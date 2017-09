XTF-NC pide al PSOE la misma contundencia con Zebenzuí González que la que tuvo con el exconsul de Washington

El grupo Por Tenerife-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna ha pedido al PSOE "coherencia" y que sea tan contundente con el concejal expedientado Zebenzuí González por los mensajes de WhatsApp destapados por Canarias Ahora como lo fue con el excónsul español en Washington, Enrique Sardá, que fue destituido por el Gobierno de España por ridiculizar en las redes sociales el acento andaluz.



El portavoz adjunto de Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Juan Luis Herrera, recuerda que Sardá publicó un comentario plagado de erratas intencionadas para imitar el acento andaluz, burlándose de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, "y el PSOE salió en tromba a exigir su dimisión o destitución, algo que consiguieron de forma inmediata".



Herrera agrega que en el caso de Zebenzuí González "todo ha sido diferente", en especial por parte de Mónica Martín, presidenta de la gestora socialista en La Laguna, que fue, según el edil de la oposición lagunera, "la única dirigente en toda España que no condenó los mensajes machistas del concejal".



El concejal de XTF señala que Martín no reaccionó hasta que se vio obligada para no quedar en ridículo en un pleno que acabaron desconvocando y que ahora, señala, pretenden celebrar sin que haya debate sobre este asunto.



"No sabemos si como dice Javier Abreu la responsable del PSOE tapó este asunto durante más de un mes o era de las pocas dirigentes laguneras que lo desconocía; pero lo que sí es cierto es que desde que se ha hecho público hay un evidente trato de favor al concejal tratando de apuntalarlo para que no dimita", considera Herrera.



Añade que si se demuestra que Martín conocía los mensajes y los ocultó "es tan responsable como Zebenzuí y también debería presentar la dimisión".