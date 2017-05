Ricardo Melchior apoya al exalcalde tinerfeño condenado: "Lleva 15 años sufriendo palos de la Justicia"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y exdirigente del Cabildo tinerfeño, Ricardo Melchior, ha mostrado este jueves su disgusto por la sentencia del caso Las Teresitas, que "ha sido muy dura" cuando no ha habido condena por cohecho.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press, ha precisado que "nadie ha metido la mano en la lata del gofio y se lo ha llevado a su casa", por lo que ha lamentado que al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, se le haya condenado a siete años de cárcel por malversación y prevaricación cuando "lleva 15 años sufriendo palos de la Justicia".

"No me gusta, sinceramente", ha admitido, incidiendo en que si el cohecho "no se ha podido probar, no existe".

Melchior ha destacado que el "fundamento" de una democracia es que exista la justicia, y en España "existe justicia, pero a veces se pueden cometer errores".