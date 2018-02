Más lluvias y tormentas intensas a primeras horas y en la vertiente norte de las islas

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) prevé para este lunes lluvias y tormentas intensas a primeras horas al norte de las Islas Canarias, que tenderán a remitir por la mañana. Además, sitúa una cota de nieve por encima de los 1.800 metros.



Este lunes predominarán los intervalos nubosos en general, con apertura de claros en las islas orientales al final de la tarde y precipitaciones de madrugada, más probables en las islas más orientales y en el norte y oeste de las islas de mayor relieve, sin descartar que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada.



La Aemet espera asimismo que las temperaturas sigan en ligero descenso, mientras que el viento soplará de componente oeste, con intervalos de fuerte en las costas este y sudeste, fuerte en las medianías y zonas altas, y con la probabilidad de rachas muy fuertes a primeras horas, aunque disminuirá a suroeste moderado a fuerte a lo largo del día.



Las aguas costeras de La Palma esperan vientos del sur o sudoeste de fuerza 6 o 7 -Beaufort-, rolando a oeste o noroeste 5 o 6, localmente 7, amainando a 4 o 5 al final; fuerte marejada, localmente gruesa; mar de fondo del noroeste y oeste con olas de 2 a 3 metros, aumentando de madrugada a 3 o 4; aguaceros hasta la madrugada; y visión temporalmente regular.



El Hierro tendrá componente del sur o sudoeste de fuerza 6 o 7, rolando a oeste 5 o 6, localmente 7, amainando a 4 o 5 al final; fuerte marejada, localmente gruesa, disminuyendo hasta marejada al final; mar de fondo del noroeste y oeste de 2 a 3 metros, aumentando de madrugada a 3 o 4; aguaceros hasta la madrugada; y visión temporalmente regular.



En Tenerife y La Gomera habrá vientos del sur o sudoeste de fuerza 6 o 7, rolando avanzada la tarde a oeste 5 o 6, amainando al final a 4 o 5; fuerte marejada, localmente gruesa; mar de fondo del noroeste de 1 o 2 metros, aumentando a 2 o 3, localmente 3 a 4 al norte de las islas; aguaceros hasta la madrugada; y visión temporalmente regular.



Las aguas costeras de Gran Canaria esperan del sur o sudoeste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7, rolando al final del día a oeste 5 o 6 y amainando al final a 4 o 5; fuerte marejada, temporalmente gruesa hasta la noche; mar de fondo del noroeste con olas de 1 o 2 metros, aumentando avanzada la tarde a 2 a 3; aguaceros hasta la mañana; y visión temporalmente regular.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán componente sur o sudoeste 5 o 6, ocasionalmente 7 hasta el final del día, rolando de madrugada a oeste 5 o 6; fuerte marejada con áreas de gruesa a partir de avanzada la tarde; mar de fondo del noroeste de 1 o 2 metros, aumentando avanzada la tarde a 2 o 3; aguaceros hasta la mañana; y visión temporalmente regular.



La predicción del tiempo de la Aemet para este lunes es la siguiente:



LANZAROTE

Intervalos nubosos con apertura de claros al final de la tarde. Precipitaciones de madrugada, más probables en el norte y oeste sin descartarse que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste siendo del suroeste de madrugada cuando no se descartan rachas de fuerte y disminuyendo a flojo por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 13-20 grados



FUERTEVENTURA

Nuboso tendiendo a intervalos nubosos con apertura de claros al final de la tarde. Precipitaciones de madrugada, más probables en el norte y oeste sin descartarse que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste siendo del suroeste de madrugada cuando no se descartan rachas de fuerte y disminuyendo a flojo por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 13-20 grados



GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en general, con apertura de claros al final de la tarde. Precipitaciones de madrugada, más probables en el norte y oeste sin descartarse que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste con intervalos de fuerte en costas norte, este y sureste disminuyendo por la tarde; en medianías y zonas altas, oeste fuerte con probabilidad de rachas de muy fuerte de hasta 80 km/h de madrugada, disminuyendo a suroeste moderado durante el día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 13-19 grados



TENERIFE

Intervalos nubosos en general, con apertura de claros al final de la tarde. Precipitaciones de madrugada, más probables en el norte y oeste sin descartarse que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste con intervalos de fuerte en costas norte, este y sureste disminuyendo por la tarde; en medianías y zonas altas, oeste fuerte con probabilidad de rachas de muy fuerte de hasta 80 km/h de madrugada, disminuyendo a suroeste moderado durante el día. En cumbres centrales de Tenerife viento del oeste fuerte, con probabilidad de rachas de muy fuerte que superarán los 75 km/h girando a suroeste y disminuyendo al final del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 13-19 grados



LA GOMERA

Intervalos nubosos en general, con apertura de claros al final de la tarde. Precipitaciones de madrugada, más probables en el norte y oeste sin descartarse que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste con intervalos de fuerte en costas norte, este y sureste disminuyendo por la tarde; en medianías y zonas altas, oeste fuerte con probabilidad de rachas de muy fuerte de hasta 80 km/h de madrugada, disminuyendo a suroeste moderado durante el día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 13-17 grados



LA PALMA

Intervalos nubosos en general, con apertura de claros al final de la tarde. Precipitaciones de madrugada, más probables en el norte y oeste sin descartarse que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste con intervalos de fuerte en costas norte, este y sureste disminuyendo por la tarde; en medianías y zonas altas, oeste fuerte con probabilidad de rachas de muy fuerte de hasta 80 km/h de madrugada, disminuyendo a suroeste moderado durante el día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 13-17 grados



EL HIERRO

Intervalos nubosos en general, con apertura de claros al final de la tarde. Precipitaciones de madrugada, más probables en el norte y oeste sin descartarse que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste con intervalos de fuerte en costas norte, este y sureste disminuyendo por la tarde; en medianías y zonas altas, oeste fuerte con probabilidad de rachas de muy fuerte de hasta 80 km/h de madrugada, disminuyendo a suroeste moderado durante el día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 13-15 grados