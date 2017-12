Cielos nubosos en norte y nordeste este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para este sábado en Canarias cielos nubosos en general, con nubes medias y altas, y se espera la entrada de calima en las islas orientales durante la segunda mitad del día.



Las nubes cubrirán sobre todo en el norte y este de las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura lo harán en su totalidad.



Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios significativos mientras que las máximas podrán experimentar ligeros ascensos en sus registros en las islas de la provincia de Las Palmas, mientras que en las occidentales se mantienen las máximas y habrá un ligero ascenso de las mínimas.



El viento soplará del este con intensidad floja en general en todo el archipiélago y en las zonas altas y cumbre central del Teide (Tenerife) el viento será de componente sur.



En la mar habrá componente nordeste fuerza 4 o 5 en general con marejada o fuerte marejada, que disminuirá a marejadilla a lo largo del día y mar de fondo del nordeste de 1 a 2 metros



La predicción por islas es la siguiente:

TENERIFE

En el norte y nordeste de la isla, cielos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo media y alta, sin descartar alguna lluvia débil, ocasional y dispersa durante las primeras horas. En el resto de zonas, cielos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso de mínimas y sin cambios en las máximas. Viento de componente este flojo en general, con predominio de brisas en zonas de litoral. En zonas altas y cumbre central del Teide viento de componente sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 17-22 grados



LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo con brisas, girando a norte al final. Componente sur flojo en medianías y cumbres durante la segunda mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 17-23 grados



LA PALMA

En el norte y este de la isla, cielos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo media y alta, sin descartar alguna lluvia débil durante las primeras horas. En el resto de zonas cielos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este flojo en general, con predominio de brisas en zonas de litoral.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 16-21 grados



EL HIERRO

En el norte y este, nuboso con predominio de la nubosidad del tipo medio y alto, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa a primeras horas. En el resto de zonas, nuboso de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo en general, con predominio de brisas en zonas de litoral.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 14-17 grados



LANZAROTE

Predominio de cielos nubosos de nubes medias y altas. No se descarta calima durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso ligero que puede ser más acusado en zonas del interior. Viento de componente este flojo en general, más intenso a primeras horas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 15-22 grados



FUERTEVENTURA

Predominio de cielos nubosos de nubes medias y altas. No se descarta calima durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso ligero que puede ser más acusado en zonas del interior. Viento de componente este flojo en general.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 16-22 grados



GRAN CANARIA

En el norte de la isla, cielos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo media y alta y sin descartar alguna lluvia débil, ocasional y dispersa durante las primeras horas. En el resto de zonas cielos nubosos de nubes medias y altas. No se descarta calima durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente este flojo en general, con predominio de brisas en zonas de litoral.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 17-23 grados