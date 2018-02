Agenda para moverse en Santa Cruz este fin de semana

VIERNES 23 DE FEBRERO

Campeonato de España Infantil y Sub-22 de Frontenis y Paleta Goma

Se trata del torneo clasificatorio para el Campeonato de España. En la categoría infantil, los dos primeros equipos masculinos y femeninos se clasificarán para el Campeonato de España, que tendrá lugar en Valencia del 9 al 11 de marzo de 2018. En la categoría sub-22, también los tres primeros equipos serán los que representen a Canarias en el Campeonato de España Sub-22 masculino y femenino en las modalidades de Olímpica y Paleta Goma masculino y femenino, que será del 12 al 15 de abril en la Península, aún sin concretar la sede.

Lugar: Real Club Náutico de Tenerife

Horario: 16.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Bebecuentos’: ‘Un mundo de sentidos’

En la Biblioteca Municipal Central tendrá lugar la primera sesión de Bebecuentos de 2018. La encargada de abrir la temporada será la narradora oral Isabel Bolívar, que presentará a los niños y niñas la sesión Un mundo de sentidos, en la que a través de cuentos, canciones y juegos se dará un paseo por los diferentes sentidos: el sentido de la vista llevará a disfrutar de los colores, el sentido del oído de la música, el sentido del gusto y del olfato de las frutas y el sentido del tacto llevará a los asistentes a un viaje en barcos de papel. Las sesiones son gratuitas y acompañando a cada bebé podrán asistir un máximo de dos personas. Para aprovechar al máximo la experiencia, el número de familias que podrán participar se eleva a 15, previa inscripción llamando al teléfono 922 849 060, en horario de 9.00 a 20.30.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita previa inscripción

‘Siete cuentos para oídos atentos’, con Héctor Ruiz Verde

Sesión de cuentos en familia para niños y niñas a partir de 6 años.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Performance Class’, con Cristo Barrios

Dirigido a instrumentistas y cantantes del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife y del Conservatorio Superior de Música de Canarias, con el objetivo de reflexionar sobre el papel del intérprete en el proceso creativo musical y experimentar el recorrido creativo de un intérprete de música clásica. El repertorio habitual de los alumnos será utilizado como punto de partida para abordar los contenidos del aula. La improvisación libre, la gestualidad de los cantantes y el movimiento corporal en danza contemporánea serán utilizados como herramientas de trabajo.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 18.00

Precio: gratuito

Libro ‘Europa. Parlamento y derechos. Paisaje tras la gran recesión’

Presentación de este libro del eurodiputado socialista Juan Fernández López Aguilar.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 18.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Charla: ‘Beneficios del yoga’

De la mano de Olivia Machín, formadora e instructora de yoga profesional, se irán descubriendo las enormes ventajas de practicar este arte milenario. Acompañada por ilustraciones didácticas y una exhibición de saludos de yoga, Olivia Machín enseñará cómo fortalecer el cuerpo y despejar la mente gracias al yoga.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Cine: ‘Columbus’

TEA proyecta la película norteamericana, dirigida por Kogonada y protagonizada por John Cho, Haley Lu Richardson, Parker Posey y Michelle Forbes, entre otros, que se pasará en versión original en inglés con subtítulos en español. La trama se centra en un hombre nacido en Corea que se ve atrapado en Columbus, Indiana, porque su padre está en coma. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a una chica que, de alguna forma, también se encuentra en su misma situación.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

‘Reino Unido y Europa’: Elgar, Britten y Mendelssohn en concierto

El famoso director británico Paul McCreesh es una de las más insignes figuras mundiales de la interpretación históricamente informada desde que hace unas dos décadas fundara la paradigmática y justamente aclamada formación The Gabrieli Consort & Players. Lejos de limitarse a este repertorio, y como muchos de sus colegas, McCreesh también gusta de cruzar fronteras y aportar una visión diferente y renovada al repertorio de los siglos XIX y XX. Su propuesta tiene a Gran Bretaña como hilo conductor, con la Sinfonía Escocesa de Felix Mendelssohn; la Serenata en Mi menor de Edward Elgar y el Nocturno de Benjamin Britten. Para esta bellísima y evocadora obra vocal, la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) recibe a una gran promesa del canto británico, el tenor Stuart Jackson, un talento eminentemente versátil que está en demanda para repertorio del siglo XVIII, pero también la canción del siglo XX.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 16 euros

Recital de poesía con Cande Delgado

La autora Cande Delgado presenta su poemario Las chicas tristes sonríen desde dentro. “Este libro muestra la esperanza en una puesta de sol con aroma canario; es un vuelo de tres horas hacia un paraíso convertido en isla. Es como un viaje de donde sabes que vas a regresar, tal vez sola, pero más tú más llena de vida”, apuntan desde El Libro en Blanco.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Pasionarios 2018’: Mayte Martín

El contenido y la estética musical-artística de este espectáculo representan una original apuesta, desde la austeridad, por una ortodoxia contemporánea que reivindica al mismo tiempo el clasicismo y la creatividad. Con una cuidadísima selección de las más bellas y conmovedoras letras populares, este concierto recoge obras maestras del repertorio flamenco clásico prácticamente en desuso. Es un delicado trabajo de reconstrucción y recreación que revitaliza lo antiguo potenciando su infinita belleza y respetando profundamente toda su esencia.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 20.00

Precio: 12 euros

Finales de las veladas de boxeo para el Campeonato de España

Desde el pasado lunes, 19 de febrero, se celebran en el Pancho Camurria de Santa Cruz de Tenerife las veladas eliminatorias que resolverán quiénes irán al Campeonato de España de las categorías Élite, Joven & Júnior. Este viernes tendrán lugar las finales de las especialidades, a partir de las 20.00. Esta competición está organizada por la Federación Canaria de Boxeo, con la colaboración de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Pabellón Pancho Camurria

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Eddson Grey: ‘Magia cómica’

El espectáculo completo de Eddson Grey es una mezcla de teatro, mímica, clown, monólogos y magia que da como resultado la presentación de su show más divertido. Viene con ganas de pasarlo bien en el escenario.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: seis euros

‘La magia de elegir’, con Alejandro Loda

La magia de elegir, en este caso si venir, con quién, si creer o no en esto, si la magia existe… Todo de la mano y los argumentos escénicos del mago Loda.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita, a taquilla inversa

‘Jam session’ con Juan Cobo & Los Intocables

El Café Teatro Rayuela regresa a los conciertos seguidos de jam session, en este caso de la mano de Juan Cobo & Los Intocables, que pondrán el acento del blues, r&b y soul. Se trata de un grupo donde cada uno tiene su trabajo y medio de vida, y la música es el punto de encuentro. Está compuesto por Juan Cobo (cantante principal y guitarra acústica), Paco Matute (teclados/piano), Javier Paradas (guitarra solista eléctrica/acústica), José Cerezo (bajo), José Carlos Rodríguez (batería), José A. Jiménez (percusión), Víctor Manuel Francisco (saxofón), Juan Carlos Rodríguez (trompeta), Melisa González (coros) y Raquel Pérez (coros).

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

SÁBADO 24 DE FEBRERO

Teatro: ‘Mi vida como un zombie’

Tomás llega a la oficina muy cansado… de todo. De su vida, de su trabajo, de su jefe, de sus compañeros. Por suerte, Tomás tiene un plan: adoptar una táctica zombi. Solo los zombis pueden ser realmente felices en este mundo y por eso hoy va a afrontar la vida sin pensar en ella. Hoy va a ser un día muy raro en la oficina. Mi vida como un zombi es una nueva vuelta de tuerca a la comedia más gamberra y crítica a través de los ojos de la compañía Doble M. Lenguaje actual, ritmo ágil y vertiginoso en los diálogos, descaro en los personajes y crítica, mucha crítica al sistema laboral que moldea y esclaviza las vidas personales para ajustarlo a su propia conveniencia. Reparto: Adrián Rosales (Tomás), Zebensuí Felipe (Javier), Vicente Ayala (Don Alonso) y Carlos Brito (Martín). Autor: Zebensui Felipe; dirección: Nacho Almenar; producción: Compañía Doble M, e iluminación: Grace Morales. Espacio escénico y vestuario: Compañía Doble M. Diseño gráfico y material audiovisual. Organizado por Organismo Autónomo de Cultura.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 12 euros

Danza contemporánea: ‘Una vez más’

La Compañía Provisional Danza y Compañía Nómada se une para crear un nuevo trabajo que cuenta con la interpretación de dos grandes de la danza. Un dúo titulado Una vez más, con Carmen Werner y Roberto Torres. Sinopsis: las consecuencias de una unión siempre son un enigma, pero suelen llevarnos a una dulce repetición de actos y gestos, de complicidad y deseos. Hay veces que un hombre decide y la mujer acata, las menos veces diría yo, es aquí donde aparece la manipulación y donde el resultado de una convivencia es más placentera.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado, cinco

Festival Rock

Festival Rock, con las actuaciones de grupos como Gravity, Not a Number, The Healers y Magec. Además del sorteo de dos sesiones de producción, grabación, mezclado y masterización en Last Seed Studios (colaborador de la asociación OnBroadway) valoradas en 250 euros, se anunciarán los ganadores de entre el público al final del concierto.

Lugar: Onbroadway Añaza

Horario: 21.00

Precio: seis euros

Teatro: ‘A 2,50 La Cubalibre’

Círculo de Bellas Artes de Tenerife se convierte en el bar Acuario para presentar la obra que ha causado furor en Miami, América Latina y España. Cinco prostitutas harán cómplices a los espectadores de sus vidas en una fantástica puesta en escena nunca antes vista en Tenerife. Angustias y finales de cinco camareras. Obra hiperrealista escrita por Ibrahim Guerra y protagonizada por José Zambrano, Crisol Carabal, Elizabeth Morales, Verónica Núñez y Pilar López. Dirigida por Crisol Carabal. Producida por Fussion Producciones.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

‘ImprovisArte’

Se trata de un show de un grupo de cinco mujeres que hacen espectáculos totalmente basados en la improvisación teatral. Comedia en estado puro. Vuelven para crear un espectáculo donde el protagonista es precisamente el espectador.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: ocho euros

Concierto de Javier Dorado

Los inicios musicales de Javier Dorado, nacidos por casualidad, tuvieron lugar en el año 1997 cuando conoce a su gran amigo de instituto Luis del Toro, apasionado de la música de The Beatles y escritor de canciones cuyos acordes le enseña a la guitarra. Durante los años restantes, forma parte de bandas locales en su Tenerife natal de escasa repercusión, además de proyectos más serios junto al músico Pedro Arpe que lo llevan a trasladarse a Madrid, siendo la incursión más seria hasta este momento. Seis años que le hicieron formarse y aprender todo lo bueno, y lo menos bueno de este negocio. Varios años después, y en un ejercicio de honestidad consigo mismo, siente la necesidad de escribir por amor a la música que siempre lo ha marcado.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

DOMINGO 25 DE FEBRERO

Teatro: ‘Manual de parejas para torpes’

Las obras sobre la pareja y el amor se mueven entre dos extremos: romanticismo adolescente y costumbrismo ramplón. El amor como algo ideal e irreal, y la pareja como enfrentamiento y decepción. Manual de pareja para torpes habla de las relaciones de una manera nueva: muestra todos los modelos actuales de pareja (homosexuales y heterosexuales), incorpora ideas de la terapia Gestalt para resolución de conflictos, y reinterpreta los mitos clásicos del amor para mostrar lo irreales que son. Una comedia ágil, desenfadada, sin cuarta pared. Hora y media para divertirse, emocionarse, y aprender a amar mejor. La obra está escrita para ser interpretada por un actor y una actriz, pero puede ser interpretada por un elenco mayor. De José Ignacio Tófe e interpretada por Fernando García, Gabriela Andrade, Mery González, Encarni Mesa, Alberto Chaneta, Gloria Rubio y Pedro Fusti. Obra presentada por Sandro Nerilli y dirigida por Crisol Carabal.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA), hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorrido a pie por el paseo de la Concordia y la calle NiFú- NiFá.

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

‘Alma de carbón’

El Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias presenta al pintor Máximo Herraiz. Empezó a dibujar hace casi una década usando la técnica de grafito sobre papel y buscando negros más profundos encontró el carboncillo. A partir de ahí todo ha sido un viaje a base de profundizar en el carbón y todo el abanico de técnicas que son posibles con un elemento tan humilde. Especializado en figura humana y retrato, huye de los posados forzados para plasmar a sus modelos en actitudes naturales, donde se encuentra con la verdadera personalidad del personaje. En la actualidad trabaja en el proyecto Almas de carbón, donde pretende obtener obras a base de modelos sin experiencia. En esta ocasión el verdadero artista es él. Podrá visitarse hasta el 28 de febrero.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias (cuartel de Almeyda)

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘Contra la piel’

TEA inauguró en Área 60 esta muestra comisariada por Semíramis González (Gijón, 1988) y con obras de los creadores Cristóbal Tabares, Valle Galera, Rubén H. Bermúdez y Gabriela Bettini. Presenta una serie de piezas que dialogan entre sí en torno a temáticas contemporáneas sobre el conflicto, pero que van más allá del simple hecho expositivo. Estos cuatro artistas presentan parte de proyectos mucho mayores que desafían cuestiones identitarias partiendo del conflicto. Así, Contra la piel busca ahondar en esta idea de proyecto expandido a través de actividades complementarias a la exposición. Contra la piel parte de un poema de la escritora nicaragüense Gioconda Belli y plantea una serie de obras en torno a cómo construimos las identidades de género, raza, clase, opción sexual... los estereotipos asociados a estas y la violencia que desencadenan. Podrá visitarse hasta el 6 de mayo.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Athanatos’

Muestra expositiva que resume los distintos rituales funerarios en diferentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposición está dividida en cuatro unidades temáticas: implicaciones sociales, culturales y religiosas de la muerte: A) la perspectiva biológica de la muerte; B) la perspectiva biológica de la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores del cadáver (momificación natural, conservación por sales naturales, formación de adipocira, corificación, congelación, bog bodies, preservación en sarcófagos de hierro); c) los rituales funerarios a través del tiempo (inhumación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, abandono, momificación antropogénica), y D) los congresos mundiales de estudios sobre momias. AVISO: debido a la temática, algunos contenidos de la exposición pueden herir la sensibilidad del público visitante. Debe tenerse en cuenta especialmente para la visita con menores. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: domingos, lunes y festivos: 10.30-15.30. De martes a sábado: 9.30-18.30

Precio: cuatro euros

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos. Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro

Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘Las apariencias engañan

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA ha creado para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, muestra una nueva exposición y actividades. En esta ocasión, la MiniExpo, titulada Las apariencias engañan, tiene a la fotografía como protagonista. Se trata de una nueva propuesta que no dejará indiferente a nadie y en la que nada es lo que parece. Obras de Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Tarek Ode y David Olivera forman parte de una exposición única y distinta. Esta muestra está vinculada a la Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. Podrá visitarse hasta el 11 de marzo de 2018.

Lugar: Espacio MiniTEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Fotonoviembre 2017

El Cabildo, a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife (adscrito a TEA), presenta la XIV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. Se trata de una gran muestra en la que se integran, bajo el denominador común de la imagen, distintos aspectos relacionados con el arte contemporáneo, las nuevas tecnologías, el patrimonio fotográfico, la creación personal y la evolución del propio medio. Este evento, que se celebra en Tenerife cada dos años desde 1991 y que se ha convertido en uno de los impulsores de la imagen fotográfica tanto en Canarias como en el exterior, mostrará durante estos meses las creaciones tanto de autores locales como foráneos. Hasta el 27 de febrero de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Una cierta investigación sobre las imágenes...’ (FN 17)

Una cierta investigación sobre las imágenes es un ensayo cuya estructura conlleva la ausencia de una última palabra, de un final. Por un lado, su andamiaje es la base yacente que establece la pauta de una conversación construida de sospechas. Por otro, su forma es el gesto de presenciar dicha conversación y compartirla para hacer experimentos con la presencia de la ausencia. El reto es no dejar que la incertidumbre que provoca la imagen y el proceso de su cosmología (impresión, huella, quema, revelado, copia, etc.) se confundan con una zona hipotética. Artistas: Carolina Caycedo, Raimond Chaves & Gilda Mantilla, Céline Condorelli, Alia Farid, Harun Farocki, Luca Frei, Jorge González, Teresa Margolles, Silvia Navarro, Diego del Pozo y Walid Raad. Comisariada por Michy Marxuach. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘El archivo infinito: documentos, monumentos y mementos’ (FN 17)

La modernidad dejó el peso de la nostalgia y, con ella, la obsesión por el documento que provoca la emoción del recuerdo y atempera el miedo al olvido. Se cree que con su salvaguardia en archivos se asegura su valor testimonial y garantizado el porvenir del pasado. Pero nada es estable en él, pues como documento y como monumento, como metáfora y signo recurrente de la memoria, el archivo sucede de forma circular, sin principio ni fin. Transitado una y otra vez, clasificado y reclasificado, siempre está sujeto a múltiples reinterpretaciones, a nuevas elaboraciones internas y a dimensiones cada vez más abrumadoras. Equipo: Patricia Vara, Simone Marin y David Zuera. Comisariada por Mayte Henríquez. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Épicas enanas’ (FN 17)

Pretende contribuir al estado generalizado de paranoia en el que se está instalado como público. Las preguntas que, como espectadores, se hacen cuando se entra a un museo, se inscriben en un espectro que va desde el valor pedagógico de la institución, hasta las estructuras de poder que allí operan. Artistas: Teresa Arozena, Tony Cruz, Equipo Neura, So a Gallisá, Werner Herzog, Pablo León de la Barra, Silvia Navarro y Ágata Gómez, Pérez y Requena, Zilia Sánchez, Beatriz Santiago. COFF: Hans Bellmar, Bernd & Hilla Becher, Tacita Dean, Candida Höfer, Evelyn Hofer, Dorothea Lange, Ana Mendieta, Allan Sekula, Lorna Simpson. TEA: PIC, Man Ray, Thomas Ruff; CFIT: Gerhard Richter. Colección Museo Municipal de Bellas Artes de Tenerife. Residencia Tarquis-Robayna: Adrián Alemán. Comisariada por Gilberto González. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Slide library (Biblioteca de diapositivas)’ (FN 17)

En el verano de 2016, Susan Dobson se topó con una biblioteca de diapositivas que iba a ser eliminada por la aparición y el auge de los archivos digitales. Le interesó el sistema de etiquetado y clasificación de las diapositivas, falto de actualización y mantenimiento durante largo tiempo, pues señalaba cambios en nuestra conciencia política, cultural, social y geográfica. El conjunto revelaba además un énfasis en el contenido histórico del arte occidental. Así, un solo país occidental contaba con más de cincuenta bandejas mientras que hasta ocho países no occidentales compartían una sola. Las fotografías realizadas por Dobson a partir de ese material cuestionan la capacidad de todo archivo de hacer justicia a la temática de que se ocupa, sobre todo en el transcurso del tiempo. l. Barthes, R. (1990) La Cámara Lúcida. Barcelona: Paidos Comunicación. Artista: Susan Dobson. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: todos los días del año, las 24 horas

Precio: entrada gratuita

‘La ciudad sumergida’

TEA presenta una exposición de collages de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). La ciudad sumergida es el título de esta muestra, que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Antológica de pintura ‘El Carnaval chicharrero IV’

La muestra incluye más de medio centenar de pinturas realizadas con diferentes técnicas como acuarelas, óleos y acrílicos. En ellas, una treintena de artistas plasman su particular visión del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, reflejando personajes, situaciones, máscaras y detalles que, en ocasiones, pasan inadvertidos. Está comisariada por Joaquín Castro San Luis. Las obras, en pequeño y medio formato, son en su mayor parte figurativas y recogen principalmente la alegría, el humor y el colorido de los disfraces, aunque algunos artistas también han optado por visiones menos conceptuales. La nómina de pintores que exponen sus obras en esta muestra está formada por Conrado Díaz Ruiz, Eduardo Yanes, Ciro Romero, Ariá, Miguel González, Cristóbal Garrido (Toba), Ivonne More, Teresa Rodríguez Solís, Celestino Mesa, Ana García-Ramos, Amelia Pisaca, Catalina Moldobanu-Giep, Domingo Vega, Ana María González Garrido, Jaime Graham, Alfonso Araquistaín, Pedro Rocha, Felipe Torres, Carlos Pallés, Florentina Pérez, Hugo Pitti, Dámaso Carillo, Antonio L. Portero, Candelaria Rodríguez, Francisco Arriaga Dehesa, Carlos Forte, Merche Aparicio, Meritchell, Lita (O. Delot), Dámaso Ávila, Nazaret Hernández, Julio César Ossorio y Davide Battaglia. La exposición podrá ser visitada hasta el día 28 de febrero.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00. Lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Mi tierra’, de Enrique de Armas

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge una exposición sobre los paisajes isleños, sus ciudades y naturaleza de la mano del reconocido pintor Enrique de Armas. Se trata de un artista tinerfeño nacido para pintar, graduado en la Escuela de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife y en la Escuela Politécnica de Aparejadores de La Laguna. A lo largo de su trayectoria como artista ha presentado diversas exposiciones, tanto colectivas como individuales. Su obra es producto de una constante superación en técnica. Su estilo, realista por excelencia, no abandona el conocimiento e incursión en las tendencias más modernas. Considera el dibujo como la base fundamental de un artista. Podrá ser visitada hasta el 28 de febrero.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 9.30-21.30

Precio: entrada libre

‘600 años de la fundación de la villa de San Miguel de Arcángel de Teguise’

Teguise conmemora en 2018 los 600 años de la fundación de la Real Villa de San Miguel Arcángel de Teguise, que se constituyó en capital de las islas, sobre el poblado aborigen de la Gran Aldea. Dentro de los actos programados, el Ayuntamiento de Teguise ha generado la exposición El arte de escribir y restaurar la memoria, 600 años de historia escrita, impulsada a través del área de Archivo y Patrimonio. Esta exposición se ha podido contemplar ya en la isla de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera. Del mismo modo, Teguise ha dado un paso más en la recuperación de la memoria escrita de la historia de Lanzarote y de Canarias con la firma de un convenio con el Cabildo Insular de La Palma. La muestra podrá visitarse en la sala general de la biblioteca municipal de Santa Cruz y podrá ser visitada hasta el 28 de febrero.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: todo el día

Precio: entrada libre

‘Calendario 2018. Каляндар’

Este calendario nace del concurso de pintura en la exposición Pintores InterArt. La artista bielorrusa Volha Belevets presentó varias acuarelas de varios fondos del museo y dos meses después, con la magia del personal del museo y la pintora, nace esta bella muestra que a su vez se convierte en el primer calendario de fondos museísticos que editamos para este #30AniversarioMuseoAlmeyda. Las láminas van dedicadas a parte de la artillería de nuestros fondos, en reconocimiento a su primer director y el director actual, artilleros los dos. Las doce acuarelas se presentarán junto A dos modelos de calendario para este 2018. Podrá visitarse hasta el 25 de marzo de 2018.

Lugar: Museo Histórico Militar de Canarias

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14.00; lunes cerrado

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘Diseño Sonoro’

Es una exposición que pone de manifiesto la relación entre la música y el diseño gráfico, con diferentes visiones y desde diversas perspectivas. A lo largo de la historia, la puesta en escena de una actuación, carteles promocionales, posteres o portadas de disco han jugado un papel destacado en la construcción de la identidad de músicos, compositores e intérpretes, así como en la transmisión de valores socioculturales relacionados con cada género musical. El diseño gráfico ha estado siempre muy presente en la música, recreando un imaginario visual y evocador que va mucho más allá de lo sonoro. A través de la cultura del diseño se construye un universo simbólico que forma parte consustancial de la propia música.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 9.00-14.00 y 17.30-20.30; sábados y domingos, 11.00-14.00; lunes cerrado

Precio: entrada libre