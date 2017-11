Ricardo Melchior está seguro de que Madrid autorizará la planta regasificadora en el puerto de Granadilla

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, ha asegurado este lunes que los puertos de Gran Canaria y Tenerife forman sinergias "importantes" en el Atlántico, y ha añadido que no son competidores entre sí. Mechior también dijo que está seguro de que el Gobierno central autorizará la instalación de la planta regasificadora de Enagás en el puerto de Granadilla.



Antes de reunirse con la junta directiva de la Confederación Provincial de Empresarios (CEOE) de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior sostuvo en declaraciones a los periodistas que los competidores de los puertos de Gran Canaria y Tenerife están en Australia, Singapur o en otros lugares del mundo.



Melchior se ha reunido con los miembros de la CEOE para hablar del sistema portuario en Tenerife y de la puesta en marcha del puerto de Granadilla, y ha recordado que en esta infraestructura se ubicará la regasificadora.



El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife está seguro de que el Gobierno central autorizará la instalación de una planta regasificadora en el puerto de Granadilla, ya que, ha declarado, las pegas puestas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) se deben a que se ha tardado mucho tiempo en gestionar los permisos y, por eso, es preciso actualizar los datos.



Destacóasimismo que el puerto de Granadilla ofrece en la actualidad casi dos kilómetros de muelle y este año dispondrá de un dique flotante que será el mayor de Canarias, ya que en los muelles de las islas se pueden reparar barcos de hasta 150 metros. Con el de Granadilla habrá para casi 300 metros de eslora.



Ricardo Melchior ha subrayado que el proyecto de un puerto en Granadilla es de hace muchos años para cuestiones como reparación naval, y ha añadido que con ese puerto las plataformas petrolíferas no desaparecerán del puerto de la capital tinerfeña, pero habrá muchas menos en la capital.



Otra ventaja del puerto de Granadilla, ha señalado Ricardo Melchior, es que permitirá descargar en esas instalaciones aerogeneradores de gran capacidad, cuyas torres y palas no pueden pasar por carretera debido a que no caben en los túneles de Güímar.



El presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, ha dicho que el puerto de Granadilla es una infraestructura "largamente deseada" por los empresarios, y se ha mostrado convencido de que servirá para dinamizar la economía de la isla y facilitará, entre otras cuestiones, el desarrollo de la energía eólica en la isla.