El grupo Los Legías logra el primer premio en interpretación del concurso La Canción de la Risa

Los Legías han logrado el primer premio en Interpretación en el concurso La Canción de la Risa, que se celebró en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife este jueves. El segundo lugar fue para el grupo Los Dibujos Animados.



El tercer premio lo obtuvo Las Gediondas, mientras que el accésit recayó en No tengo el chichi pa farolillos, informó el Ayuntamiento en un comunicado.



En la modalidad de Presentación, La Familia Monster obtuvo el primer premio, la segunda plaza fue para No tengo el chichi pa farolillos y el tercer puesto lo obtuvo Los Dibujos Animados. Las Gediondas obtuvieron el accésit en este apartado.



El premio especial del Público recayó en No tengo el chichi pa farolillos, en un certamen que fue conducido y presentado por Manón Marichal.



El grupo Los Camareros de Valbanera se estrenaron en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ya que fueron los encargados de actuar sobre el escenario del Teatro Guimerá mientras el jurado deliberaba el fallo de los premiados.



El jurado de Interpretación estuvo compuesto por los humoristas Jesús Farrais y Agustín Rubiales Plaza, junto a la músico Manoli Triviño Alonso y el periodista César Toledo.



En el apartado de Presentación estuvieron los diseñadores Angelita González Ledesma y Nareme Melián Mahugo.