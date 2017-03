El paro mejorará en Canarias, pero la tasa seguirá en cifras "históricamente elevadas"

El Producto Interior Bruto (PIB) nominal (sin descontar el efecto de la inflación) de Canarias presentará unas tasas de crecimiento del 2,3% en 2017 y oscilará entre el 1,6% y el 2,1% el próximo año, según un informe de coyuntura económica elaborado por la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias.



Ese estudio destaca que la aprobación del nuevo REF económico y la revisión del Reglamento General de Exenciones por categorías contribuirán de forma positiva a la inversión, según ha informado en un comunicado la Consejería de Economía. Para el Gobierno de Canarias, la economía de las islas sigue contando con "una serie de fortalezas" que la sitúan en una posición favorable de cara al crecimiento en el presente ejercicio.



Respecto al turismo, el Ejecutivo canario prevé "que continúe presentando un elevado dinamismo y que este se siga trasladando de forma positiva a la demanda interna y, en último extremo, al mercado de trabajo".



El mismo documento también destaca que "Canarias sigue cumpliendo sus compromisos en materia de estabilidad presupuestaria, con lo cual no serán necesarios grandes esfuerzos presupuestarios, de forma que el gasto público no constituya una rémora para el crecimiento".



El estudio, realizado por los técnicos de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, indica que "se prevé que en 2017 el crecimiento económico en Canarias continúe de forma dinámica y que siga liderado por el sector exterior y, en particular, por el turismo, así como que dicha mejoría se siga trasladando favorablemente a la demanda interna a través del consumo y de la inversión".

Factores que entorpecen el crecimiento



Los técnicos redactores del informe recuerdan que "no hay que olvidar que la economía canaria se sigue enfrentando a factores limitativos del crecimiento, entre otros una serie de riesgos a escala internacional los ligados a los resultados de las elecciones en varios países europeos, así como a la orientación de la Administración norteamericana en áreas clave de política económica, como la comercial, y a los efectos del brexit".



Respecto al mercado de trabajo, el informe destaca que, "aunque continuará con su mejoría, proseguirá en unas cifras de paro históricamente elevadas y seguirá limitando una mayor expansión del consumo y de la inversión de los hogares".



Asimismo, considera que "la aceleración de la tasa de inflación, en buena parte como consecuencia de la reversión de los precios del petróleo y de la energía, provocará un menor aumento en la capacidad de compra de las familias".



Aunque continúa la incertidumbre por los efectos del brexit en la economía canaria, dados los importantes lazos económicos con Reino Unido, "de momento no se perciben efectos negativos en el sector turístico, a tenor de las previsiones de capacidad aérea".



Así, según ese mismo informe, "para la temporada de invierno las previsiones de capacidad apuntan a un crecimiento de cerca del 23% anual, mientras que para la temporada de verano el incremento sigue siendo importante, aunque menos intenso (13%)".