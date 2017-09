El PP de La Laguna niega que apoye al Gobierno municipal de CC y PSOE como lo acusa el resto de la oposición

El Partido Popular de La Laguna ha afirmado este sábado que no forma parte del Gobierno municipal de CC y PSOE y ha considerado una necesidad la convocatoria del pleno suspendido tras el acuerdo de los grupos por el caso de los mensajes del concejal del PSOE Zebenzuí González.



El PP rechaza las acusaciones de los grupos municipales de Ciudadanos, Unidos se Puede y XPT-NC, en las que afirman que el Partido Popular apoya al Gobierno municipal.



El PP afirma que no entiende las críticas respecto a que el pleno se celebre el sábado con el argumento que resta capacidad de convocatoria, cuando en su opinión precisamente ese día facilita la asistencia y la participación.



Para el PP de La Laguna, algunas formaciones políticas están empeñadas en meterlos en el Gobierno municipal, "quizás producto del victimismo al que nos tienen acostumbrados, o con la intención de desgastar la acción política de un grupo que no prima sus intereses políticos, pero sí el de los ciudadanos del municipio, sean cuales sean sus convicciones, creencias o ideologías", señala la nota.



El PP recalca que su grupo municipal fue "avanzadilla" de las medidas tomadas.