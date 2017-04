Clavijo, sobre la comisión de las grúas: se van porque no han conseguido "enturbiar"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó este lunes que la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, municipio del que fue alcalde en el anterior mandato, no ha conseguido su finalidad de "enturbiar" la actuación del Consistorio local en el caso de las grúas municipales y, por lo tanto, "abandonan".



Clavijo se pronunció así al conocer la decisión de los grupos municipales de Unidos Se Puede, Por Tenerife-Nueva Canarias y Ciudadanos de dejar la comisión de investigación ante el bloqueo de ella, de lo que responsabilizan a CC, PSOE y PP.



El presidente canario señaló que, cuando le pidieron que compareciera en la comisión de investigación, contestó que le hicieran llegar las preguntas para contestarlas por escrito, pero no le han dado la oportunidad, lamentó.



"El fin no era otro que enturbiar algo que no tiene ningún tipo de problema y que fue una actuación correcta del Ayuntamiento para salvar los puestos de trabajo que estaban en la concesión", afirmó Clavijo.