1, 2 y 3-4, además de Crucero y Promoción.

Lugar: bahía de Santa Cruz de Tenerife

Horario: desde las 11.00

Fiestas patronales en El Rosarito

Con motivo de los festejos del barrio, en honor a la virgen Nuestra Señora del Rosario, la Asociación de Vecinos Acorán, en colaboración con la Concejalía del Distrito Suroeste, tiene prevista la celebración de la Gran Fiesta Infantil, con castillo hinchable acuático, taller de manualidades, pista de minicars, cañón de espuma y otras sorpresas.

Lugar: plaza de El Rosarito

Horario: desde las 11.30

Teatro: ‘Pinocho’

El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo realidad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: Pinocho. En esta adaptación se incluyen canciones, elementos y personajes que enriquecen la historia y permiten a la familia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euro

Conferencia y visita guiada: ‘Materia contemporánea’

TEA organiza en la Biblioteca de Arte una conferencia de la restauradora Katarzyna Zych titulada ‘ Restauración y conservación en la preparación de la exposición Materia contemporánea’ . Este mismo día se realizará una visita guiada a esa exposición, a cargo de los dos comisarios y de Vicente Saavedra. Estas actividades forman parte del programa que oferta TEA dentro de la celebración de Plenilunio Santa Cruz.

Lugar: TEA

Horario: 18.00, conferencia; 19.00, visita guiada

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Keroxen 17

El espacio cultural El Tanque y el Ocean Club volverán a ser los escenarios que acojan esta propuesta ecléctica y multidisciplinar en su novena edición: una ocasión para conectar, experimentar y descubrir, con más de 30 nombres en cartel.

Lugar: El Tanque / Ocean Club

Horario: 18.30

Precio: desde 15 euros

Plenilunio en la Recova

Este sábado ven a disfrutar del mejor ambiente tradicional. Desde las siete de la tarde a las doce de la noche se podrá degustar una gran variedad gastronómica a cargo de los diferentes puestos del mercado y escuchar actuaciones de música en directo: Yanira Martín y su arpa, de 20.00-21.00; Sandra Morales y Samuel Labrador, 21.00-22.15, y Son de Ley, de 22.30-24.00.

Lugar: Mercado Nuestra Señora de África

Horario: 19.00

Precio: entrada libre

Cine: ‘El lado oscuro del corazón’

TEA proyecta esta película argentina del año 1992, de Eliseo Subiela. El filme, que se reestrena en cines con motivo de su 25 aniversario, se pasa en versión original en español. No recomendada para menores de 16 años. Un poeta inconformista deambula por Buenos Aires perseguido por una representación alegórica de la muerte y en busca del amor. Se llama Oliverio y es un treintañero que lleva una existencia bohemia, en la que disfruta de la compañía de sus amigos, cambia versos por monedas y se recrea en la obra poética de Mario Benedetti, Juan Gelmán y Oliverio Girondo. Pero su búsqueda amorosa resulta estéril. Muchas son las mujeres que pasan por su vida, pero ninguna la elegida. En su vagabundear, Oliverio llega hasta Montevideo. En la capital uruguaya conoce a Ana, una prostituta que cambia su concepción de la vida. Quizá en ella encuentre lo que tanto anhela. La única exigencia que el poeta no está dispuesto a negociar es que ella sepa volar.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Carrera nocturna

La carrera nocturna de Plenilunio Santa Cruz registra un récord de participación, con más de 1.000 atletas en la línea de salida. Se trata de la participación más alta, tanto en la modalidad infantil como en la adulta, de todas las ediciones celebradas. Las pruebas partirán desde la calle Méndez Núñez y discurrirán por la zona centro. La recogida de elementos promocionales de las firmas colaboradoras, así como los dorsales, se realizará el sábado en la planta alta del Centro Comercial Bulevar, de 11.00 a 18.00, por lo que en esta edición no se entregarán dorsales en la línea de salida.

Lugar: salida desde la calle Méndez Núñez

Horario: 19.30 (infantil) y 20.30 horas (adulta)

Presentación del cartel del Carnaval de ‘La Fantasía’

Dentro de la programación de Plenilunio Santa Cruz, el Ayuntamiento, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, anunciará el ganador del concurso que busca la imagen del Carnaval de La Fantasía. El acto de presentación del cartel contará con la presencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y de la concejala de Fiestas, Gladis de León, además de representantes de las diez propuestas finalistas del concurso del cartel y de los grupos del carnaval.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 20.00

‘Los 40 Tenerife Pop’

La explanada de la avenida de Anaga acogerá una nueva edición del concierto Los 40 Tenerife Pop , un encuentro musical organizado por 40 Principales con la colaboración del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Reunirá en el mismo escenario a un amplio elenco de artistas del panorama nacional e internacional coincidiendo con la celebración de la segunda edición anual de Plenilunio Santa Cruz. Los artistas que estarán en la cita son Yall, Nelou. Carlos Marco, Dani Moreno, Danny Romero, Ray Castellano, Maikel Delacalle, Brisa Fenoy, Óscar Martínez, Critica Saik, Eva Ruiz, Karen Méndez, Tutto Durán, Frank Rigot, Lennis Rodríguez y Dacruz.

Lugar: explanada de la avenida de Anaga

Horario: desde las 20.00

Danza contemporánea: ‘Una mirada sutil’

Se vive lo mismo creyendo que se respira algo nuevo. Y se intenta bailar diferente, para no diluirse en un paisaje sin formas, para no ser nadie, sino parte de una masa… Y es que puede que la existencia se base en defenderse de la nada. Cuando todo pierde sentido, cuando ya no hay nada nuevo que buscar, uno parece morir. Espectáculo a cargo de Provisional Danza, que busca las relaciones, las vidas, los sentimientos que intérpretes y público construyen interactuando dentro de su escena. Desde Provisional Danza, y con la ayuda de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura, se han fomentado y desarrollado constantes vínculos para contribuira la formación de futuras generaciones de artistas tanto nacionales como internacionales.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Teatro: ‘¿Y tú quién eres?’

El día siguiente a la celebración de su aniversario de 25 años de casada, Estela despierta en su cama espantada al descubrir que a su lado hay un hombre que no es su marido, y este, de nombre Bruno, también se espanta al descubrir que la mujer que está a su lado no es su novia, pero entre las sábanas también aparece el marido de Estela, llamado Armando, y también con su mente completamente borrada de recuerdos.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Danza: ‘Siempre, en algún lugar’

A cargo de la coreógrafa Paula Quintana, que asegura que, “durante miles de años, hay un rumor circulando que siempre, en algún lugar, entre los picos nevados del Himalaya y valles aislados, hay un paraíso virgen. Un lugar de paz o lugar de silencio. No es un lugar físico que podamos encontrar en la realidad. Solo puedo decir que es una tierra pura, una tierra pura dentro del ámbito humano. Y a menos que uno tenga el mérito, uno no puede realmente llegar allí”.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.30

Precio: 10 euros

DOMINGO 8 DE OCTUBRE

VI Travesía Solidaria a Nado

Se trata de un evento benéfico deportivo, no competitivo, que se organiza conjuntamente con la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Amate), cuyo objetivo es dar a conocer y difundir su labor el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Categorías: infantil y adulta. Para más información, contactar con Carlos, en el teléfono 922 225 064. Previsión de participantes 500 personas, entre las dos categorías. Se celebra en la playa de Las Teresitas.

Lugar: playa de Las Teresitas (estacionamientos próximos a Cruz Roja)

Horario: 9.00-14.00

Precio: desde cinco euros

Feboda 2017

Decimotercera edición de la feria. Los visitantes podrán ver toda la oferta existente en la isla en lo que a bodas y celebraciones se refiere. Feboda se ha consolidado como un evento anual debido a la gran importancia que tiene para el sector. La edición de 2017 mantendrá los precios de los expositores del año anterior, por lo que siguen los descuentos especiales que se han aplicado en las tres últimas ediciones. Dado el éxito y la alta calidad en la presentación de los stands del año anterior, se mantiene el premio al mejor expositor de la feria.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.30-20.30

Precio: cuatro euros/día; ocho/tres (bono)

Regata Trofeo Infantas de España

“Esta regata es el buque insignia de las regatas de crucero organizadas por el Real Club Náutico de Tenerife. En su preparación se implica a un gran número de personas y todas ellas aportan lo mejor de sí para que cada edición resulte un éxito”, asegura Eduardo Fernández, capitán náutico del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT). Es un evento que forma parte del Calendario Oficial de la Real Federación Española de Vela y se constituye como regata puntuable para el Campeonato de España ORC Zona Canaria. Se ha previsto la participación de embarcaciones de las siguientes clases: ORC-0, 1, 2 y 3-4, además de Crucero y Promoción.

Lugar: bahía de Santa Cruz de Tenerife

Horario: desde las 11.00

Fiestas patronales en El Rosarito

Con motivo de los festejos del barrio, en honor a la virgen Nuestra Señora del Rosario, la Asociación de Vecinos Acorán, en colaboración con la Concejalía del Distrito Suroeste, tiene prevista la celebración de la XXII Fiesta de la Bicicleta, Jinkama y gran paellada vecinal. A partir de las 19.30, santa misa y procesión por las calles del barrio. A su término, exhibición pirotécnica a cargo de los Hermanos Toste.

Lugar: parroquia, calles del barrio y plaza de El Rosarito

Horario: desde las 12:00

Teatro: ‘Cada loco con su tema’

Cuatro historias interpretadas por los estudiantes de teatro del Círculo de Bellas Artes a cargo de su directora, Crisol Carabal. La batuta, que narra la historia de un hombre que está vistiéndose en su casa para ir a dar un concierto. Es director de orquesta. Pero le dice a su mujer, de repente, que no va a ir. Que lo deja, que está harto de su trabajo. Que él, en realidad, no es un director de orquesta de verdad. Que él no hace nada, vamos. Su mujer no puede creérselo. Ella es pintora. Pero él descubrirá que tampoco ella es la artista auténtica que él consideraba. Ataque zombie: en las calles no hay vida, solo zombies. Si muerden, solo hay 15 minutos para convertirse en uno de ellos. Esta no es exactamente una historia de zombies, es una historia de pareja. Él llega a casa después de haber sido mordido. Y solo tiene 15 minutos para decirle algo muy importante a su esposa. Pero ella también tiene algo que contarle. El tiempo pasa. Ninguno se atreve a hablar. El tiempo está llegando a su fin. El hombre seco: Jorge ha tenido que sufrir los prejuicios de los demás toda la vida. Porque Jorge no es normal. A Jorge, por ejemplo, no se le moja la piel. Un día, en la playa, conoce a María y le cuenta todas sus anomalías. Y María lo encuentra fascinante. Jorge no se lo puede creer porque la gente siempre ha huido de él. Cuando están a punto de tener algo real entre los dos, Jorge nos sorprende con una actitud imprevisible, tan rara como su piel. Brat Pitt no existe: el observador modifica la realidad y si el observador no ve nada, pues no hay nada.Brad Pitt no existe. ¡Una historia donde la cordura se fue de vacaciones!

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

Cine: ‘El lado oscuro del corazón’

TEA proyecta esta película argentina del año 1992, de Eliseo Subiela. El filme, que se reestrena en cines con motivo de su 25 aniversario, se pasa en versión original en español. No recomendada para menores de 16 años. Un poeta inconformista deambula por Buenos Aires perseguido por una representación alegórica de la muerte y en busca del amor. Se llama Oliverio y es un treintañero que lleva una existencia bohemia, en la que disfruta de la compañía de sus amigos, cambia versos por monedas y se recrea en la obra poética de Mario Benedetti, Juan Gelmán y Oliverio Girondo. Pero su búsqueda amorosa resulta estéril. Muchas son las mujeres que pasan por su vida, pero ninguna la elegida. En su vagabundear, Oliverio llega hasta Montevideo. En la capital uruguaya conoce a Ana, una prostituta que cambia su concepción de la vida. Quizá en ella encuentre lo que tanto anhela. La única exigencia que el poeta no está dispuesto a negociar es que ella sepa volar.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Danza contemporánea: ‘Una mirada sutil’

Se vive lo mismo creyendo que se respira algo nuevo. Y se intenta bailar diferente, para no diluirse en un paisaje sin formas, para no ser nadie, sino parte de una masa… Y es que puede que la existencia se base en defenderse de la nada. Cuando todo pierde sentido, cuando ya no hay nada nuevo que buscar, uno parece morir. Espectáculo a cargo de Provisional Danza, que busca las relaciones, las vidas, los sentimientos que intérpretes y público construyen interactuando dentro de su escena. Desde Provisional Danza, y con la ayuda de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura, se han fomentado y desarrollado constantes vínculos para contribuira la formación de futuras generaciones de artistas tanto nacionales como internacionales.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

Colectivo El Chapatal

El colectivo de pintura El Chapatal, que recibe el nombre por desarrollar su trabajo creativo en la asociación de vecinos del mismo nombre, expone desde el 5 de octubre una selección de los trabajos realizados por sus integrantes durante los últimos meses. El colectivo está integrado actualmente por 12 personas de diferentes edades, desde jóvenes de 20 años hasta jubiladas que aprenden a pintar y mejorar su técnica bajo la supervisión de Florentina Pérez. La exposición la integran aproximadamente 40 cuadros realizados con distintas técnicas, desde óleo y acuarela hasta acrílicos. La temática elegida ha sido muy variada y los artistas principalmente han plasmado personas, animales y casas típicas, así como paisajes naturales y urbanos. En esta ocasión exponen Ana Ramón, Kenia Mesa, Isabel Castañeda, Ángeles Infante, Dilenia Rodríguez, María del Carmen Álvarez, Julieta Lleornelas, Lorena, Lini González, Adela Baptista, Amanda Herrera y la propia Florentina Pérez. La muestra se podrá visitar hasta el 29 de octubre.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Combinar visible’

TEA presenta la exposición Combinar visible, la tercera y última de las muestras que conforman la séptima temporada de Área 60. En esta ocasión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes firman la propuesta, comisariada por Raisa Maudit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las identidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad que se mueve entre silencios, en capas de información que se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde conviven esas capas de realidades, de contextos que se superponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero que definen esa zona tanto emocional como física. Combinar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de realidad aumentada diferentes narraciones sobre el contexto local y la relación con el territorio…”. Podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Canarios, Superhéroes en USA’

Muestra de dibujantes de cómic de este archipiélago que juegan en la primera liga del cómic Marvel y DC Cómic: Javier Pulido, Ángel Hernández, Paolo Armitano y David López. Hasta el próximo 8 de octubre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00; domingo, 17.30-20.30; lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Steampunk y Retrofuturismo’

Steampunk es una corriente estética que se conocerá mediante esta exposición colectiva, con César Rodríguez Jaubert, Conrado Díaz Ruiz, Leticia Zamora, Dr Zenon, Juan Francisco Pérez Pérez, Juan Antonio Hernández González, Juan Carlos Sánchez Lezcano, Eliezer Mayor, Florencio Pérez García, Aída Díaz Jaén, Aída Cecilia Hernández, Miguel González, Eduardo Yanes Hernández, Yaron Labez, Ariam L. Pérez Barrios y Eric Iglesias Fernández. Hasta el 8 de octubre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00; domingo, 17.30-20.30; lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Cómic Sans Frontières’

Descubrir el universo del cómic. Exposición colectiva de Jen del Pozo, Luis Suárez, Juanan Rodríguez, Eduardo González, Alicia Warhola, Juan Carlos Mora, Alberto Hernández, Tamo Castellano, Ángel Marrero, Iván Retamas, Frigault García, Judith Gómez, Rubén Armiche y Armitano. Como padrino excepcional, el gran maestro Moebius. Hasta el 8 de octubre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00; domingo, 17.30-20.30; lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Rafael Arozarena: Letras Canarias 2017’

Las Letras Canarias están dedicadas este año a Rafael Arozarena (Santa Cruz de Tenerife, 1929-2009). Este autor cultivó tanto la prosa como la poesía y su obra está considerada tanto por el público como por la crítica como una de las contribuciones más interesantes a la literatura canaria de la segunda mitad del siglo XX. Perteneció al grupo fetasiano. En 1988 obtuvo, junto a Isaac de Vega, el Premio Canarias de Literatura y en 2000 ingresó en la Academia Canaria de La Lengua. Mararía es su obra más conocida y fue llevada al cine en 1998 a cargo del director Antonio José Betancor.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-21.00

Precio: entrada gratuita

‘Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX’

Se concibe como un espacio de reflexión y de reconocimiento que ofrece y dilucida algunos aspectos esenciales del imaginario de las islas y que se presenta inserto en un diálogo internacional y contemporáneo de la cultura. A partir de algunos autores esenciales de la pintura, como son Néstor, Óscar Domínguez, Jorge Oramas, César Manrique o Manolo Millares; de la poesía, como Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, Pedro García Cabrera o Luis Feria, y de algunos símbolos y los elementos (aire, agua, tierra, fuego, luz, cuerpo o historia), se desarrollan las líneas argumentales de una exposición de tesis. Se podrá visitar hasta el 15 de octubre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Materia contemporánea. 50 años de arquitectura’

TEA acoge hasta el 8 de octubre esta exposición que lleva por título Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vicente Saavedra. 50 años de arquitectura . Para valorar la aportación de la arquitectura al conjunto de la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años, resulta imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Javier Díaz-Llanos.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘The Fall’

Israel Pérez y María Requena presentan en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) un conjunto de piezas de carácter escultórico junto a una serie de dibujos. Se inauguró el jueves 14 septiembre, y permanecerá expuesta hasta el 27 de octubre. En su propuesta abren un espacio que invita a analizar la pertinencia de las imágenes dentro del contexto artístico, así como la capacidad para generar un relato. Desde los intersticios de las formas inacabadas y la mezcla de materiales consistentes e inconsistentes, se fuerzan a un constante ejercicio de revisión y reinvención, un acto de montaje continuo que les permite mantener una posición de desconfianza frente a las imágenes.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre