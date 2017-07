"La demanda de billetes entre islas puede elevarse el 30% gracias a la nueva bonificación para los residentes"

El presidente de la aerolínea Binter, Pedro Agustín del Castillo, asegura en una entrevista con la agencia Efe que su compañía afronta con confianza la irrupción de Air Europa en el mercado de vuelos internos en Canarias, pero también espera que su competidor sea "muy respetuoso" con el sistema de ayudas a los billetes de residente.



"Con eso no se puede jugar, porque incluso llegó a estar en cuestión en un momento dado", dijo Del Castillo, en referencia a la revisión de las ayudas al transporte de pasajeros en Canarias que promovió en la pasada legislatura el Ministerio de Fomento tras detectar dos casos de fraude millonarios por parte de las aerolíneas canaria Islas Airways (ya desaparecida) y la propia Air Europa.



En la entrevista concedida a Efe, con motivo del decimoquinto aniversario de la privatización de Binter y de su compra por un grupo de empresarios canarios, los que la gestionan desde entonces, Del Castillo defiende que su aerolínea ha garantizado el transporte entre las islas "en las duras y en las maduras", ha invertido casi 700 millones en renovación de flotas y ha triplicado la plantilla que tenía en 2002.



"Nunca hemos dejado de crear empleo; en las épocas malas, en las regulares y en las buenas. Esa es la línea que ha seguido Binter en estos quince años, y la que seguiremos. Otros que han venido aquí, han estado dos o tres años y se han ido sin dejar tras de sí mucha cosa", remarcó el presidente de la compañía.



En este tiempo, Binter ha operado vuelos entre los ocho aeropuertos de Canarias en distintos escenarios: con fuerte competencia de otras aerolíneas, en solitario o con una posición dominante sobre operadores de mucho menor tamaño. Este octubre, el mercado de los vuelos entre islas recibirá a un nuevo operador, Air Europa, que prevé desembarcar en Canarias con 30 vuelos diarios.



Del Castillo dice que le parece "raro" que Air Europa se lance a este mercado tras haber sido declarada culpable por la Audiencia Nacional en el caso del fraude de las ayudas a los vuelos de residente, pero aun así da la bienvenida a la competencia.



"Lo único que constata la llegada de nuevos operadores es que en Canarias no existe ningún monopolio, que cualquiera puede venir a aquí", indica el presidente de Binter, que también recuerda que las rutas entre islas tienen una regulación sui generis, con normas que impiden a las compañías subir los precios por encima de determinados límites, aunque lo justificara la demanda de billetes.



La llegada de un tercer operador a las rutas de Canarias -además de Binter, también opera vuelos internos Canaryfly- se ha anunciado coincidiendo con la decisión del Gobierno central de elevar del 50 al 75 por ciento la subvención a los billetes de residente en vuelos entre las islas, lo que provocó una aluvión de ventas los primeros días.



Pasada la primera oleada de ventas, Binter calcula que el aumento de la subvención puede provocar un incremento del 30 por ciento anual en la demanda de billetes para vuelos entre islas. "Cifras seguras no tenemos, pero eso es lo que pensamos que puede pasar. De hecho, ya estamos programando muchísimos más aviones. Ahora tenemos entre 30 y 40 vuelos más diarios, dependiendo del día de la semana, que hace dos meses", apunta su presidente.



Consolidado su negocio principal, Binter emprendió hace tiempo la apertura de una red de rutas internacionales a destinos en el entorno geográfico de las islas (Marruecos, Sahara, Mauritania, Gambia, Senegal, Cabo Verde y Madeira) que ha facilitado las cosas a Canarias a la hora de promocionarse como sede para las compañías multinacionales que operan en los países de África occidental.



Del Castillo asegura que dos o tres de las líneas internacionales ya están en equilibrio económico y que el resto lo alcanzará entre este año y 2018, por lo que el negocio internacional comenzará a aportar rendimientos económicos a Binter "en un año o dos".



"El sostenimiento de esas líneas es muy importante para Canarias, ahora y en el futuro. Sin ellas, las islas nunca se podrán posicionar como lugar geoestratégico para que otras empresas se instalen aquí o para que los empresarios canarios hagan negocios en esos países, porque las conexiones son vitales", dice el presidente de Binter.



La última apuesta internacional de Binter ha sido el mercado de vuelos entre las distintas islas que componen el archipiélago de Cabo Verde, al que llegó hace menos de un año para competir con la estatal TACV. Esta, el mes pasado, anunció su retirada, dejando sola a la compañía canaria en la cobertura de las rutas internas del país.



Para Binter, ello representa un desafío, pero su presidente recalca que cuentan con una ventaja: la experiencia de operar un mercado de vuelos entre islas mucho mayor, el de Canarias.



"No nos esperábamos que TACV se retirase, la verdad. Pensábamos que íbamos a ir en Cabo Verde poco a poco. Lo que ocurre con esto es que los planes que teníamos a cuatro años vista se adelantan a dos", explica Del Castillo, que también confirma que planean utilizar el aeropuerto internacional de Praia en un futuro próximo para volar desde Cabo Verde a países africanos de esa zona.

El presidente de Binter afirmó que "de momento" no tienen planes para entrar en el mercado de vuelos entre Canarias y la Península. Para esas rutas, la apuesta de Binter por ahora se centra en compartir códigos con Iberia.