Los Realejos, donde faltan 18 policías, abona 750.000 euros en horas extras a agentes locales en tres años

El Ayuntamiento de Los Realejos, donde gobierna el PP con mayoría absoluta y su alcalde es Manuel Domínguez (presidente insular de los populares), gastó el año pasado casi 235.000 euros en horas extras y gratificaciones de servicio a la Policía Local de ese municipio (unos 750.000 euros en los tres últimos años, de 2015 a 2017, según asegura IUC).

La cifra de 2017, tal y como la califica IUC (formación en la oposición y con dos concejales), es "a todas luces escandalosa y pone de manifiesto la nefasta gestión del PP en materia de personal y seguridad". Esa cantidad, aclara IUC en una nota, no incluye "los 67.239 euros [85.000 euros brutos para el PSOE realejero] que gasta anualmente" el mismo Ayuntamiento "para mantener el escandaloso salario del jefe local de Seguridad y Emergencias, José Marrón".

El municipio de Los Realejos no cumple con la ratio de 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes que recomienda el artículo 10 del Decreto 75/2003 de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias. De hecho, Los Realejos está a la cola con 47 agentes de policía, cuando debe tener 65.

Pese a no estar en la ratio de 1,8 agentes por 1.000 habitantes, al PP, añade IUC, "parece no importarle el gasto de horas extraordinarias que tiene que abonar el Ayuntamiento por culpa de la falta de personal y de su nefasta gestión". "Como el dinero es público y no de sus bolsillos, en el PP no hacen nada por mejorar esta situación", se indica en el comunicado.

Izquierda Unida en Los Realejos demanda desde hace tiempo que se aumente la plantilla de la Policía Local para acercarla a la ratio exigida en el mencionado decreto y, para conseguir ese propósito, el Ayuntamiento cuenta, por ejemplo, con aquellos casi 235.000 euros de 2017, con los que se podría tener nueve agentes más de policía y quedarse solo a otros nueve del nivel ideal de 65 (en la actualidad posee 45).

El concejal y portavoz de IU en Los Realejos, Jonás Hernández, sostiene que el aumento de "al menos cinco agentes es evidente que mejoraría la seguridad del municipio y, por otro lado, se aminoraría considerablemente el gasto en el abono de horas extras y gratificaciones, por lo que el ahorro en una parte permitiría la inversión en la otra. Es lo que haría cualquier empresa o administración sensata a la que no le guste malgastar el dinero", explica Hernández, que además considera alarmante la elevada media de edad de la plantilla de la Policía Local en Los Realejos, que, sin recambio generacional, "se encuentra desajustada".