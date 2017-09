Carlos Alonso apuesta por un turismo que crezca "de forma inteligente y sin poner límites"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, se ha mostrado este jueves a favor de que el turismo siga creciendo en la isla, pero "inteligentemente y sin poner límites", con el fin de ir "generando valor, empleo y felicidad".

En una jornada profesional que ha servido para conmemorar el 25 aniversario de Turismo de Tenerife y que ha reunido a representantes de las principales cadenas hoteleras del país, ha descrito al turismo como un sector que "intenta dar felicidad y, siendo felices", en el caso concreto de Tenerife se ha hecho desde la unión del sector público con el privado.

En ese sentido, ha valorado el equipo humano de Turismo de Tenerife, cuya "clave" es que trabajan "siendo felices" por "sacar adelante" a su isla.

La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, ha dicho que el reto de España pasa por "gestionar el éxito" del turismo, una industria "muy competitiva" y en la que hay que "combinar" los derechos y deberes de turistas y residentes para hacer "compatible" el desarrollo económico con la sostenibilidad

En ese sentido, ha comentado que ninguna política se puede diseñar "sin tener en cuenta el turismo", especialmente en Canarias, donde representa el 34% del PIB y casi el 40% de los empleos. Por ello, ha pedido "más implicación institucional" para aplicar medidas que favorezcan al sector.

Asián ha señalado también que Turismo de Tenerife representa "25 años de eficacia", y la isla, un "ejemplo" de renovación de un destino turístico maduro.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, ha comentado que otros destinos turísticos "envidian" la forma de trabajar de Turismo de Tenerife por la vinculación entre lo público y lo privado, con un equipo muy profesional con el que "da gusto trabajar".

Ha dicho también que las cifras "no deben nublar la vista", ya que el objetivo sigue siendo "dar cada vez mejores servicios" y "contribuir a la felicidad" de los visitantes, al tiempo que ha mostrado su preocupación por la "turismofobia" que se extiende por algunas zonas de España porque "se ha roto el equilibrio" entre el uso turístico y el residencial.

Marichal ha incidido en que el alquiler vacacional "no es economía colaborativa, sino un negocio más" que debe cumplir con la normativa, y por ello, ha pedido a las instituciones que sean "inteligentes y no crucen la delgada línea que rompe la pacífica convivencia". "El agua y el aceite no ligan", ha comentado.

Rememorando a Adán Martín

El presidente de Puertos de Tenerife, Ricardo Melchior -anfitrión del acto-, ha señalado que los cruceros cerrarán este año con un crecimiento del 3% en el puerto de la capital y con unas expectativas del 12% el próximo año, lo que implicaría la llegada a la ciudad de más de un millón de cruceristas.

Además, ha señalado que en un plazo de un mes la nueva terminal de cruceros se inaugurará, una vez estén colocadas las pasarelas que permiten a los turistas desembarcar, que "ya están en camino".

Melchior ha recordado al expresidente del Cabildo Adán Martín como impulsor de Turismo de Tenerife, un instrumento "innovador" desde su nacimiento, marcado por la "flexibidad" a la hora de tomar decisiones en un sector cuya demanda cambia constantemente.