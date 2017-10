Carlos Alonso expulsa al portavoz del PP del pleno del Cabido de Tenerife tras una trifulca

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha expulsado este viernes del pleno de la corporación al portavoz del PP, Sebastián Ledesma, tras llamarle tres veces la atención por querer intervenir sin tener la palabra, y posteriormente el resto del grupo popular abandonó la sala también.



El incidente se ha producido durante el debate de una moción del PP en la que se solicitaba la paralización por razones de impacto ambiental de las obras de accesibilidad en la pista rural de las Hiedras, en Anaga.



Durante el debate el consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, acusó a los populares de pretender impedir a las personas con dificultades de movilidad que disfruten del sendero, lo que generó las protestas de Ledesma.



El presidente del Cabildo no dio la palabra en ese momento al portavoz del PP para responder a esa acusación y le instó a esperar a su turno.



Como Ledesma insistía en que quería contestar a la acusación, Alonso le llamó al orden por dos veces y le advirtió de que a la tercera vez tendría que salir del pleno.



"¿Quiere usted salir del pleno? Salga usted del pleno, por favor. Tiene usted que salir del pleno y no tiene el uso de la palabra", zanjó Carlos Alonso.



Tras abandonar la sala Sebastián Ledesma, prosiguió el debate de la moción y después de la votación, en la que fue rechazada la moción, el consejero del PP Pedro Suárez comunicó a Alonso que consideraban una parcialidad su decisión de expulsar al portavoz, por lo que el resto del grupo abandonó también el salón de plenos.



"Simplemente aclarar que su portavoz no fue expulsado, se fue ante la pregunta de si quería abandonar el pleno", contestó Alonso.