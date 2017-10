Las caderas al ritmo de los 50

Para muchos, los 50 es la década prodigiosa, es la constatación de que un tiempo pasado fue mejor, el anhelo casi contante por una música y por un estilo de vida. En eso está desde hace mucho tiempo el colectivo Vulcan Rocker Tenerife, organizando anualmente un festival músico-cultural con el que revivir todo aquello que hizo grande a la época dorada de mitad del siglo pasado.

Así, en este 2017, el Hotel Panorámica Garden de Los Realejos volverá a servir como marco para la celebración del Festival Tenerife 50’s Rock&Roll. Desde aquí, y escalando en el calendario hacia años pasados, han pasado ya tres lustros, quince ediciones de festivales en los que el baile, la música y la cultura de los 50 encuentran su apogeo en la isla del Teide.

En esta ocasión, la cita se llevará a cabo del 12 a 14 de octubre, fechas en las que se podrá disfrutar de ocho formaciones musicales, muchas de ellas de proyección internacional, y de diferentes djs.

La organización ofrece la oportunidad a los asistentes de participar en todas las acciones programadas por el precio de 25 euros, mientras que cada una de las actividades unitarias tendrá un precio de 10 euros. Además, como es habitual, los interesados pueden reservar habitación en el mismo Panorámica Garden para pasar allí el fin de semana. El año pasado se completaron todas las habitaciones y los responsables del festival confían en que en esta nueva edición se pueda repetir el mismo logro.

Acorde con lo que es la filosofía del Festival, un año más los asistentes a esta intensa muestra que se celebra en el municipio norteño de Los Realejos disfrutarán de una valiosa muestra de sonidos rock and roll, rockabilly, rythm and blues… además de la habitual Hawaian Party.

La estructura del festival no se sustenta sólo en su oferta musical, sino que además contará con una pareja de maestros del baile que enseñarán a todos los interesados los distintos estilos vinculados al Rock and Roll; y una artista de burlesque que mostrará, en varios pases, la calidad de su espectáculo. También habrá stands temáticos para ambientar el festival: peluquería, maquillaje, discos y ropa rockin.

La cita comenzará en la noche del jueves (este día con entrada gratuita), con la actuación de Rockin Balboas y Dj Noobby’s Record Hop. Los balboas serán este año la única representación tinerfeña. Ellos llevan varios años recorriéndose los distintos escenarios de las Islas con su repertorio lleno de canciones del mejor rockabilly español y del movimiento Teddy Boys británico, siempre con su especial forma de entender esta música y con la virtud de hacer temas propios en distintos idiomas. Actualmente, la banda está formada por Gustavo (guitarra), Andrés (vocal y acústica), Ubay (batería) y Jacob (contrabajo).

La jornada del viernes dará inicio a las 21:00 horas y se mantendrá activa hasta las 04:00 de la madrugada, con la actuación de tres grupos, Brave Missy & The Cavaliers (Gran Canaria), Del Prince & The Kings of Rythm (Madrid) y Don Diego Trío (Italia) y dos dj, Big Vinnie y Be Boop.

Don Diego, en su formación trío, es una de las grandes referencias de este festival y llega hasta Tenerife después de haber ofrecido más de 200 actuaciones en directo. Nacido en 1975, comenzó a tocar la guitarra clásica muy joven (en 1986), pero al igual que muchos jóvenes en la década de los 90 pronto se decantó por el rock y el blues.

En 1994 fundó el Adels, primero como un power trio orientado a un sonido rockin-blues de Texas, y luego, a lo largo de los años, empezó con el neo-rockabilly, llegando a ser conocido y apreciado por toda Europa. Tocó en esta banda hasta los primeros meses de 2014, cuando decidió centrarse en su propio proyecto.

Don Diego es también es un maestro de swing manouche y rockabilly tradicional (en el primer estilo tocó en el grupo Golden Era Quartet y en el segundo con el trío clásico Rockin ‘D and the Fabolous Roosters). Con él, el Festival llegará a su máximo apogeo en la noche del viernes a la espera de la larga jornada del sábado.

Así, el día 14 de octubre el Hotel Panorámica Garden de Los Realejos volverá a acoger un largo día de música y diversión. La actividad comenzará con la Hawaian Party a las 12:00 horas. Allí, además de un taller de baile a cargo de C&L Jitterbugs (Carlos y Lola Barquero), se podrá disfrutar de los conciertos de Marcos Sendarrubias (Madrid) y Saint Peter Square (Sevilla) y la sesiones de DJ Perra Mala y DJ Paca.

Ya por la noche, el festival continuará a partir de las 21:00 con los conciertos de Hi-Way Ramblers (Madrid) y Doghouse Sam & His Magatones (Bélgica), y los dj Big Vinnie y Nobby’s Record Hop.

Sendarrubias, veterano incombustible

Desde Madrid llegará hasta el norte de Tenerife Marcos Sendarrubias, uno de los veteranos incombustibles de le escena española que cuenta con un holgado bagaje. Desde 1995, ha sido el frontman de The Nitemares, The Moon River Trío, Donald Reagans o en su proyecto paralelo The Del Prince. Ahora lidera su propio proyecto, además de ser colaborador habitual de Radio 3 en su programa El Sótano; en su vertiente polifacética, también ha escrito artículos musicales para las publicaciones Sometime Somewhere y Nuestros discos favoritos; siendo además parte fundamental durante la elaboración del libro Rockin Spain, de Antonio Alay.

Así se presenta el propio Sendarrubias: “Lo que más me gusta como artista es componer e interpretar canciones. Como norma en mi vida como artista, estas canciones con las que me subo a los escenarios están sujetas a los patrones clásicos del pop y el rock & roll de las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado”.

Sobre este último tramo de su carrera, en el que ha decidido moverse en solitario, el madrileño expresa con claridad que ni mucho menos es la mejor manera de afrontar el reto de la música, pero sí quizás la más efectiva: “No se puede decir que se vaya más cómodo o más ligero por estar en solitario, porque el peso de todo recae en uno mismo. Pero es la mejor manera que considero para poder conseguir mis objetivos. De mis periodos como integrante de una banda echo de menos la regularidad en el trabajo. Sobre todo, y por encima de todo, echo de menos el ritual del local de ensayo”.

¿Cómo es ese proceso íntimo de Sendarrubias en el que se dan vida a nuevas canciones? “No tengo ninguna fórmula para componer, aunque en la mayoría de los casos me viene una melodía de forma fortuita, o leo, o veo algo que me provoca interés y voy tirando del ovillo hasta tener una canción”.

Desde la década de los 90, fiel a un mismo estilo, a una música, a una forma de ver y pensar la vida: “Creo que es desde que comencé en la música mis cambios han sido más bien pocos, la verdad. Reconozco que la vida de un músico da para mucho, y evoluciona, investiga, fusiona…….No es mi caso. Vengo haciendo lo mismo desde el principio. Si acaso la madurez y la experiencia consiguen que los temas terminen más pulidos, mejor trabajados. Al fin y al cabo hago lo que más me gusta. Para mí la década de los 50 tuvo muchas cosas especiales. Empezando por la música y cómo afectó a la sociedad. El rock & roll cambió el mundo y la juventud empezó a ser tenida en cuenta, principalmente por ser un potencial económico importante”.

Sendarrubias estará dentro de un intenso festival que a lo largo de tres días ofrecerá más de 20 horas de música con todo lo mejor movimiento rocker de la década de los 50, para mover las caderas, para alimentar el espíritu.