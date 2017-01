‘Ven a Santa Cruz’ regresa el domingo, con rebajas y diversión

VIERNES 6 DE ENERO

PIT 2016

Con 35 actividades y atracciones para toda la familia, el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT 2016), el mayor de Canarias, afronta sus últimos tres días de apertura. Ocupa, como en años anteriores, la totalidad de la superficie del Recinto Ferial de Tenerife, tanto la gran nave como la sala multiusos, lo que permite que los visitantes puedan disfrutar con comodidad de todas las atracciones.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.00-20.00

Precio: nueve euros

Proyección de cine

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta Gimme danger (2016), desde el viernes 6 hasta el domingo 8, un documental de Jim Jarmusch. Esta película narra la epopeya de The Stooges, uno de los grupos de rock más importantes de todos los tiempos. Se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en español. No recomendada para menores de 12 años.

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: entrada general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’

Se trata de una sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que el visitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilusiones. En ella se expone la base científica del ilusionismo y se invita a conocer cómo se consigue la sensación de que lo imposible resulte probable ante los ojos humanos. En la muestra, completamente interactiva, no faltan experimentos y trucos.

Lugar: carpa en la avenida de Francisco La Roche

Horario: 12.30-14.00 y 17.00-21.00

Precio: gratuito

SÁBADO 7 DE ENERO

Festival de Música de Canarias

La Mahler Chamber Orchestra (MCO) inaugura este sábado el Festival de Música de Canarias en Santa Cruz. Conocida por su pasión y creatividad y fundada en 1997 con la visión compartida de ser un ensemble libre e internacional, es un colectivo nómada de músicos excepcionales con 45 miembros de 20 países diferentes. Estos se juntan para realizar giras por Europa y el resto del mundo. Dirigida por Jakub Hrusa, tiene como violinista a Frank- Peter Zimmermann, e interpretará las obras Chamán, de Gustavo A. Trujillo; Concierto nº 1 para violín, de S. Prokofiev, y Nature, life and love, de A. Dvorak

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.30

Precio: desde 25 euros

PIT 2016

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’

Danza-teatro

Danza-teatro de las compañías de Joel Angelino y Danza Studio 54, que presentan Secretos de la India, una coreografía de Eduardo Téllez con texto, actuación y dirección general de Joel Angelino.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: ocho euros

Teatro-comedia

Interpretación de la comedia Sacrilegio. El origen del pecado, de Leonardo Abreu, dirigida por Aldo Tejera y protagonizada por Elizabeth Morales, María Laura Madero y Verónica Núñez.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Escena

Actuación teatral con el título El sexo sentido, en la que Joel Angelino interpreta a siete personajes.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 22.30

Precio: ocho euros

DOMINGO 8 DE ENERO

‘Ven a Santa Cruz’

Rebajas en el comercio, restauración y actividades (títeres, pasacalles, globoflexia, teatro…) para toda la familia en esta jornada de apertura dominical, la primera del nuevo año. Para más información: http://bit.ly/vensantacruz.

Lugar: zona centro de la capital

Horario: 10.00-20.00

Precio: gratuito

PIT 2016

‘Oz Mundo Mágico’

El mago Oz (David Borrás) y la bruja buena (Yasmine) y sus números mágicos trasladan a un mundo de fantasía.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.00

Precio: cinco euros

Teatro

Representación de la obra Uno más y… la cuenta, un brindis por la felicidad, dirigido por Crisol Carabal y protagonizado por Crisol Carabal, Elizabeth Morales y Elisa González.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: ocho euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Más información en http://palmetumtenerife.es.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar de salida: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Exposición de ilustradores canarios

La muestra, que incluye más de medio centenar de obras, lleva por título Los personajes visten, calzan… cuentan, y su fuente de inspiración han sido diferentes relatos y cuentos. Se podrá visitar hasta el 31 de enero de 2017.

Lugar: Biblioteca Municipal Central

Precio: gratuito

‘Homenaje a Luis Cola Benítez’

Exposición en homenaje al recientemente fallecido cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, Luis Cola Benítez. Se podrá visitar hasta el 15 de enero.

Lugar: Biblioteca Municipal Central

Precio: gratuito

‘Un paseo por India’

Exposición Un paseo por India, del artista Ankor Ramos. El autor intenta mostrar un ápice de las personas y la cultura de India. Inaugurada el 2 de diciembre, podrá visitarse hasta el 8 de enero.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Precio: gratuito

‘Crisis? What crisis?’

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la exposición Crisis? What Crisis? (¿tiene forma la catástrofe?), comisariada por Ramón Salas y Beatriz Lecuona. Los artistas que intervienen son Chami An, Alejandro Castañeda, David Ferrer, Laura González Cabrera, Alejandro Gopar, Lecuona y Hernández, Ubay Murillo, Fernando Pérez y Ricardo Trigo. Cuenta con los artistas invitados Alby Álamo, Moneiba Lemes y Pérez y Requena. Crisis? What Crisis? podrá visitarse hasta el 12 de marzo de 2017, de martes a domingo y de 10.00 a 20.00.

Precio: gratuito

‘Tierra de sombras’

TEA Tenerife Espacio de las Artes alberga la exposición de fotografías Tierra de sombras, de Roger Ballen (Nueva York, 1950), uno de los fotógrafos más influyentes e importantes del siglo XXI. La muestra, organizada por el Centro de Fotografía Isla de Tenerife, adscrito a TEA, en colaboración con el Dr. Guislain Museum de Bélgica, reúne 35 obras en blanco y negro del autor estadounidense. Pertenecen a distintas series, especialmente House y Asylum of the birds. Tierra de sombras se podrá visitar en este centro de arte contemporáneo del Cabildo hasta el 5 de marzo de 2017, de martes a domingo y de 10.00 a 20.00.

Precio: gratuito

‘No todo iba a ser retórica’

Daniel de la Guardia, considerado uno de los jóvenes talentos con mayor proyección en el archipiélago, presenta en No todo iba a ser retórica, que permanecerá abierta al público hasta el 2 de febrero de 2017. Es una nueva serie de piezas elaboradas en diferentes técnicas, con predominio del óleo en sus distintas facetas.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Precio: gratuito

‘El espacio y el hombre’

Muestra del ya fallecido artista tinerfeño Pedro González, con el título genérico El espacio y el hombre. En su doble faceta de pintor y profesor de la Facultad de Bellas Artes, Pedro González tuvo una enorme influencia en la pintura canaria de los últimos cincuenta años, por su excelente dominio del oficio y por su comprensión profunda y moderna del espacio pictórico.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Precio: gratuito

‘Oscar Domínguez en Checoslovaquia’

TEA Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta, hasta el próximo 30 de abril, la muestra del artista tinerfeño universal Óscar Domínguez, que se centra, en esta ocasión, en su etapa en Checoslovaquia, entre los años 1946 y 1949.

Precio: gratuito