El 'preferido' del alcalde realejero para ser subcomisario de la Policía Local no aprueba el tipo test y se queda fuera

El PSOE de Los Realejos ha exigido este miércoles la dimisión o destitución del director de Seguridad y Emergencias en ese municipio tinerfeño, José Marrón (puesto de confianza), localidad en la que gobierna con mayoría absoluta el PP y de la que es alcalde Manuel Domínguez (también presidente insular de esta última formación política).

La petición de cese formulada por los socialistas tiene que ver con el hecho, según se afirma en un comunicado difundido por el PSOE realejero, de que José Marrón (policía local de profesión) haya suspendido el examen de oposición para convertirse en subcomisario de la Policía Local en ese mismo municipio (plaza vacante), un proceso que ha sido contestado con dureza por la oposición en el Ayuntamiento realejero debido a que se impulsó, según se ha afirmado en varias ocasiones por PSOE e IUC, "para intentar colocar a José Marrón (hoy hombre de confianza del alcalde y antes en la órbita de CC) en tan importante puesto", algo que "ha sido apoyado e impulsado por el propio alcalde".

En la nota del PSOE, se expone que los socialistas "llevan años exigiendo la marcha de José Marrón por costar 85.000 euros brutos al año y por ocupar un puesto perfectamente prescindible o asumible por alguno de los jefes policiales actuales". Además, el mismo partido le reprocha un "desprecio continuo a la oposición y su casi nula aportación al municipio, pese a ser de los trabajadores mejor remunerados".

El PSOE recuerda que, "más allá de que se resuelva por la Justicia si su designación (puesto de confianza) ha sido legal o un posible caso de prevaricación (la de jefe de Seguridad, que ha sido recurrida), tráfico de influencias y/o malversación de caudales públicos por supuestamente carecer de la titulación necesaria, lo que no tiene un pase, ni un segundo más, y resulta a todas luces impresentable y patético es que haya suspendido el test de 90 preguntas para convertirse en subcomisario, en unas pruebas bajo sospecha porque parecían expresamente preparadas para que lograra esa plaza".

Ante este panorama, el PSOE considera que, "por vergüenza política del PP y casi personal, no puede continuar jamás como jefe de Seguridad". Además, los socialistas creen que el alcalde Domínguez "ya no puede refugiarse en más excusas para evitar prescindir de ese cargo de confianza, si no quiere seguir haciendo el ridículo.

José Marrón fue en la lista del PP al Cabildo de Tenerife en las elecciones de 2015 y "acompaña de cerca Mariano Rajoy en cada acto que este desarrolla en la isla", asegura el PSOE, "con lo que el ridículo también alcanza al presidente del Gobierno español".

El PSOE también indicó que, con José Marrón, "se ha llegado a un punto de no retorno. La imagen de Los Realejos no puede seguir manchándose de esa manera". Por esto mismo, este partido en la oposición exige "su dimisión o destitución inmediata y que su puesto, de ser necesario, sea ocupado por un policía local preparado y con la titulación necesaria para dirigir el área de Seguridad local".