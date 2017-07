Las soluciones inmediatas para los atascos en la TF-5 tampoco se pondrán en marcha este año

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez (cargo de CC), admitió este martes en el Parlamento regional que este año solo se podrá acometer la redacción de los proyectos de mejora para la autopista del norte, la TF-5, incluidos en el convenio suscrito entre el Ejecutivo y el Cabildo de Tenerife.

"No me gusta generar falsas expectativas", señaló en una comparecencia parlamentaria a solicitud del grupo Socialista y en referencia al convenio con el Cabildo de Tenerife, que incluye una inversión de 8,2 millones para construir un tercer carril hasta Guamasa y el acondicionamiento para vehículos lentos del tramo entre Los Realejos e Icod de los Vinos.

Rodríguez dijo que a su departamento le "preocupan mucho" los "atascos sistemáticos" en las carreteras de la isla, con un "embudo diario" en la TF-5 que tiene "cansados" a los usuarios, aunque ha dejado claro que esto "no se puede resolver en unos meses". "Sacar una obra adelante no es como ir a comprar zapatos; es más complejo", aseguró.

En el catálogo de proyectos que maneja la Consejería, se van a licitar antes de que acabe el año las obras del enlace Chafiras-Oroteanda, y en el próximo convenio de carreteras con el Estado, de 2018 en adelante, se incluirán el tercer carril de la TF-1 y el carril BUS-VAO de la TF-5.

En cuanto al cierre del anillo insular, planteó que es una obra "estratégica" para la isla porque permite "absorber" parte del tráfico que va al sur a través del área metropolitana. Así, dijo que ya se ha iniciado el expediente de licitación de la actualización del proyecto, valorado en 428.000 euros, porque se detectaron "deficiencias" en el tramo El Tanque-Santiago del Teide, elaborado en 2009, pero sin estudio de seguridad ni de gestión de residuos.

Con todo, ha dicho que los problemas de tráfico en la isla "no solo se resuelven con nuevas carreteras y más piche", sino con una mejora en el transporte público y una movilidad más sostenible; de ahí que haya demandado un "compromiso" en esta línea a todas las administraciones.

Ante las críticas del diputado socialista Gustavo Matos, sostuvo que parecían dirigidas al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, al tiempo que criticó la falta de coherencia del PSOE al apoyar el convenio sobre la TF-5 en el pleno de la Corporación insular, donde CC y PSOE tienen un pacto de gobierno.

Gustavo Matos pasa al ataque

Matos lamentó el "fracaso" en la planificación "de ATI" en Tenerife de las infraestructuras viarias, lo que ha convertido "en un infierno" la vida cotidiana de los tinerfeños, y subrayó que hay generaciones de tinerfeños que "no conocen" a otro presidente del Cabildo que no sea de ATI-CC. Lo mismo pasa con el Gobierno de Canarias. Ahora -planteó- "resulta que los atascos de la TF-5 se crearon por los 18 meses de gestión de la consejera socialista Ornella Chacón". "Pues los atascos siguen", indicó.

Matos lamentó la falta de concreción del consejero y situó en un plazo de dos o tres años, "como mínimo", el inicio de la solución a los problemas en la TF-5. "No han aprendido nada porque en tres décenios siempre han utilizado la misma receta: más asfalto y más carreteras", agregó.

El mismo diputado dijo que "está demostrado" que la solución no pasa por "añadir más carriles porque habrá más coches", y tildó de "desastre" el transporte público. Pidió a Rodríguez que negocie un "buen" convenio de carreteras para que Tenerife no tenga que utilizar el dinero del Fdcan para mejorar las vías. Además, advirtió que están "engañando" a los ciudadanos con la firma del convenio entre el Gobierno y el Cabildo porque "no tiene proyectos y no saben cuándo los van a redactar".

La diputada Cristina Tavío, del grupo Popular, criticó que se quiera "hacer política con las cosas de comer", en referencia a las carreteras de Tenerife, si bien ha acusado a CC de hacer una "mala planificación" de las vías, lo que afecta "de forma grave" a empresarios, turistas, estudiantes y pacientes. "Tienen que pedir perdón por cada colapso", apuntó.

En cambio, José Manuel Pitti, del grupo Nacionalista, recordó que el Parlamento aprobó una PNL impulsada por CC y PSOE en la que se solicitaba al Cabildo que estudiara medidas para resolver la congestión del tráfico, acción en la que se ha enmarcado el convenio suscrito entre la Corporación y el Gobierno de Canarias.