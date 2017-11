Temperaturas máximas en ligero descenso este jueves

Los intervalos nubosos durante la mañana y los cielos despejados por la tarde predominarán este jueves en Canarias, donde las temperaturas máximas descenderán en las medianías de las islas de mayor relieve y el viento será del nordeste flojo y moderado del oeste en las cumbres del Teide.



En el mar habrá nordeste o norte fuerza 2 a 4, tendiendo al final a variable 2 o 3. Marejadilla localmente marejada en el noroeste y sudeste al principio. Mar de fondo del norte en torno a 1 metro. En costa sudoeste, variable 2 con brisas y rizada o marejadilla.



La predicción del tiempo por islas es la siguiente:

TENERIFE

Intervalos de nubes altas la primera parte del día, excepto nubosidad baja en el norte de la isla, disminuyendo por la tarde a poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso, pudiendo ser localmente moderado en medianías. Viento del nordeste flojo, más intenso en costas sudeste. En costas sudoeste, viento variable flojo con brisas. En zonas altas del Teide, viento moderado de componente oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 20-26 grados



LA GOMERA

Intervalos nubosos,tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo en general, más intenso en los litorales noroeste y este. En costas sur, viento variable flojo con brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 20-25 grados



LA PALMA

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso al final. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo en general, más intenso en los litorales noroeste y sudeste. En costas sudoeste, viento variable flojo con brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 18-24 grados



EL HIERRO

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo girando a norte, más intenso en los litorales este y noroeste. En costas sur, viento variable flojo con brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 15-22 grados

LANZAROTE

Nuboso de nubes altas, con nubosidad baja al principio en el norte, disminuyendo a despejado al final. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 17-25 grados



FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos de nubes altas disminuyendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 18-24 grados



GRAN CANARIA

Intervalos nubosos de nubes altas disminuyendo por la tarde a poco nuboso, con nubosidad baja al principio en el norte. Temperaturas en ligero descenso, pudiendo ser localmente moderado en las máximas de medianías. Viento del nordeste flojo, más intenso en costas sudeste y noroeste. En costas sudoeste, viento variable flojo con brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 20-24 grados