"El papel de Guía de Isora es el desarrollo de un modelo turístico ordenado y de primer nivel, evitando las masificaciones"

José Miguel Mesa es el responsable del área de Urbanismo y Desarrollo Turístico en el Ayuntamiento de Guía de Isora (Tenerife), un municipio en el que gobierna el PSOE y Pedro Martín es alcalde.

Mesa acudió a Fitur junto a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, en alianza con otros cuatro ayuntamientos de las islas, y ahora hace balance de lo allí visto: traslada sensaciones y aprendizajes de la experiencia de enero pasado en Madrid.

Antes de que usted valore el papel de Guía de Isora en Fitur, con los resultados obtenidos, sí me gustaría que indicara qué fue lo que más le sorprendió en esta edición de la muestra madrileña que tenga utilidad o aplicación en el municipio que usted representó en el Ifema.

Lo más que me sorprendió fue la gran acogida que tuvo el estand [de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias] por los profesionales del sector durante los días de la feria. Prácticamente no había tiempo para otras funciones que no fueran las de atender a los medios de comunicación y a los agentes que se dieron cita en nuestro estand atraídos por la potencialidad turística de esos cinco municipios en Canarias [Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán y San Bartolomé de Tirajana]. Respecto al material de aplicación en el municipio, el tiempo no fue suficiente para poder acudir a otros estands y evaluar el contenido que estos ofrecen; sin embargo, debemos continuar mejorando todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y adaptar nuestros contenidos al móvil. Esto será elemental en el corto plazo.

¿Qué ventajas otorgó el hecho de disponer de un estand de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, a la que pertenece Guía de Isora? ¿Qué actividades se gestionaron desde ese espacio y con qué impactos?

Sobre todo sirvió para tener espacio suficiente en el que poder atender cómodamente las reuniones, la realización de presentaciones... También fue un espacio muy utilizado por el sector profesional de nuestros municipios (hoteleros, empresarios…). Por ejemplo, valió para algo tan sencillo como poder disponer de un soporte digital en el que mostrar mediante vídeos o imágenes las bondades de nuestros municipios.

¿Solo se trae buenas noticias de Madrid o quizá hizo las maletas de regreso con alguna incertidumbre?

La incertidumbre debe ser una constante y más cuando trabajamos en un sector tan sensible y cambiante como es el turismo. Debemos continuar trabajando en ofertar un destino de primer nivel. No solo vale con salir a las ferias para promocionar. Nuestro trabajo está en casa día tras día, en cuidar nuestros espacios urbanos, en mejorar la seguridad, en continuar trabajando en la formación y, sobre todo, en ser amables.

Destinos como Turquía y Egipto comienzan a retomar su fuerza y esto se verá reflejado en la disminución de turistas durante el año en curso; sin embargo, habrá que analizar si esa prevista disminución va en consonancia con los ingresos que se generen. Aún es pronto para dar respuestas, pero, si esa disminución implica que turistas de mayor poder adquisitivo nos visiten, bienvenidos sean. Somos un destino muy competitivo y no debemos vendernos a cualquier precio.

Visto lo mostrado por Fitur en 2018, ¿qué papel le toca a Guía de Isora en el turismo del sur de Tenerife, de esta isla y de Canarias en general? ¿Se pueden diferenciar y llegar a ser aún más singulares?

El papel de este municipio es la ejecución de un modelo turístico planificado y ordenado con proyectos de primer nivel, evitando la masificación y creando un ambiente de armonía entre la población local y nuestros visitantes.

¿Cómo ve ahora el futuro del turismo de masas en Canarias y cómo el segmento vinculado a las experiencias y a los servicios hoteleros de extrema calidad?

Bajo mi punto de vista, el concepto de turismofobia no se aplica en Canarias, ni debemos vendernos a cualquier precio y mucho menos volver a la masificación. Ofrecemos un destino seguro, un clima inmejorable, con unas condiciones orográficas únicas, las cuales nos permiten disfrutar de mar y montaña dentro del territorio insular. Hay una oferta gastronómica diferenciada con presencia de importantes productos locales… El turista del siglo XXI domina toda la información antes de llegar al destino y decide visitarnos para vivir la experiencia que este le otorga, con lo cual debemos ser capaces de ofertar aquello que nos identifica como destino turístico.

¿Qué tiene Guía de Isora que no ofrecen los municipios vecinos: Santiago del Teide, Adeje y Arona? ¿Son espacios complementarios?

Es un municipio turístico únicamente enfocado a proyectos turísticos de primer nivel, con una destacada oferta cultural y la posibilidad de la práctica deportiva los 365 días del año, así como una relevante oferta gastronómica con la presencia de restaurantes con estrellas Michelin. Es el conjunto de características y singularidades de cada municipio el que hace posible que Tenerife sea un destino de primer nivel.