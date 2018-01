El PSOE aplaude el fallo del Supremo sobre los recortes en carreteras y culpa a CC y PP del estado actual de las vías

El PSOE de Tenerife ha aplaudido este martes la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce una deuda del Estado con Canarias de 138 millones de euros por el incumplimiento del convenio de carreteras en el año 2012 por parte del Gobierno de Rajoy. Según este partido, con ella se da la razón a sus reivindicaciones cuando, formando parte del Gobierno de Canarias, denunciaron la ilegalidad de la medida unilateral adoptada por el Gobierno del Estado.



El PSOE de Tenerife recuerda que desde el año 2012 el Gobierno de España, del Partido Popular, decidió reducir drásticamente las cuantías previstas en el convenio de carreteras de Canarias para el periodo 2006-2017. Esa reducción generó una deuda con Canarias de 709,7 millones de euros: 2012 (138,46 millones), 2013 (152,81), 2014 (152,81), 2015 (152,81) y 2016 (112,81).



El PSOE de Tenerife señala que esa decisión no fue por causa de la crisis. De hecho, el Gobierno del Partido Popular aumentó en la misma época las partidas económicas para carreteras en otras regiones de España. El motivo más bien estaba, se asegura en una nota, en que Canarias era una de las pocas comunidades no gobernadas por el PP, y esto se “castigaba” con recortes económicos.



En la isla de Tenerife, esa reducción drástica de las cuantías del convenio, junto a la ineficiente gestión de Coalición Canaria durante las décadas en las que ha tenido la responsabilidad en materia de carreteras en Canarias y en Tenerife, han causado retrasos en la planificación y ejecución de infraestructuras viarias vitales para la isla, como las mejoras necesarias en el TF-5, en la TF-1 y el cierre del anillo insular.



El PSOE de Tenerife pide al Gobierno de Canarias que vele por los intereses de la ciudadanía canaria y exija al Gobierno de España que cumpla con los canarios, no solo abonando la deuda reconocida por la sentencia de Tribunal Supremo, sino también el resto de la deuda generada por el incumplimiento del convenio en materia de carreteras 2006-2017 (los 700 millones de euros), para cumplir de esa manera con la PNL presentada por el grupo parlamentario socialista canario el 8 de junio de 2017 (9L/PNL-0424), aprobada por el pleno en la sesión celebrada los pasados días 21 y 22 de junio de 2017.