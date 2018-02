Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 2 DE ENERO

XXXII Copa del Rey de Waterpolo

Santa Cruz de Tenerife alberga la celebración de la XXXII Copa del Rey de Waterpolo. La competición, que reúne a los ocho mejores equipos del panorama nacional, incluyendo al Automotor Canarias CN Echeyde en su condición de anfitrión, se desarrolla en la piscina municipal Acidalio Lorenzo. Está organizada por el Club de Natación Echeyde Tenerife, con la colaboración del área de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: piscina municipal Acidalio Lorenzo

Horario:15.30, 17.00, 18.30 y 20.00

Cine documental: ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’

TEA proyecta Muchos hijos, un mono y un castillo, película documental dirigida por Gustavo Salmerón. El filme, nominado al Goya al Mejor Documental, se pasará en versión original en español. Julita, la madre, ha cumplido todos sus sueños de tener una familia numerosa, un mono y un castillo, y ahora sufre los efectos de la crisis económica, sin dinero para poder mantener el imponente inmueble. A base de iniciativa y tacto, logra mantener a la familia a flote.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Teatro: ‘Comedia de la mano de Carolina’

Con esta pieza cuentan la historia de la bella Carolina, enamorada del joven Claudio. Pero don Carlos, su padre, tiene otros planes. El capitán Conrado ha llegado a la ciudad presumiendo de riquezas, y don Carlos piensa entregarle a Carolina. Los jóvenes enamorados pedirán ayuda a Celestino, su liante criado. ¿Podrán arreglar este entuerto? Este espectáculo es una revisión homenaje de la Comedia dell’Arte pensadas para divertir a jóvenes y no tan jóvenes.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Concierto: Eduardo Lastra

Eduardo Lastra es un músico percusionista ítalo-argentino con una extensa formación académica y una invaluable educación informal recibida en India de manera personal y directa de grandes maestros, en el ámbito de su cotidianeidad. Dentro de su educación formal cuenta con dos títulos oficiales de prestigiosas instituciones: en la Performing Arts School Shri Ram Bharatiya Kala Kendra (New Delhi) recibió el certificate tabla course, en el año 2012, con la calificación más alta ( grade A student). Es, además, egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda en percusión folclórica, donde estudió con Rubén Lobo, Juancho Farías Gómez, Lilian Saba, Miguel Tallo y Lito Valle, entre muchos otros.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: general, cinco euros; socios del Equipo PARA, gratis

‘Jam session’ con Three

El trío compuesto por Eliseo Lloreda (guitarra), Felu Morales (bajo) y J. M. Churchi (batería) se ha convertido a lo largo de su existencia en una banda de jazz con grandes posibilidades estilísticas. Inmersos ahora en sus propias composiciones, Three no deja indiferente a ningún oyente, ya que es una formación principalmente de jazz tradicional: hard bop, bep bop, cool…, con un lenguaje elaborado y a la vez muy fresco e intenso que hace que este se involucre desde el primer acorde. Quizás sea uno de los primeros grupos canarios de jazz que se embarca en este tipo de aventura musical con resultados asombrosos. Pero si se tuviera que definir a esta banda con una palabra sería la de “energía”.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: cuatro euros

Música: Telepathy (UK)

Por primera vez en España, Telepathy. Es una de las sensaciones del año en Europa con su mezcla de post-metal instrumental. La prensa especializada dice que “Tempest puede ser uno de los mejores álbumes post-metal jamás grabados” ( Punktastic). “El drama se siente desde el enamoramiento de los riffs oceánicos que bañan amenazadoramente al oyente y la sensación de desolación que te atrapa durante la inquietud” ( Metal Hammer)

Lugar: Lone Star

Horario: 22.30

Precio: desde 10 euros

Concierto: ‘#Corso#’, de Santiago Córdoba

Santiago Córdoba, percusionista del quinteto Violentango, cambia las pieles musicales y se pone al frente de su proyecto solista para demostrar que un hombre solo puede hacer mucho, comandante de su tecnología, la cual -no casualmente- fluye en loop, va y vuelve. Santiago Córdoba, músico de Buenos Aires, interpretará su concepto solista #Corso#: un caleidoscopio de varios instrumentos de percusión, bucles, samples, piano, guitarra..., pero sobre todo su alma musical en sí misma.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 23.00

Precio: general, cinco euros; socios del Equipo PARA, gratis

SÁBADO 3 DE ENERO

Provincial Interclubes Amateur de Kickboxing, K-1 y Muay Thai

Este sábado tendrá lugar el Campeonato Provincial de Tenerife de Kickboxing, K-1 y Muay Thai, clasificatorio para el Campeonato de Canarias. Lo mismo sucederá en la provincia de Las Palmas, el mismo día y con comienzo a la misma hora, para finalmente enfrentarse los campeones de las dos provincias en una gran final. Hay que destacar que es el Campeonato oficial de Canarias, y clasificatorios para los Campeonatos de España. Existirán tres categorías, A, B y C, siendo la clase C de aquellos deportistas debutantes o con menos de cuatro combates amateurs (hasta tres como máximo), la clase B más de tres combates amateurs con un máximo de 15 combates y la clase A todos los profesionales o aquellos amateurs con más de 15 combates.

Lugar: pabellón Pancho Camurria

Horario: 10.00-16.00

‘La ruta de los castillos’

La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la existencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declaradas BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de encuentro es en las escalinatas del Auditorio de Tenerife Adán Martín que miran al mar, para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan y la Casa de la Pólvora. Se continúa hacia los restos del principal castillo que tuvo la bahía de Santa Cruz, el de San Cristóbal…

Lugar: escalinatas del Auditorio que miran al mar

Horario: desde las 11.00

Precio: nueve euros

XXXII Copa del Rey de Waterpolo

Lugar: piscina municipal Acidalio Lorenzo

Horario: a las 12.00 y 13.30 (semifinales)

Teatro: ‘Pinocho’

El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo realidad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: Pinocho. En esta adaptación se incluyen canciones, elementos y personajes que enriquecen la historia y permiten a la familia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Cine documental: ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Festival Internacional de Música de Canarias

En esta ocasión actúa uno de los agentes de más prestigio de Austria, la Orquesta de Cámara de Viena, bajo la dirección de Dalibor Karvay, que también se convierte en concertino. Interpretarán la Pequeña suite para cuerda de C. Nielsen; Sonata para solo de violín nº 1, de J. S. Bach, y Concierto para violín Distant Light, de P. Vasks. Pero otra estrella brillará en la Sala Sinfónica, el pianista Iván Martín, de una trayectoria estelar, para interpretar una obra de J. S. Bach, el Concierto para teclado y orquesta nº 1 en re menor. Una delicia para todos los espectadores, que disfrutarán de un concierto que viaja por distintas épocas.

Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.00

Precio: desde 35 euros

‘Clarabett, tu cabaret’

Se trata de un espectáculo colectivo escrito por Jonatan Fernández Txakartegi, director de la compañía KabareArte y producido por Traspunte Producciones. La puesta en escena es de Enzo Scala, con música original de Roberto Suárez. Espectáculo inspirado vagamente en el texto de finales del siglo XX La visita de la Vieja Dama, de Friedrich Dürrenmatt, que en este caso adquiere una nueva dimensión cabaretera a través de una cuidada labor dramatúrgica.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado de AAEE, cinco

Carnaval de la Fantasía 2018: concurso de comparsas

En el Recinto Ferial de Tenerife, tendrá lugar el concurso de más colorido y ritmo del Carnaval de la Fantasía, con la llegada de las comparsas, que actuarán en el siguiente orden: 1º) Bahía Bahitiare, 2º) Danzarines Canarios, 3º) Los Tabajaras, 4º) Tropicana, 5º) Los Valleiros, 6º) Los Joroperos, 7º) Río Orinoco, 8º) Los Cariocas y 9º) Los Rumberos. Durante la deliberación del jurado, tendrá lugar la actuación de Neo Pinto.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Teatro: ‘La lengua en pedazos’

La compañía canaria Platónica presentará esta obra, cuyo texto original pertenece a Juan Mayorga. El autor se basó en El libro de la vida, de Teresa de Jesús, para construir un diálogo entre la santa y un inquisidor. Esa conversación, que no existió realmente, representa a dos personajes que visten ropas actuales y transcurre en un escenario en el que únicamente figuran una mesa con algo de menaje y algunos alimentos como espacio intemporal a la fidelidad literaria sacada de pasajes de El libro de la vida y Cartas de una santa. La obra está interpretada por Idaira Santana Jiménez y José Manuel Segado, bajo la dirección de Enzo Scala.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 12 euros

Teatro: ‘A 2,50 La Cubalibre’

Círculo de Bellas Artes de Tenerife se convierte en el bar Acuario para presentar la obra que ha causado furor en Miami, América Latina y España. Cinco prostitutas harán cómplices a los espectadores de sus vidas en una fantástica puesta en escena nunca antes vista en Tenerife. Angustias y finales de cinco camareras. Obra hiperrealista escrita por Ibrahim Guerra y protagonizada por José Zambrano, Crisol Carabal, Elizabeth Morales, Verónica Núñez y Pilar López. Dirigidas por Crisol Carabal y producida por Fussion Producciones.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

Humor: ‘Petite Lorena cumple 40’

Los 40 años no fastidian ni atormentan y así lo quiere demostrar Petite Lorena en su 40 cumpleaños, regalando a los espectadores una mágica noche de risas y sorpresas.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada libre

DOMINGO 4 DE ENERO

‘Ven Santa Cruz’

Comercio y restauración, así como actividades para toda la familia, se dan cita en esta nueva jornada de apertura dominical. Concursos de disfraces para adultos, certamen de rondallas del Carnaval (en diferentes ubicaciones), taller de la Sardina, rutas guiadas, photocall (Casa del Carnaval), teatro, exposiciones y un largo etcétera de actividades pensadas para todos los públicos.

Lugar: Zona de Gran Afluencia Turística

Horario: 10.00-20.00

Carnaval de la Fantasía 2018: concurso de disfraces

En el escenario de la plaza de la Candelaria, en esta edición participarán un total de 110 niñas/niños y 100 adultos. Se prevé las categorías de individual masculino y femenino, por parejas, grupos de 6 a 12 miembros y grupos de más de 12 componentes.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 11.00

XXXII Copa del Rey de Waterpolo

Lugar: piscina municipal Acidalio Lorenzo

Horario: 12.00 (final)

Teatro: ‘Palabras de papel’

¿Qué se pretende contar? ¿Una historia?, ¿una metáfora? ¿Un cuento? Al final los autores se decidieron por un cuento. Una tarde, tres duendes llegan a la biblioteca, pero se les pasa las horas volando, danzando entre cuentos y poesías. Candela, Petra y Violeta quieren que el público las acompañe en su viaje a través de las historias de papel y su divertido espectáculo. Con Laura Mª Escuela, Inés Rodríguez y Patricia Cabrera, dirigidas por Telesforo Rodríguez.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.30

Precio: seis euros

Carnaval de la Fantasía 2018: certamen de rondallas

En el Auditorio de Tenerife Adán Martín, tendrá lugar uno de los certámenes más señeros del Carnaval chicharrero, con las actuaciones, en este orden, de las siguientes rondallas: 1º) Masa Coral Tinerfeña, 2º) Agrupación Lírica La Rondalla, 3º) A. L. M. Gran Tinerfe, 4º) Troveros de Nivaria, 5º) Las Valkirias, 6º) Orfeón la Paz, 7º) Peña del Lunes 1965, 8º) Unión Artística El Cabo y 9º) Lírico-Coral Los Aceviños. Durante la deliberación del jurado se contará con el espectáculo Dúo Básico, con Benito Cabrera y Besay Pérez.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín.

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Teatro: ‘Bendita crisis’

Tres divertidas microobras en las que el tema central es la crisis. Crisis deriva del gringo y significa oportunidad. Cómo los personajes, de una manera original y divertida, aprovechan el momento de crisis para hacer cambios drásticos y lidiar o solucionar el problema y convertirlo en una Bendita crisis. En fin, ser capaz de darle la vuelta a la tortilla.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: ocho euros

Cine documental: ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

‘Clarabett, tu cabaret’

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado de AAEE, cinco

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

‘Alma de carbón’

El Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias presenta al pintor Máximo Herraiz. Empezó a dibujar hace casi una década usando la técnica de grafito sobre papel y buscando negros más profundos encontró el carboncillo. A partir de ahí todo ha sido un viaje a base de profundizar en el carbón y todo el abanico de técnicas que son posibles con un elemento tan humilde. Especializado en figura humana y retrato, huye de los posados forzados para plasmar a sus modelos en actitudes naturales, donde se encuentra con la verdadera personalidad del personaje. En la actualidad trabaja en el proyecto Almas de carbón, donde pretende obtener obras a base de modelos sin experiencia. En esta ocasión el verdadero artista es él. Podrá visitarse hasta el 28 de febrero.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias (cuartel de Almeyda)

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘Contra la piel’

TEA inauguró en Área 60 esta muestra comisariada por Semíramis González (Gijón, 1988) y con obras de los creadores Cristóbal Tabares, Valle Galera, Rubén H. Bermúdez y Gabriela Bettini. Presenta una serie de piezas que dialogan entre sí en torno a temáticas contemporáneas sobre el conflicto, pero que van más allá del simple hecho expositivo. Estos cuatro artistas presentan parte de proyectos mucho mayores que desafían cuestiones identitarias partiendo del conflicto. Así, Contra la piel busca ahondar en esta idea de proyecto expandido a través de actividades complementarias a la exposición. Contra la piel parte de un poema de la escritora nicaragüense Gioconda Belli y plantea una serie de obras en torno a cómo construimos las identidades de género, raza, clase, opción sexual... los estereotipos asociados a estas y la violencia que desencadenan. Podrá visitarse hasta el 6 de mayo.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Geometrías Tigre’

La obra de Ruperto Cabrera siempre se movió buscando el icono social reconocible, muy próximo a los conceptos del pop, pero en sus últimos trabajos también se ha percatado de que el análisis de la obra de arte depende más del receptor que del productor, y que por tanto la interpretación, y no la intención, obtiene el verdadero significado. Podrá visitarse hasta el 17 de febrero.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00, y domingos, 9.00-20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Pinturas de Itziar Martín

La exposición de Itziar Martín es una mezcla el fauvismode Marc Chagall, el surrealismo de Dalí, el expresionismo no abstracto de Jackson Pollock y el pop art de Andy Warhol. Podrá ser visitada hasta el 19 de febrero.

Lugar: Regia Comedy

Horario: lunes-sábado, 7.30 a 20.00; domingos, 9.00-22.00

Precio: entrada libre

‘Al-harafish (1997-2018), la revista-objeto’

La exposición Al-harafish (1997-2018), la revista-objeto , comisariada por Roberto García de Mesa, podrá ser visitada en la Sala Westerdahl del Círculo de Bellas Artes de Tenerife. En ella, los espectadores podrán ver los ejemplares de la revista, los monográficos, la colección de poesía, un audiovisual con una entrevista a sus directores y una pequeña muestra de creaciones en diferentes formatos de diversos colaboradores de la revista. Para su comisario, “tanto su ejemplo de trabajo colectivo, de autofinanciación, de defensa de la libertad creativa, como los novedosos formatos que aporta y sus variados y espectaculares contenidos, convierten a Al-harafish en una de las revistas más fascinantes de las últimas décadas”. Podrá visitarse hasta el 17 de febrero.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00, y domingos, 9.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Athanatos’

Muestra expositiva que resume los distintos rituales funerarios en diferentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposición está dividida en cuatro unidades temáticas: implicaciones sociales, culturales y religiosas de la muerte: A) la perspectiva biológica de la muerte; B) la perspectiva biológica de la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores del cadáver (momificación natural, conservación por sales naturales, formación de adipocira, corificación, congelación, bog bodies , preservación en sarcófagos de hierro); c) los rituales funerarios a través del tiempo (inhumación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, abandono, momificación antropogénica), y D) los congresos mundiales de estudios sobre momias. AVISO: debido a la temática, algunos contenidos de la exposición pueden herir la sensibilidad del público visitante. Debe tenerse en cuenta especialmente para la visita con menores. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: domingos, lunes y festivos: 10.30-15.30. De martes a sábado: 9.30-18.30

Precio: cuatro euros

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos . Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro

Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘Las apariencias engañan

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA ha creado para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, muestra una nueva exposición y actividades. En esta ocasión, la MiniExpo, titulada Las apariencias engañan , tiene a la fotografía como protagonista. Se trata de una nueva propuesta que no dejará indiferente a nadie y en la que nada es lo que parece. Obras de Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Tarek Ode y David Olivera forman parte de una exposición única y distinta. Esta muestra está vinculada a la Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. Podrá visitarse hasta el 11 de marzo de 2018.

Lugar: Espacio MiniTEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Fotonoviembre 2017

El Cabildo, a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife (adscrito a TEA), presenta la XIV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. Se trata de una gran muestra en la que se integran, bajo el denominador común de la imagen, distintos aspectos relacionados con el arte contemporáneo, las nuevas tecnologías, el patrimonio fotográfico, la creación personal y la evolución del propio medio. Este evento, que se celebra en Tenerife cada dos años desde 1991 y que se ha convertido en uno de los impulsores de la imagen fotográfica tanto en Canarias como en el exterior, mostrará durante estos meses las creaciones tanto de autores locales como foráneos. Hasta el 27 de febrero de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Una cierta investigación sobre las imágenes...’ (FN 17)

Una cierta investigación sobre las imágenes es un ensayo cuya estructura conlleva la ausencia de una última palabra, de un final. Por un lado, su andamiaje es la base yacente que establece la pauta de una conversación construida de sospechas. Por otro, su forma es el gesto de presenciar dicha conversación y compartirla para hacer experimentos con la presencia de la ausencia. El reto es no dejar que la incertidumbre que provoca la imagen y el proceso de su cosmología (impresión, huella, quema, revelado, copia, etc.) se confundan con una zona hipotética. Artistas: Carolina Caycedo, Raimond Chaves & Gilda Mantilla, Céline Condorelli, Alia Farid, Harun Farocki, Luca Frei, Jorge González, Teresa Margolles, Silvia Navarro, Diego del Pozo y Walid Raad. Comisariada por Michy Marxuach. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘El archivo infinito: documentos, monumentos y mementos’ (FN 17)

La modernidad dejó el peso de la nostalgia y, con ella, la obsesión por el documento que provoca la emoción del recuerdo y atempera el miedo al olvido. Se cree que con su salvaguardia en archivos se asegura su valor testimonial y garantizado el porvenir del pasado. Pero nada es estable en él, pues como documento y como monumento, como metáfora y signo recurrente de la memoria, el archivo sucede de forma circular, sin principio ni fin. Transitado una y otra vez, clasificado y reclasificado, siempre está sujeto a múltiples reinterpretaciones, a nuevas elaboraciones internas y a dimensiones cada vez más abrumadoras. Equipo: Patricia Vara, Simone Marin y David Zuera. Comisariada por Mayte Henríquez. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA



Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Intersecciones criollas’ (FN 17)

Se trata de un breve repaso por algunas imágenes que han formado parte de una galería recurrente y reiterada de la contemporaneidad Canarias -sin que necesariamente “sean canarias”- y que parecen dar pie a una lectura cerrada de la historia cultural de las islas. Sin embargo, cada una de esas imágenes parece incluir capas que se activan o desactivan, dependiendo del espacio que ocupen y la lectura que se haga de ellas. Al someterlas al filtro de algo tan escurridizo como la identidad colectiva o la individual, surgen puntos de sutura, pero también de ruptura, que evidencia la pugna por mantener relatos muchas veces contrapuestos y pretendidamente hegemónicos. Archivo: CFIT, Biblioteca Provincial, Museo Municipal de Bellas Artes, imágenes de uso libre, Gordon Matta-Clark Cortesía de Electronic Art Intermix. Comisariada por Gilberto González. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Before is now-Ko muri ko nāianei (Antes es ahora)’ (FN 17)

Trabajo de tres artistas que, utilizando técnicas de la práctica documental, se valen de la fotografía y la imagen en movimiento para difundir unas narrativas a la vez personales y ampliamente compartidas. La obra de estas artistas se centra en temáticas muy diversas: de relatos culturales y de comunidades locales o sobre protección ambiental, a la implicación de Japón en el teatro bélico de Asia-Pacífico en la II Guerra Mundial, pasando por la gentrificación, la justicia social o los derechos de los inquilinos de las viviendas públicas. Artistas: Fiona Amundsen, Dieneke Jansen y Natalie Robertson. Comisariada por Charlotte Huddleston. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘It is no dream (No es un sueño)’ (FN 17)

El No es un sueño kafkiano puede interpretarse como contrapunto al Si así lo deseas, no es un sueño , la frase que da final a Altneuland ( La vieja nueva tierra ), la ficción utópica de Theodor Herzl cuyo título hebreo dio a la ciudad de Tel Aviv su nombre y al Estado de Israel su agenda y la convicción de que se pueden convertir los sueños en realidad. Esta exposición se mueve entre la conciencia de que una realidad irritante no siempre es únicamente una pesadilla, y la ilusión de que las visiones ficticias pueden devenir reales. La muestra pone asimismo en cuestión el papel de la imagen en la creación de esos dos puntos de vista. Artistas: Michal Baror, Ohad Hadad & Hillal Jabareen y Ammar Younis. Comisariada por Sigal Barnir. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Épicas enanas’ (FN 17)

Pretende contribuir al estado generalizado de paranoia en el que se está instalado como público. Las preguntas que, como espectadores, se hacen cuando se entra a un museo, se inscriben en un espectro que va desde el valor pedagógico de la institución, hasta las estructuras de poder que allí operan. Artistas: Teresa Arozena, Tony Cruz, Equipo Neura, So a Gallisá, Werner Herzog, Pablo León de la Barra, Silvia Navarro y Ágata Gómez, Pérez y Requena, Zilia Sánchez, Beatriz Santiago. COFF: Hans Bellmar, Bernd & Hilla Becher, Tacita Dean, Candida Höfer, Evelyn Hofer, Dorothea Lange, Ana Mendieta, Allan Sekula, Lorna Simpson. TEA: PIC, Man Ray, Thomas Ruff; CFIT: Gerhard Richter. Colección Museo Municipal de Bellas Artes de Tenerife. Residencia Tarquis-Robayna: Adrián Alemán. Comisariada por Gilberto González. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Slide library (Biblioteca de diapositivas)’ (FN 17)

En el verano de 2016, Susan Dobson se topó con una biblioteca de diapositivas que iba a ser eliminada por la aparición y el auge de los archivos digitales. Le interesó el sistema de etiquetado y clasificación de las diapositivas, falto de actualización y mantenimiento durante largo tiempo, pues señalaba cambios en nuestra conciencia política, cultural, social y geográfica. El conjunto revelaba además un énfasis en el contenido histórico del arte occidental. Así, un solo país occidental contaba con más de cincuenta bandejas mientras que hasta ocho países no occidentales compartían una sola. Las fotografías realizadas por Dobson a partir de ese material cuestionan la capacidad de todo archivo de hacer justicia a la temática de que se ocupa, sobre todo en el transcurso del tiempo. l. Barthes, R. (1990) La Cámara Lúcida . Barcelona: Paidos Comunicación. Artista: Susan Dobson. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: todos los días del año, las 24 horas

Precio: entrada gratuita

‘La ciudad sumergida’

TEA presenta una exposición de collages de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). La ciudad sumergida es el título de esta muestra, que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Recuperando nuestro pasado’

Dentro del proyecto de difusión de los fondos patrimoniales históricos de nuestra biblioteca, iniciado en el año 2011, se irán exponiendo progresivamente documentos antiguos y de interés histórico sometidos a un proceso de restauración y conservación bajo el título común de Recuperando nuestro pasado . La presente muestra, que podrá visitarse en la sala general de la biblioteca, gira en torno a la restauración de los Protocolos del mayorazgo fundado por Francisco Benítez de Lugo (1503-1651), llevada a cabo por la especialista en restauración de obra gráfica, Katarzyna Zych Zmuda, quien ofrecerá una conferencia sobre este tema a continuación de la inauguración. Podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2018.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: todo el día

Precio: entrada libre