Las 32.000 entradas para ver a Aerosmith en Tenerife salen a la venta este viernes

La mítica banda estadounidense Aerosmith se despide de los escenarios europeos con la gira Aero-Vederci Baby Tour, cuyo último concierto tendrá lugar en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz del Tenerife el próximo 8 de julio, a las 22.00. Las localidades saldrán a la venta este viernes, 30 de diciembre, a las 9.00 (hora canaria), a través de la página entrees.es y en distintos puntos venta de la isla a un precio que oscila entre los 69 y los 149 euros.

El concierto, que ha sido confirmado esta misma semana, llevaba negociándose varias semanas, tal y como ha explicado Alfredo Luaces, director de Relaciones Internacionales de la Fundación CajaCanarias, promotora de esta cita que "colocará a Tenerife de nuevo en el circuito musical internacional". Lo que terminó de decidir a la banda, ha explicado Luaces, fue la posibilidad de que, una vez concluida la gira, pueda descansar unos días allí donde la han terminado. "De hecho, Steven Tayler tiene previsto quedarse unos días en la isla después del concierto", ha añadido.

El grupo, autor de canciones tan célebres como Crazy, I don't want to miss a thing o Move on, actuará en la capital tinerfeña ante 32.000 personas, un aforo que, según Luaces, "es algo justo, pero encajaba con el tipo de concierto que la banda ya había planeado en su gira".

La producción musical correrá a cargo de la empresa New Event, aunque participarán varias firmas canarias. El caché del grupo se eleva hasta los 1,5 millones de euros, mientras que los gastos de producción ascienden a dos millones. Sin embargo, según Luaces, "se crearán varios puestos de trabajo directos e indirectos y esperamos que la cita tenga un gran impacto económico en la isla".

El consejero de Turismo en el Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé, ha señalado que otras citas similares, como el concierto de Metallica en Madrid (2014) o el último de Coldplay en Barcelona, ambos con un aforo similar al que tendrá Aerosmith en la isla, "produjeron un impacto económico de entre siete y nueve millones de euros, y crearon cientos de puestos de trabajo, además de impulsar la ocupación hotelera, la restauración y los diferentes servicios de las ciudades donde tuvieron lugar".

El Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz colaborarán con la promoción del concierto, ya que, en palabras del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, "debemos aprovechar este acontecimiento para promocionar la ciudad, no solo en el ámbito turístico sino también en el musical". Organizar un acontecimiento como este, con un aforo tan elevado, "es todo un reto, pero ya estamos acostumbrados en Santa Cruz, donde cada año realizamos una cita tan multitudinaria como el Carnaval", ha concluido.