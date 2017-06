Alonso califica de reacción de "patio de colegio" la amenaza de Antona a CC por si no saliera el pacto

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (de CC), afirmó este viernes que el aviso del líder del PP canario, Asier Antona, de hacer una oposición "con todas sus consecuencias" en el caso de que no se alcance un acuerdo para entrar en el Gobierno autonómico es "una cosa de patio de colegio".

Así lo ha señalado Alonso en declaraciones a los medios a raíz de que la reunión de la comisión negociadora de Coalición Canaria y Partido Popular, que estaba prevista que se celebrara este viernes en Santa Cruz de Tenerife, haya quedado aplazada hasta la próxima semana debido a que todavía no se ha encontrado una postura común sobre el alcance de la reforma fiscal propuesta por el PP, de manera esencial la reducción al 5% del tipo más común del IGIC, ahora en el 7%.

Carlos Alonso considera que ambas formaciones deben llegar a un acuerdo, igual que ocurre en Madrid, donde Coalición Canaria está prestando su apoyo al Gobierno de Rajoy; sin embargo, sigue siendo partidario de que CC continúe gobernando en minoría, puesto que "las cosas están funcionando bien y no habría que cambiarlas".

Respecto al aviso de Asier Antona, el presidente del Cabildo entiende que la oposición "se tiene que hacer a los temas". "Eso es como el niño que va a jugar al fútbol y dice que, si no le dejan el balón, se lo lleva y no juegan porque es suyo. Esto está bien para el patio del colegio, pero para los asuntos serios las cosas no funcionan así".

En este sentido, Alonso afirmó que no aprobar una propuesta "tan importante" como la Ley de Crédito Extraordinario porque el PP no logra entrar en el Ejecutivo es pensar que "no se aprueba porque el balón es mío, me lo llevo y no jugamos. Eso una cosa de patio de colegio", insistió.