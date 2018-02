El Festival de Fado de Canarias acoge en el Leal lagunero a tres figuras del género

El Festival de Fado de Canarias (Esfado 2018) se celebrará de nuevo en el Teatro Leal los meses de marzo, abril y mayo, con el patrocinio del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) del Ayuntamiento de La Laguna y la dirección de Folelé Producciones.

Esta segunda edición, que reflejará a través de ese género, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la influencia portuguesa existente en el archipiélago, estará protagonizada por Katia Guerreiro, Ricardo Ribeiro y Maria Emília. Todos los conciertos se celebrarán a las 20.30.

Esfado 2018 comenzará el 9 de marzo con la actuación de Katia Guerreiro, primera artista portuguesa en cantar en la Gran Sala de la Ópera de Lyon. Su carrera como cantante comenzó en 2000, con su participación en el concierto homenaje a Amália Rodrigues en el Coliseu de Lisboa. Público y crítico se rindieron a su interpretación de Amor de Mel, Amor de Fel y Barco Negro.

El festival continuará el 20 de abril con Ricardo Ribeiro, a quien en 2008 la revista británica lo denominó como The rising star of fado y dos años después, con la edición de Porta do Coração, fue aclamado por la crítica y sus pares como una de las mayores voces de su tiempo.

Esfado 2018 finalizará el 10 de mayo con la voz de Maria Emília, que, aunque nació en São Paulo, Brasil, siempre estuvo en comunión con ese género. Actualmente, se le puede escuchar en la casa de fado más prestigiosa de Lisboa, en el Clube de Fado en el Alfama.