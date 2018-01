Inspección de Trabajo tacha de "enormemente desafortunada" la frase del líder empresarial que dijo "el que se deja explotar es porque quiere"

Las ya famosas declaraciones del presidente de los empresarios hoteleros en la provincia tinerfeña (de la patronal Ashotel), Jorge Marichal, no dejan de tener réplicas de propios y extraños, y todas se canalizan en una misma línea: la de echarse las manos a la cabeza o criticar lo que para prácticamente todo el mundo ha sido una enorme salida de tono. Así mismo también lo ha visto este miércoles el jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Trasobares.

Hay que recordar que Jorge Marichal afirmó en una entrevista reciente (de este domingo) publicada en el rotativo El Día, de Santa Cruz de Tenerife, que "e n este país [España] hoy, el que se deja explotar es, quizás seré muy duro y no quiero decirlo, pero es porque quiere, pues estamos supercontrolados".

Jorge Marichal, presidente de Ashotel, en una imagen de archivo

Ante ese postulado empresarial, José Trasobares, en una entrevista concedida a Radio Club Tenerife-Cadena SER esta mañana de miércoles, ha dicho, tras ser preguntado por el periodista Juan Carlos Castañeda: "Bueno, pues me deja usted perplejo (...)". Más tarde, tras considerar a Jorge Marichal como una "persona prudente, sensata y dueña de sus palabras", afirmó utilizando una frase en condicional: "Si las declaraciones son como usted las matiza [la frase de la polémica ha sido reconocida en toda su extensión y en una nota de disculpas por el propio Marichal], yo, como jefe de la Inspección de Trabajo, no solo no las comparto, sino que me parecen enormemente desafortunadas".

Luego, el jefe de la Inspección de Trabajo explicó algo que a todas luces parace evidente, y es por qué muchos empleados no se atreven a denunciar las irregularidades laborales que a veces les afectan. A este respecto, Trasobares enunció que "el trabajador con derechos conculcados por un empresario abusador no tiene muchas opciones porque, entre otras razones, probablemente aguante para conservar su trabajo. Por eso estamos nosotros", remató el funcionario público.