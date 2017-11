Binter Cabo Verde prevé aumentar el 40% su número de pasajeros en el archipiélago africano en 2018

La aerolínea Binter cumple este fin de semana el primer aniversario con sus operaciones en las rutas internas de Cabo Verde, país donde espera finalizar el año con un total de 300.000 pasajeros y estos prevé incrementarlos el que viene hasta los 425.000, lo que supondrá un aumento del 40%.



El presidente de Binter, Pedro Agustín del Castillo, ha hecho este balance en rueda de prensa en Praia al celebrar el primer año de operaciones de Binter Cabo Verde, que comenzó a prestar servicio en ese archipiélago con una oferta de rutas que entonces se limitaba a las tres islas más pobladas. Desde hace ya meses, estas se extienden a las siete que cuentan con aeropuerto: Santiago, Sal, San Vicente, Buena Vista, Fogo, Mayo y San Nicolás.



Acompañado del ministro de Economía y Transportes del Gobierno de Cabo Verde, José Gonçalves, y del presidente de la Cámara Municipal de Praia, Óscar Santos, el presidente de Binter ha destacado lo mucho que ya ha crecido la filial de Cabo Verde en tan solo un año, pues ha pasado de operar vuelos entre tres islas a ofrecer nueve rutas.



Pedro Agustín del Castillo ha asegurado que se han incrementado las frecuencias interinsulares hasta llegar a una oferta de asientos de 45.000 plazas al mes, lo que permitirá cerrar 2017 con unos 300.000 pasajeros.



En este año, Binter se ha dotado en Cabo Verde de 116 empleados, a los que próximamente se sumarán otros 20 para reforzar las áreas de tripulaciones, operaciones en tierra y atención al cliente. Además, ha implantado el mismo modelo de negocio que gestiona en Canarias, logrando una puntualidad de los vuelos en torno al 90% en los últimos meses, precisó el presidente de la aerolínea.



El director general de Binter Cabo Verde, Raúl Zapico, ha explicado que la previsión de un incremento del 40% en el número de pasajeros se sustenta en que la compañía es la única que opera entre las islas desde que hace unos meses se retiró la estatal TACV y también porque se calcula que el mercado del país africano, tanto el internacional como el doméstico, está creciendo a un ritmo del 15% anual.



Zapico ha resaltado que en un año Binter Cabo Verde ya cuenta con tres aviones que realizan nueve rutas, a pesar de que, según ha reconocido, volar en estas islas no es tan fácil como en Canarias debido a las condiciones de los aeropuertos y la meteorología, circunstancias que, sin embargo, no han sido obstáculo para que la compañía logre un 90% de puntualidad y un 98% de regularidad en los vuelos.



En este año de operaciones, Binter ha tenido que adaptarse a aeropuertos con menos medios que en Canarias y con algunas pistas a las que no se puede volar por falta de visibilidad si entra calima (polvo del Sahara). Pero también ha habido algunas anécdotas relacionadas con la falta de puntualidad de su anterior competidor, que había acostumbrado a los viajeros a no llegar a la hora al aeropuerto, porque los vuelos siempre salían bastante más tarde.



Respecto a las ocupaciones de los aviones, ha informado de que en términos anuales la ocupación media está en el 68%, aunque espera que en noviembre y diciembre suba y se sitúe en el 72%, porcentaje que sería similar al registrado en Canarias.



Según ha avanzado el director general de Binter Cabo Verde, la intención de la compañía es mejorar e incrementar las rutas entre islas, ya que hay trayectos como el de Sal a San Felipe o el de San Vicente a Boa Vista que por el momento no se cubren.



Binter Cabo Verde también prevé abrir dos rutas internacionales desde el aeropuerto de Praia a las capitales de Senegal y Guinea Bissau, con dos vuelos semanales que pueden estar operativos a lo largo del primer trimestre del próximo año.



Además, a partir del próximo me de diciembre, Binter, que ha invertido hasta el momento en Cabo Verde doce millones de euros, ofertará una nueva ruta entre Canarias y Cabo Verde, de forma que, además de los martes y viernes, también habrá vuelo los domingos.



El ministro de Economía y Transportes del Gobierno de Cabo Verde, José Gonçalves, ha comentado que la entrada de Binter Cabo Verde se produjo cuando el Gobierno consideró que la aerolínea estatal TACV tenía graves dificultades financieras que hacían casi imposible su sustento.



Así, la TACV abandonó los vuelos interinsulares a los pocos meses de la llegada de Binter a Cabo Verde para intentar volcarse en sus rutas internacionales, que está coordinadas con las rutas que ofrece Binter entre las islas caboverdianas.



Para el ministro, la llegada de Binter es "una solución creativa" que permite la conexión aérea en el archipiélago, donde se le considera "como una compañía de Cabo Verde" que está generando riqueza y puestos de trabajo.



José Gonçalves ha valorado la estrategia comercial de la aerolínea a través de los bintazos (campañas de promoción de vuelos a precios reducidos, de hasta 2.000 escudos, el equivalente a 20 euros), algo "inimaginable" hasta el momento.



El presidente de la Cámara Municipal de Praia, Óscar Santos, ha afirmado que Binter, que no solo ha comenzado ya a caminar en Cabo Verde sino que "está corriendo", es una empresa que ofrece garantías en los vuelos interinsulares y además permite viajar a Canarias sin pasar por Portugal.



Tras la rueda de prensa de conmemoración del primer año de Binter en Cabo Verde, los representantes de la compañía canaria han firmado un convenio con el Ministerio de Educación para la creación de aulas tecnológicas en varias escuelas, en las que se instalarán ordenadores e impresoras, herramientas que no disponen por falta de recursos.