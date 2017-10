La deportista paralímpica Gema Hassen-Bey intentará coronar el Teide en dos semanas

La deportista paralímpica Gema Hassen-Bey intentará coronar los 3.718 metros del pico del Teide del 31 de octubre al 12 de noviembre en su preparación para coronar el Kilimanjaro, la montaña más alta de África.

La iniciativa fue presentada este martes por del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; los consejeros de Medio Ambiente, Turismo y Deportes, José Antonio Valbuena, Alberto Bernabé y Cristo Pérez; el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, y la deportista Gema Hassen-Bey, que estuvo acompañada por parte de su equipo.

Alonso indicó que Gema Hassen-Bey es un ejemplo de superación para muchas personas: "Gema encarna el deseo de muchas personas de superar sus límites, de llegar a una meta, ya sea subir al Teide, al Kilimanjaro o simplemente salir de casa. Son esos valores, los de la constancia, la superación, el sacrificio, los que tenemos en la estrategia Tenerife 2030, con la que queremos una sociedad mejor formada y preparada y también más solidaria".

Gema Hassen-Bey dijo que lo importante "no es el resultado, sino el camino". "He vivido toda mi vida los valores del deporte, soy una luchadora y no voy a parar hasta llegar a la cima. Quiero ser la primera mujer en subir en silla de ruedas al Teide, pero espero que no sea la última. Y eso lo voy a lograr con la ayuda de todos", aseguró.

Sobre las dificultades de subir al Teide, la deportista explicó que no se está hablando de personas con discapacidad, sino con capacidades diferentes: "Seguro que habrá momentos difíciles, pero los superaré con la ayuda de todo el equipo". Asimismo, anunció que durante el reto de subir al Teide presentará un pantalón especial para protegerse del frío, la primera silla de ruedas de escalada del mundo y una sorpresa especial que desvelará cerca del pico del Teide.