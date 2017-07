Nuboso en el norte y despejado en el resto este miércoles

Los cielos nubosos predominarán este miércoles en el norte de las islas, aunque disminuirán por la tarde, en una jornada con temperaturas máximas en ligero ascenso y viento del nordeste en las islas occidentales y de componente norte en las orientales.



En el mar habrá nordeste fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 en el noroeste y sudeste. Marejada, localmente fuerte marejada en noroeste y sudeste. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En costa sudoeste, variable 1 a 3 con brisas, marejadilla.



La predicción del tiempo por islas es la siguiente:

TENERIFE

En vertientes norte y nordeste de la isla, por debajo de unos 800 a 1.100 metros de altitud, predominio de cielos nubosos, con amplios claros en horas centrales y de la tarde. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa durante la madrugada, principalmente en medianías. En el resto, predominio de cielos poco nubosos a despejados. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste de 15 a 25 km/h, más intenso en punta noroeste, nordeste y costa sudeste, donde las rachas pueden superar ocasionalmente los 40 a 45 km/h; en costas sudoeste y norte, predominio de las brisas. En cumbres centrales, suroeste flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 22-29 grados



LA GOMERA

En vertientes norte, por debajo de unos 800 a 1.100 metros de altitud, nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa durante la madrugada. En el resto, poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte de 20 a 25 km/h, más intenso en puntas oeste y este, donde las rachas pueden superar ocasionalmente los 40 a 45 km/h; en costas sur, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 22-27 grados



LA PALMA

En vertientes norte y nordeste, por debajo de unos 900 a 1.100 metros de altitud, nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa durante la madrugada principalmente en medianías; en el resto, poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste de 15 a 25 km/h, más intenso en puntas noroeste y sur, donde las rachas pueden superar ocasionalmente los 40 a 45 km/h; en costas sudoeste, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 21-26 grados



EL HIERRO

En vertientes norte y nordeste, por debajo de unos 800 a 1.100 metros de altitud, nuboso tendiendo a poco nuboso por la tarde. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa durante la madrugada. En el resto, poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste de 20 a 25 km/h, más intenso en punta noroeste y nordeste, donde las rachas pueden superar ocasionalmente los 40 a 45 km/h; en costas sudoeste, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 17-23 grados

LANZAROTE

Nuboso disminuyendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de componente norte de 20 a 25 km/h. Probabilidad de rachas ocasionales que alcancen los 40 a 45 km/h en el interior y costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 21-29 grados



FUERTEVENTURA

En el norte y oeste, nuboso disminuyendo a poco nuboso por la tarde; en el resto poco nuboso con algún intervalo matinal. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de componente norte de 20 a 25 km/h. Probabilidad de rachas ocasionales que alcancen los 40 a 45 km/h en el interior y costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 22-29 grados



GRAN CANARIA

En vertientes norte y nordeste de la isla, por debajo de unos 800 a 1.000 metros de altitud, predominio de cielos nubosos, con amplios claros en horas centrales y de la tarde. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa durante la madrugada, principalmente en medianías. En el resto, poco nuboso a despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas, sobre todo en medianías y zonas altas. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h, más intenso en costas noroeste y sudeste, donde las rachas pueden superar ocasionalmente los 40 a 50 km/h; en costas sudoeste, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 21-26 grados