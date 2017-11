Alarcó: "Lo que se hace de forma excepcional para prorrogar un contrato no puede tomarse como norma"

Tanto el PP como Ciudadanos, la oposición de derechas en el Ayuntamiento de La Laguna, dijeron este viernes que se mantienen a la espera de que el portavoz de XTF-Nueva Canarias, Santiago Pérez, lleve toda la información sobre los supuestos contratos irregulares en esa corporación local a los juzgados, como señaló en el pleno celebrado este jueves. Santiago Pérez advirtió al alcalde José Alberto Díaz (de CC) durante la sesión plenaria de que llevaría al juzgado las supuestas irregularidades cometidas con la prórroga masiva de contratos sobre servicios municipales.

Según adelantó Canarias Ahora, el Ayuntamiento pudo haber realizado prórrogas o autorizaciones de continuidad a empresas que prestan servicios municipales en contra de la opinión del interventor. Esas prórrogas se habrían mantenido durante el mandato del actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y durante el de su sucesor, José Alberto Díaz.

Se trata de una fórmula empleada para que empresas que prestan servicios al consistorio y cuyos contratos han vencido con el Ayuntamiento fueran prorrogadas. En total se trataría de un total de quince servicios, entre los que destacan el de limpieza en los colegios, jardinería o casos como el de la empresa Effico, adjudicataria de los servicios de alumbrado y prevención de incendios, con prórrogas de hasta 1,87 millones de euros.

El portavoz del Partido Popular en La Laguna, Antonio Alarcó, ha señalado al respecto que lo que no debe ocurrir es que "lo que se hace de forma excepcional para prorrogar un contrato se tome como norma, porque así se quiebra la libre concurrencia. Desde el PP nunca hemos aprobado nada que no tenga informes favorables".

Alarcó explicó que esos asuntos salen siempre a colación en los plenos municipales. Sobre otro aspecto de actualidad, el ya planteado acerca de la posible moción censura, manifestó que se trata de "supuestos" , a pesar de que "es una herramienta totalmente democrática".

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna, Teresa Berástegui, lamenta que el Ayuntamiento sea noticia siempre "por los escándalos". La concejala se mantiene prudente y asegura que, si Santiago Pérez toma la decisión de llevar el asunto ante la Fiscalía, deberá ser la Justicia la que tome una decisión.

Señaló que, aunque no conoce los entresijos de los que habla Pérez, sí cree que cuando uno firma un contrato se establece en los pliegos una serie de condiciones que no solo se han prorrogado conforme a los propios pliegos, sino que se han ido prorrogando una y otra vez.

Berástegui considera que lo que sí existe es "una dejación de funciones por parte de los dos partidos que llevan casi ocho años gobernando juntos. No nos vale que nos digan que se les ha pasado un poco el plazo. El alcalde no puede decir que es que no sabía que hay que sacar los nuevos pliegos de los concursos. Lo mismo ocurre con la concejal del Partido Socialista, Mónica Martín", subraya la representante de Ciudadanos.