Cielos poco nubosos o despejados este miércoles

Los cielos poco nubosos predominarán este miércoles en Canarias, con intervalos matinales de nubes en los litorales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el norte de las islas de mayor relieve y en el oeste de Fuerteventura y Lanzarote, habrá intervalos nubosos.



Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al norte de las islas occidentales al final.



Temperaturas en ligero o moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas. Viento del norte en las islas occidentales y variable flojo en las orientales.



En el mar habrá componente norte fuerza 3 o 4. Marejadilla, localmente marejada. Mar de fondo del norte en aumento a 1 metro. en costa sur, variable 2 y rizada.



La previsión meteorológica por islas es la siguiente:

TENERIFE

Poco nuboso o despejado en general. Intervalos nubosos en zonas bajas a primeras horas tendiendo a disiparse a lo largo de la mañana, salvo al norte y nordeste, donde tenderá a cielos nubosos por la tarde, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Cielos despejados por encima de 1.500 metros. Temperaturas en descenso, más significativo en las máximas. Viento de componente norte flojo con brisas, tendiendo por la tarde a noroeste. En cumbres centrales, sudoeste fuerte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 17-27 grados



LA GOMERA

Poco nuboso o despejado en general. Intervalos nubosos en zonas bajas a primeras horas tendiendo a disiparse a lo largo de la mañana, salvo al norte, donde tenderá a cielos nubosos por la tarde, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al final. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso. Viento de componente norte, con brisas en costa sur en horas centrales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 17-27 grados



LA PALMA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte durante todo el día y al este por la tarde. Cielos despejados por encima de 1.500 metros. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al norte por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso. Viento del nordeste con intervalos de flojo por la mañana. Tenderá a norte por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 16-26 grados



EL HIERRO

Poco nuboso al inicio con intervalos nubosos en zonas bajas a primeras horas, tendiendo a disiparse a lo largo de la mañana, salvo al norte, donde tenderá a cielos nubosos por la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al final en el norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ligero o moderado descenso. Viento del nordeste que girará a noroeste por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 15-21 grados

LANZAROTE

Predominio de cielos poco nubosos o despejados. Intervalos nubosos en litorales a primeras horas, principalmente del norte y oeste, tendiendo a disiparse durante la mañana. Al final del día tenderá a nuboso en el norte y oeste. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso. Viento variable flojo con brisas. Predominará la componente oeste por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 18-28 grados



FUERTEVENTURA

Predominio de cielos poco nubosos o despejados. Intervalos nubosos en litorales a primeras horas, principalmente del oeste, tendiendo a disiparse durante la mañana. Al final del día tenderá a nuboso en el norte y oeste. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso. Viento variable flojo con brisas. Predominará la componente oeste por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 18-27 grados



GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado en general. Intervalos nubosos en los litorales a primeras horas tendiendo a disiparse a lo largo de la mañana, salvo al norte, donde se mantendrán los intervalos en zonas por debajo de los 1.000 metros. Temperaturas en descenso, siendo más significativo en zonas de interior, donde el descenso de las máximas puede llegar a ser notable. Viento variable flojo con brisas, tendiendo al final a noroeste flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 17-27 grados