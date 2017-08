CC habla de revisar las relaciones con el PP tras prosperar la moción de censura en Icod

Coalición Canaria (CC) en Tenerife ha advertido este jueves de su pérdida de confianza en el Partido Popular (PP) tras prosperar la moción de censura en Icod de los Vinos, y ha anunciado que con el inicio del curso político analizará sus relaciones con la formación conservadora insular.



El vicesecretario de Coordinación y Política Territorial de CC de Tenerife, Jonathan Martín, afirma en un comunicado que no era necesario que el PP participase en una moción censura que, asegura, está motivada por cuestiones personales y por el rencor, y que ha puesto en la alcaldía a la cuarta fuerza política más votada en el municipio en las últimas elecciones.



"Los populares han apoyado y dado el bastón de mando en ese municipio a un nuevo alcalde que no valora a la localidad, ni a sus ciudadanos", añade Martín en alusión al nuevo mandatario de Icod de los Vinos, José Ramón León, de Somos Icodenses-Nueva Canarias.



Jonathan Martín asevera que a partir de ahora Icod de los Vinos entra en un periodo de incertidumbre, donde cuatro fuerzas políticas "unidas por nada llevarán al municipio y sus proyectos de desarrollo hacia la nada".



A juicio del vicesecretario insular de Coordinación y Política Territorial de CC, no existen razones para que se haya sacado de la alcaldía a Francisco González, un mandatario "honesto y trabajador" que ha demostrado que en su mandato ha conseguido grandes logros para el desarrollo socioeconómico de la localidad, con proyectos que están presupuestados y que cuentan con la financiación de administraciones públicas como Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.



En su opinión, la verdadera razón por la que se ha gestado la moción de censura "con la significativa ausencia de dos ediles del PSOE" ha estado motivada exclusivamente por asuntos personales y el rencor, y alude a que los partidos censurantes "no han realizado ni una sola propuesta de futuro, sólo ataques directos contra el hasta hoy alcalde".