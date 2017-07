Ultimátum para el mamotreto: si no se derriba antes de octubre irá a la Fiscalía

La Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción ha manifestado este lunes su intención de llevar ante la Fiscalía a los responsables de lo que entienden como “el mayor acto de irresponsabilidad democrática cometido en torno al edificio”. Los responsables de la plataforma José Ángel Martín (PSOE) y Pedro Fernández Arcila (SSP) comprenden que puede existir un delito de desobediencia en grado de inducción y ponen como fecha límite el mes de octubre - cuando está prevista la demolición - para acudir al Ministerio Público.

Voces representativas de Coalición Canaria (CC) se han manifestado en contra del derribo del mamotreto tras la adjudicación de la demolición, creando una plataforma para su legalización y una campaña en change.org que promueve el incumplimiento de la sentencia. La plataforma está encabezada por tres de los principales exalcaldes de Santa Cruz de Tenerife.

El exalcalde y expresidente del Gobierno de Canarias Manuel Hermoso y ex primer edil José Emilio García Gómez expresaron su intención de abrir un diálogo interno dentro del partido para que no se derrumbe el edificio por medio de un comunicado publicado por Diario de Avisos donde señalaban que iban a “intentar convencer a Coalición Canaria para que se abra un diálogo y se busquen soluciones a este tema”. Los exalcaldes se sumaban así, a la postura que venía defendiendo el exconcejal de Urbanismo Carlos Garcinuño (PP), quien fue cesado en junio por el actual alcalde de Santa Cruz José Manuel Bermúdez (CC), tras votar en contra de la adjudicación de la demolición del mamotreto.

L os representantes de la oposición en el Ayuntamiento tinerfeño se han querido sumar este lunes al comunicado que el p residente de La Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, transmit ió hace unos días acerca del mantenimiento del mamotreto. Landete echaba por tierra uno de los argumentos esgrimidos por los exalcaldes: su mantenimiento como parte del patrimonio público. “Una edificación ilegal no es patrimonio público, sino la utilización ilícita del dominio público cuya salvaguarda corresponde al Ayuntamiento” apostilló. Al respecto, consideró que “las llamadas a la desobediencia a la resolución judicial que ordena la demolición de la obra, orquestadas desde sectores interesados, que puedan llevar a confusión a la ciudadanía constituyen un acto de irresponsabilidad inadmisible en un Estado de Derecho”.

Las Teresitas, una historia de corrupción

El frente de playa de Las Teresitas envuelve varios de los casos de corrupción urbanística más destacados de la isla de Tenerife. Uno de los más conocidos es el caso Las Teresitas, por el cual fue condenado a seis años de prisión el exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo. Como resultado del entramado del caso Las Teresitas surge una obra con valor simbólico sobre la que pesa otro caso de corrupción urbanística, el mamotreto.

Del denominado pelotazo de libro surge una de las piezas separadas más conocidas, el caso mamotreto. El edificio de aparcamientos situado en el frente de la playa santacrucera formaba parte de un plan previsto para remodelar la zona, donde no solo se habría incluido un parking, sino también, un centro comercial. Esta propuesta ha sido durante muchos años una de las grandes peticiones de los vecinos de la ciudad.

Sin embargo, en la actualidad, el edificio diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault debe ser derribado. Sobre el mamotreto pesa una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz, ya que fue construido de forma ilegal durante el mandato del exalcalde Miguel Zerolo. Es en el año 2007 cuando la Fiscalía abre instancias por delitos medioambientales a raíz de una denuncia de la Asociación Tinerfeña de la Naturaleza (ATAN) y el grupo Socialista. Un año más tarde las obras fueron paralizadas y comenzaría una de las piezas separadas del caso Las Teresitas. Una de las razones de la ilegalidad del edificio era que incumplía el proyecto original y el Plan General vigente en ese momento, de tal manera que los responsables del Ayuntamiento de Santa Cruz se habían saltado las recomendaciones de los técnicos.

La sentencia firme del caso mamotreto se dicta en el año 2014 concluyendo con penas de prisión para los exconcejales Manuel Parejo, también implicado en el caso Las Teresitas, Norberto Plasencia y la extécnica de infraestructuras Loreto Ariz por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa.

A pesar de que la sentencia firme se dicta en el año 2014 y de que los acusados ya cumplen condena, el caso mamotreto parece no concluir. La sentencia deja claro que el edificio de aparcamientos debe ser derribado y costeado por los condenados, sin embargo, no ha sido hasta este año cuando se ha adjudicado la obra del derribo. A lo largo de estos dos años y medio La Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción ha venido advirtiendo al Ayuntamiento de Santa Cruz y al grupo de gobierno de los delitos a los que se podría incurrir en caso de no cumplirla. Obra que a día de hoy se encuentra adjudicada y pendiente de demolición.

El mamotreto se encuentra rodeado, a su vez, por dos temas referentes a la playa. Por un lado la aprobación del Plan Especial de La Playa de Las Teresitas que contempla la construcción de un nuevo edificio de aparcamientos, tema que la propia Plataforma Por el Derribo del mamotreto y contra la Corrupción” ha llevado a Fiscalía. Y por otro lado, la titularidad de los terrenos del frente de playa. Como consecuencia del caso Las Teresitas y de la compraventa del frente de playa de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, propietarios de la Sociedad Limitada Inversiones Las Teresitas, no se tiene claro si los terrenos son de titularidad pública o pertenecen a los empresarios. Razón por la que el propio Plan Especial no se podría llevar a cabo.