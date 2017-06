'CEPSA te acerca a la música' facilita hasta 15 conciertos de nivel en las islas

La compañía se une así a la pasión por la música en directo, presentando el único concierto de Juan Luis Guerra en Canarias, que contará, además, con la actuación de Orishas como artista invitado. Asimismo, la empresa será un destacado patrocinador de diversos conciertos del festival Mar Abierto, entre los que se encuentran Loquillo, Luis Fonsi, Carlos Vives, Maluma, David Bisbal, God Save the Queen y Barbara Hendricks.

Ocho artistas para 15 conciertos

Loquillo regresa con su disco Salud y Rock'n Roll los días 30 de junio en el Gran Canaria Arena y 1 de julio en el pabellón Santiago Martín de Tenerife.

Luis Fonsi, que sigue triunfando con su éxito mundial Despacito, lo hace los días 21 de julio en el anexo del estadio de Gran Canaria y el 22 en el recinto portuario santacrucero.

Carlos Vives pasará por Canarias dentro de su gira La fiesta de todos los días 4 de agosto en el anexo del estadio Gran Canaria y el 5 en el anexo del estadio Antonio Dominguez de Arona, en Tenerife.

La estrella latina del momento, Maluma, estará los días 8 de septiembre en el parking de Parque Marítimo de Tenerife y el 9 en el anexo del estadio de Gran Canaria.

El artista español David Bisbal, con su nuevo trabajo Hijos del mar, actuará el 15 de septiembre en el Gran Canaria Arena y el 16 en el pabellón Santiago Martín de Tenerife.

La mejor banda tributo del mundo, God Save the Queen, cantará los temas de Don’t stop me now los días 10 de noviembre en Gran Canaria y el 11 en Tenerife.

Por último, la soprano lírica e intérprete de jazz Barbara Hendricks dará dos conciertos: los días 24 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria y el 26 en el teatro Guimerá de Tenerife.

Además, CEPSA estará presente en el que será uno de los acontecimientos del verano, el único concierto de Juan Luis Guerra en Canarias, artista con más de 30 años de carrera y 30 millones de discos vendidos. Será el próximo 15 de julio en el Campo de Golf Adeje de Tenerife. Contará, también, con la actuación de Orishas como artista invitado.