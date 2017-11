Tenerife y Gran Canaria podrán escuchar en directo a la banda Status Quo

Status Quo, una de las bandas universales en la música, estará oficialmente en mayo de 2018 en Tenerife y Gran Canaria dentro de la gira The last night of the electrics de la banda británica, en la que hacen un repaso a los grandes éxitos de toda su carrera.

El grupo actuará el 25 de mayo en el pabellón Santiago Martín de La Laguna y al día siguiente en el Gran Canaria Arena. Los puntos de ventas oficiales serán la página web legendslive.es para ambos conciertos, además de la web de venta de entradas Ticket Bell.

El pabellón Santiago Martín venderá entradas también pero solo para la actuación en Tenerife. Las entradas, que la productora activará el lunes día 20, oscilan entre 39 euros -la más económica- y 99 euros la premium (frente al escenario y con asiento).

Status Quo debutó finalizando la década de los sesenta con el rock psicodélico de la época y ejemplos como Pictures of matchstick men; sin embargo, títulos inolvidables para la historia del rock como Whatever you want, In the army now o Down down son las más recordadas de una banda que siempre hizo caso omiso alas modas que se iban imponiendo en el rock and roll.