‘Jazz en el Convento’ continúa este viernes con el trompetista Chris Kase 

Chris Kase Quartet ofrecerá el próximo concierto enmarcado en el ciclo Jazz en el Convento puesto en marcha por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) del Ayuntamiento de La Laguna y JAZZ todo el año, con el patrocinio de la Fundación CajaCanarias. La actuación se llevará a cabo el viernes 23 de febrero, a las 20.30, en el antiguo convento de Santo Domingo, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

El trompetista y compositor estadounidense Chris Kase reside en Madrid desde 1997. Ha actuado y grabado con artistas de jazz como The Mingus Big Band, Adam Nussbaum, Kenny Wheeler, Bob Mintzer, The Bird of Paradise Orchestra, Steve Coleman, Chick Corea, Steve Wilson, Al Foster, Grant Stewart, Bruce Barth, Conrad Herwig, Jacob Sacks, Jamie Baum, David Berkman, Perico Sambeat, Iñaki Salvador, Jorge Pardo y Don Braden, entre otros.

Actualmente, Kase mantiene una apretada agenda de actuaciones y grabaciones en todo el territorio nacional que compagina con sus actividades docentes como profesor de trompeta-jazz e improvisación en Musikene, el Conservatorio Superior del País Vasco. Además, forma parte de la Facultad de Música de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Madrid.