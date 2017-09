Más de 300 turistas rusos pueden quedarse atrapados en Tenerife tras el cese de actividad de VIM Airlines

Más de 300 turistas rusos pueden quedarse atrapados en Tenerife después de que la aerolínea VIM Airlines, que debía devolverlos a su país, cancelara todos sus vuelos, incluido el que debe salir este viernes desde la isla con destino a Moscú, ha confirmado a Efe el turoperador ruso Tez Tour.



A falta de un día para que cientos de turistas concluyan su estancia en la isla canaria, ni los turoperadores que los llevaron hasta allí ni tampoco las autoridades rusas han sido capaces de hallar una solución para evitar que se queden en tierra, ha explicado Larisa Ajánova, directora de relaciones públicas de Tez Tour.



La agencia de la aviación civil rusa (Rosaviatsia) ha confirmado que los vuelos regulares al extranjero de VIM Airlines no entran en el programa de emergencia para cubrir con aviones de otras compañías las rutas que realizaba la aerolínea arruinada, que suspendió esta semana toda su actividad al carecer de recursos financieros.



Los turoperadores que tienen a sus turistas en Tenerife, entre ellos algunos de los principales del país como Natalie Tours y Tez Tour, aseguran que ninguna otra aerolínea, el menos en Rusia, tiene en la actualidad un avión libre para hacer un vuelo de ida y vuelta hasta Canarias.



"Cualquier compañía aérea tendría que sacar un avión de otra ruta para 24 horas y en estos momentos nadie en el mercado tiene esa posibilidad", ha advertido Ajánova.



Si nadie lo remedia, los turistas rusos que se quedarán este viernes colgados en Tenerife deberán esperar una solución o volver a Rusia por sus propios medios, algo que puede tener un coste de entre 300 y 950 euros, dependiendo de si vuelan con escalas o en el vuelo directo que ofrece la aerolínea de bandera rusa Aeroflot.



VIM Airlines anunció la cancelación de su actividad hace tres días tras admitir una "difícil situación económica", por la que ha perdido acceso a créditos y los servicios prestados por aeropuertos.



Tras el anuncio, la Agencia Federal del Turismo (AFT) rusa estimó que alrededor de 30.000 turistas rusos pueden quedarse atrapados en el extranjero si los pertinentes órganos estatales no buscan rápidamente una solución.



La Asociación de Turoperadores de Rusia ha advertido de que los operadores ya han pagado a VIM Airlines el traslado de sus clientes, por lo que no podrán devolver con sus propios medios a tantos turistas sin poner en riesgo su propia capacidad operativa.



VIM Airlines, que el año pasado transportó a unos dos millones de pasajeros, cubría decenas de vuelos semanales y volaba a algunos de los destinos turísticos más populares entre los turistas rusos, entre ellos Barcelona, Alicante, Málaga y Tenerife.