Nueva Canarias-Frente Amplio comunica al Consistorio lagunero que la alianza no se ha roto

La coalición electoral Nueva Canarias-Frente Amplio ha comunicado al Ayuntamiento de La Laguna que esta alianza electoral, que cuenta con tres concejales en el consistorio, sigue existiendo, por lo que carece de relevancia que uno de los 14 partidos que la conformaron, Por Tenerife (XTF), la haya abandonado.



Así se desprende del escrito de alegaciones presentado por Carmelo Ramírez, secretario de organización de Nueva Canarias-Frente Amplio, después de que XTF comunicara al Ayuntamiento su desvinculación y la ruptura de la coalición electoral XTF-NC.



El secretario de organización aclara que XTF-NC es solo la denominación con la que la coalición de Nueva Canarias-Frente Amplio decidió concurrir a las elecciones en La Laguna.



Por lo tanto, la disolución de la coalición solo puede acordarla el consejo político nacional de Nueva Canarias-Frente Amplio, no uno de los partidos que la conformaron porque ahora haya decidido darse de baja de ella.



Los escritos presentados por José Manuel Corrales como representante legal de XTF en los que comunica la ruptura de la coalición no tienen ningún efecto sobre la coalición electoral ni sobre el grupo municipal, según Ramírez, por lo que pide que sean desestimados.



"La coalición electoral Nueva Canarias-Frente Amplio sigue vigente en todos los consistorios en los que se presentó y, por ende, también en el de San Cristóbal de La Laguna, ya que no se ha adoptado acuerdo alguno que afecte al grupo de concejales de XTenerife-Nueva Canarias, que siguen teniendo la absoluta confianza de esta coalición y que representan, sin duda alguna, a la misma en dicha institución", alega Ramírez.